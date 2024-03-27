Что предлагает кроссовер, похожий на младший Range Rover

Еще один модный китайский SUV с выдвижными дверными ручками. Красивый цвет – светло-зеленый металлик. Кузов очертаниями напоминает Range Rover Evoque, и это не случайно. Автомобиль выпускается на том же заводе в китайском Чаншу, где прежде собирали Range Rover. Да и модульная платформа T1X, на которой построен Jaecoo J7, разработана в сотрудничестве с британцами. Кстати, на той же TX1 построены и автомобили размножившихся в последнее время в России других суббрендов Chery – родственные этому J7 кроссоверы Chery Tiggo 7, Omoda C5, Jetour Dashing. Силовой агрегат Jaecoo J7 – тоже уже знакомый по многим моделям Chery тандем: 1,6-литровая бензиновая турбочетверка на 186 лошадиных сил и семиступенчатый робот DCT. Да и вообще сам бренд Jaecoo придуман специально на экспорт, а в Китае, где эта машина вышла в прошлом году, она называется просто Chery Tansuo 06.

И если в профиль автомобиль еще действительно можно спутать с Evoque, то анфас – никаких сомнений: такая радиаторная решетка может быть только у «китайца».

Имя собственное

Jaecoo или «Джейку», произносится с ударением на последнем слоге. По официальной версии, слово образовано слиянием немецкого jaeger – «егерь» или «охотник», и английского cool, в переводе – «классный», «клевый». «Классный егерь»? Еще, говорят, «Джейку» по-китайски звучит, примерно, как «компания умных людей». Но если принять вариант №1, то «классный» или «клевый» в нем, видимо, говорит о молодежности новоиспечённого бренда, а «егерь» отвечает за леса и поля – за внедорожность.

Проверить вторую часть догадки не удается – Motorpage.ru. досталась на тест переднеприводная версия машины. С усеченным набором режимов движения – только «эко», «комфорт» и «спорт». У полноприводного Jaecoo J7 были бы еще «бездорожье», «песок», «грязь» и «снег». Но на оффроудные возможности намекает и внешность тестового Jaecoo: достаточно короткие свесы, пластиковая кромка по низу бамперов, порогов и крыльев. Салон тоже нарочито брутальный: огромные вставки под алюминий в дверных картах, массивные ручки отпирания дверей, декоративные болты под торцовый ключ-шестигранник, весь салон опоясан горизонтальной полосой-вставкой с рельефом, намекающим, похоже, на протектор шины.

В то же время наш «охотник», кажется, – городской метросексуал, «умный» кроссовер, учитывающий последние тенденции автомобильной моды: из физических клавиш, кнопок и переключателей есть только «шайба» переключения режимов, подогревы кресел, обогрев заднего стекла, включение кондиционера. Слева от руля – кнопки электронного «ручника» и открывания багажника. Левый подрулевой рычаг заведует управлением светом, фарами и противотуманками. Правый – обывателям и дворниками. Но на спицах руля, блестящих черным рояльным лаком, уже квазисенсорные кнопки, на левой ограничение скорости, активный круиз-контроль и управление маршрутным компьютером, на правой – телефон, управление громкостью и режимами медиасистемы и голосовой помощник, точнее, помощница, которая не помогает. Говоришь ей: «Включи подогрев руля». «К сожалению, – отвечает она, – я еще не овладела этим навыком».

На большом экране

Основные настройки, а это вдвое больше перечисленных, – в недрах гигантского центрального экрана в стиле Tesla. И это прямо беда. Потому что, если не читать инструкцию, о половине возможностей Jaecoo J7 не узнаешь. Инструкция тут есть – в глубинах все того же экрана. Хотя даже она может в какой-то момент честно предупредить: «На этой картинке изображен эффект, но он может отличаться от натурного продукта настройками или деталями, обратитесь к натурному продукту». Можно, например, не знать, что у Jaecoo J7 – кстати, у первого в классе компактных SUV, – регулируется чувствительность педали тормоза и эффективность торможения. Уровень «низкий» подойдет для повседневного вождения. «Высокий», когда машина будет останавливаться как вкопанная, – для более активного. Полезная же функция?

Или вот еще, долго искал на приборной панели показания расхода топлива. Забегая вперед: у переднеприводной версии бак вмещает 51 литр бензина, в комбинированном режиме топлива хватает на 520 километров, то есть расход в режиме «город/трасса» – чуть меньше 10 литров на сотню, трассовый расход – 6,5 литра. Где эти цифры в маршрутном компьютере, в итоге нашел, пусть и не сразу. Зато сразу бросается в глаза распространенная сегодня функция приборной панели: водителю показывается мультик – Jaecoo J7 и окружающие его другие участники движения в режиме реального времени. Мощности процессора иногда, видимо, не хватает и игрушечные машинки возникают и исчезают скачками. Так же и на центральном экране – когда Jaecoo J7 останавливается в пробке, на гигантском планшете автоматически возникают изображения автомобиля: вид сверху, 3D-модель в ракурсе 3/4 слева и так далее. Спасибо, но я вроде и своими глазами все вижу. Когда впереди стоящая машина трогается, Jaecoo J7 заботливо подсказывает водителю: автомобиль впереди уехал. Действительно умный кроссовер, не поспоришь.

