Что предлагает кроссовер, похожий на младший Range Rover
Еще один модный китайский SUV с выдвижными дверными ручками. Красивый цвет – светло-зеленый металлик. Кузов очертаниями напоминает Range Rover Evoque, и это не случайно. Автомобиль выпускается на том же заводе в китайском Чаншу, где прежде собирали Range Rover. Да и модульная платформа T1X, на которой построен Jaecoo J7, разработана в сотрудничестве с британцами. Кстати, на той же TX1 построены и автомобили размножившихся в последнее время в России других суббрендов Chery – родственные этому J7 кроссоверы Chery Tiggo 7, Omoda C5, Jetour Dashing. Силовой агрегат Jaecoo J7 – тоже уже знакомый по многим моделям Chery тандем: 1,6-литровая бензиновая турбочетверка на 186 лошадиных сил и семиступенчатый робот DCT. Да и вообще сам бренд Jaecoo придуман специально на экспорт, а в Китае, где эта машина вышла в прошлом году, она называется просто Chery Tansuo 06.
И если в профиль автомобиль еще действительно можно спутать с Evoque, то анфас – никаких сомнений: такая радиаторная решетка может быть только у «китайца».
Jaecoo или «Джейку», произносится с ударением на последнем слоге. По официальной версии, слово образовано слиянием немецкого jaeger – «егерь» или «охотник», и английского cool, в переводе – «классный», «клевый». «Классный егерь»? Еще, говорят, «Джейку» по-китайски звучит, примерно, как «компания умных людей». Но если принять вариант №1, то «классный» или «клевый» в нем, видимо, говорит о молодежности новоиспечённого бренда, а «егерь» отвечает за леса и поля – за внедорожность.
Проверить вторую часть догадки не удается – Motorpage.ru. досталась на тест переднеприводная версия машины. С усеченным набором режимов движения – только «эко», «комфорт» и «спорт». У полноприводного Jaecoo J7 были бы еще «бездорожье», «песок», «грязь» и «снег». Но на оффроудные возможности намекает и внешность тестового Jaecoo: достаточно короткие свесы, пластиковая кромка по низу бамперов, порогов и крыльев. Салон тоже нарочито брутальный: огромные вставки под алюминий в дверных картах, массивные ручки отпирания дверей, декоративные болты под торцовый ключ-шестигранник, весь салон опоясан горизонтальной полосой-вставкой с рельефом, намекающим, похоже, на протектор шины.
В то же время наш «охотник», кажется, – городской метросексуал, «умный» кроссовер, учитывающий последние тенденции автомобильной моды: из физических клавиш, кнопок и переключателей есть только «шайба» переключения режимов, подогревы кресел, обогрев заднего стекла, включение кондиционера. Слева от руля – кнопки электронного «ручника» и открывания багажника. Левый подрулевой рычаг заведует управлением светом, фарами и противотуманками. Правый – обывателям и дворниками. Но на спицах руля, блестящих черным рояльным лаком, уже квазисенсорные кнопки, на левой ограничение скорости, активный круиз-контроль и управление маршрутным компьютером, на правой – телефон, управление громкостью и режимами медиасистемы и голосовой помощник, точнее, помощница, которая не помогает. Говоришь ей: «Включи подогрев руля». «К сожалению, – отвечает она, – я еще не овладела этим навыком».
Основные настройки, а это вдвое больше перечисленных, – в недрах гигантского центрального экрана в стиле Tesla. И это прямо беда. Потому что, если не читать инструкцию, о половине возможностей Jaecoo J7 не узнаешь. Инструкция тут есть – в глубинах все того же экрана. Хотя даже она может в какой-то момент честно предупредить: «На этой картинке изображен эффект, но он может отличаться от натурного продукта настройками или деталями, обратитесь к натурному продукту». Можно, например, не знать, что у Jaecoo J7 – кстати, у первого в классе компактных SUV, – регулируется чувствительность педали тормоза и эффективность торможения. Уровень «низкий» подойдет для повседневного вождения. «Высокий», когда машина будет останавливаться как вкопанная, – для более активного. Полезная же функция?
