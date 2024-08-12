В Китае показали “заряженную” версию кроссовера Jaecoo J7

Китайская компания Chery готовит пополнение в семействе модели Explore 06, которая у нас известна, как Jaecoo J7. Это “заряженная” модификация под названием Glory Battle и новым 254 сильным турбомотором

Узнать новинку не составит труда. Glory Battle получил иные бампера и решетку радиатора с пластиковыми накладками. На капоте появился спортивный воздухозаборник. Колесные арки расширили, добавив накладки с заклепками. Также на крыше установлена багажная платформа с дополнительной светотехникой. Фактически данные визуальные решения были применены на внедорожной версии Secret Knight. Разница в большей степени заключается только в размере переднего логотипа бренда. Габариты также соответствуют: 4552/1905/1789 мм., при колесной базе в 2672 мм. Снаряженная масса - 1670 кг. Колеса предложены диаметром 17, 18 или 19 дюймов с 7 разными дизайнами.

Glory Battle оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 254 л.с. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод - полный.