Ура, вот он, подогрев руля! Надо вызвать на центральном экране вкладку управления климатом, нажав на символ вентилятора, тогда высветится схема приборной панели, и в ней уже нажать на изображение рулевого колеса. Руль начинает нагреваться, скоро уже просто жжет руки, но потом отключается автоматически. Обогревы сидений настроены на тот же алгоритм: включаешь самый мощный, третий уровень и он по мере нагревания спускается на первый, самый слабый. Что действительно важно и ценно, если говорить о китайских автомобилях, – в Jaecoo J7 подогреваются и подушка, и спинка сиденья. И еще один редкий козырь – руль регулируется и по высоте, и по вылету.

Широкий и очень высокий центральный тоннель – кому-то понравится, кому-то покажется тесно. Перед глазами проекционный дисплей, над головой панорамная крыша с передней сдвижной секцией. Есть Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, панель индукционной зарядки смартфона с щелями вентиляции для охлаждения нагревающегося во время зарядки гаджета. Шторка панорамной крыши при запирании автомобиля задвигается автоматически, что, конечно, полезно. О приближающихся сзади параллельным курсом машинах Jaecoo J7 предупреждает вспыхивающими индикаторами в дверных картах. Все вроде хорошо, откуда же это ощущение, что автомобиль не очень дружественно к тебе настроен? Оно возникает из мелочей – зеркало заднего вида в салоне, с эффектом «рыбьего глаза», так что предпочитаешь в него не смотреть, чтобы глаза не сломать, или часы часы на приборной панели, которые все время показывают неправильное время.

Мелочей не бывает

Дизайн и технологичность – явно сильные стороны Jaecoo J7, но если искать слабые, то это некоторые огрехи эргономики, подвеска и управляемость.

У передних кресел удобная формовка, а у водительского есть даже поясничный подпор. Но через час-другой в дороге начинаешь уставать, особенно если привык к вертикальной «внедорожной» посадке: подушка сиденья узкая, опоры под коленями нет, и рано или поздно начинаешь соскальзывать вперед, под руль к педалям. Одновременно при росте водителя 180 сантиметров от его головы до потолка остается сантиметров 5.

У Jaecoo J7 заявлен самый низкий среди конкурентов в классе уровень шума в салоне – 37,6 дБ на холостом ходу. Он и правда тихий: лобовое стекло акустическое, боковые передние стекла двухслойные. Шумоизоляция и правда хороша даже на трассовых скоростях. Но в салоне даже на ровной дороге при пробеге тестовой машины в 14744 километров слышны скрипы. Кстати, дизайн дизайном, но материалы отделки, скорее, из массового сегмента, кожзам подушки водительского сиденья немного деформировался.

Разгоняется и едет автомобиль очень легко и приятно. Кажется даже, что динамика лучше паспортной. Жаль только, что передний привод срывает на энергичном старте колеса в пробуксовку, как ни старайся этого избежать. Клиренса и переднего привода Jaecoo J7 вполне хватает для уверенного преодоления разъезженного мокрого снега высотой сантиметров 15 – если, конечно, под ним есть твердое покрытие. Подвеска хороша, когда поверхность ровная. Но мелкие неровности она передает так подробно, что более крупные старательно объезжаешь, чтобы не расстраиваться. А еще подвеска какая-то рассогласованная. Как будто в ней есть незакрепленные элементы, которые при работе на разжатие, например, при прохождении лежачих полицейских; издают гулкий пластмассовый звук.

Но главное – автомобиль рыскает на разгоне. И с места, и особенно на скорости стоит прибавить газ, и даже на сравнительно сухом асфальте передние колеса начинают смещаться вправо-влево, приходится подруливать. На трассе, на Ярославском шоссе, это можно было списать на эффект колейности, но съехал на местную дорогу – и там, когда колеи нет, даже на скорости 80-90 км/ч при прибавлении газа машину приходится чуть ловить, корректировать рулем. Этот эффект наблюдается и когда в машине только водитель, а багажник пуст, и когда в салоне сидят четверо, а сзади – груз в 40 килограммов, так что развесовка тут не при чем. Версии тут две: или умная электроника вмешивается, пытаясь сохранить курсовую устойчивость на местами все-таки скользком покрытии, или это просто конструктивная особенность переднего привода Jaecoo J7. Левый и правый ведущие валы – разной длины и массы соответственно. При росте нагрузке на них возникает разбалансированность и автомобиль идет так называемой «елочкой» – это проблема всех переднеприводных автомобилей с полуосями разной длины, им всем свойственно такое поведение.

В целом же, при всех своих бесспорных компетенциях «умного» кроссовера и ярком дизайне, Jaecoo J7 произвел впечатление автомобиля, сделанного, скажем так, в некоторой спешке. Он обещает больше, чем дает.

Технические характеристики Jaecoo J7 ГАБАРИТЫ, ММ 4500x1865x1680 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2672 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 196 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ 1619 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый R4, с турбонагнетателем РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 186 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 275 при 2000-400 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ роботизированная DCT7 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,6