Или вот еще, долго искал на приборной панели показания расхода топлива. Забегая вперед: у переднеприводной версии бак вмещает 51 литр бензина, в комбинированном режиме топлива хватает на 520 километров, то есть расход в режиме «город/трасса» – чуть меньше 10 литров на сотню, трассовый расход – 6,5 литра. Где эти цифры в маршрутном компьютере, в итоге нашел, пусть и не сразу. Зато сразу бросается в глаза распространенная сегодня функция приборной панели: водителю показывается мультик – Jaecoo J7 и окружающие его другие участники движения в режиме реального времени. Мощности процессора иногда, видимо, не хватает и игрушечные машинки возникают и исчезают скачками. Так же и на центральном экране – когда Jaecoo J7 останавливается в пробке, на гигантском планшете автоматически возникают изображения автомобиля: вид сверху, 3D-модель в ракурсе 3/4 слева и так далее. Спасибо, но я вроде и своими глазами все вижу. Когда впереди стоящая машина трогается, Jaecoo J7 заботливо подсказывает водителю: автомобиль впереди уехал. Действительно умный кроссовер, не поспоришь.
Ура, вот он, подогрев руля! Надо вызвать на центральном экране вкладку управления климатом, нажав на символ вентилятора, тогда высветится схема приборной панели, и в ней уже нажать на изображение рулевого колеса. Руль начинает нагреваться, скоро уже просто жжет руки, но потом отключается автоматически. Обогревы сидений настроены на тот же алгоритм: включаешь самый мощный, третий уровень и он по мере нагревания спускается на первый, самый слабый. Что действительно важно и ценно, если говорить о китайских автомобилях, – в Jaecoo J7 подогреваются и подушка, и спинка сиденья. И еще один редкий козырь – руль регулируется и по высоте, и по вылету.
Широкий и очень высокий центральный тоннель – кому-то понравится, кому-то покажется тесно. Перед глазами проекционный дисплей, над головой панорамная крыша с передней сдвижной секцией. Есть Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, панель индукционной зарядки смартфона с щелями вентиляции для охлаждения нагревающегося во время зарядки гаджета. Шторка панорамной крыши при запирании автомобиля задвигается автоматически, что, конечно, полезно. О приближающихся сзади параллельным курсом машинах Jaecoo J7 предупреждает вспыхивающими индикаторами в дверных картах. Все вроде хорошо, откуда же это ощущение, что автомобиль не очень дружественно к тебе настроен? Оно возникает из мелочей – зеркало заднего вида в салоне, с эффектом «рыбьего глаза», так что предпочитаешь в него не смотреть, чтобы глаза не сломать, или часы часы на приборной панели, которые все время показывают неправильное время.
Дизайн и технологичность – явно сильные стороны Jaecoo J7, но если искать слабые, то это некоторые огрехи эргономики, подвеска и управляемость.
У передних кресел удобная формовка, а у водительского есть даже поясничный подпор. Но через час-другой в дороге начинаешь уставать, особенно если привык к вертикальной «внедорожной» посадке: подушка сиденья узкая, опоры под коленями нет, и рано или поздно начинаешь соскальзывать вперед, под руль к педалям. Одновременно при росте водителя 180 сантиметров от его головы до потолка остается сантиметров 5.
У Jaecoo J7 заявлен самый низкий среди конкурентов в классе уровень шума в салоне – 37,6 дБ на холостом ходу. Он и правда тихий: лобовое стекло акустическое, боковые передние стекла двухслойные. Шумоизоляция и правда хороша даже на трассовых скоростях. Но в салоне даже на ровной дороге при пробеге тестовой машины в 14744 километров слышны скрипы. Кстати, дизайн дизайном, но материалы отделки, скорее, из массового сегмента, кожзам подушки водительского сиденья немного деформировался.
Разгоняется и едет автомобиль очень легко и приятно. Кажется даже, что динамика лучше паспортной. Жаль только, что передний привод срывает на энергичном старте колеса в пробуксовку, как ни старайся этого избежать. Клиренса и переднего привода Jaecoo J7 вполне хватает для уверенного преодоления разъезженного мокрого снега высотой сантиметров 15 – если, конечно, под ним есть твердое покрытие. Подвеска хороша, когда поверхность ровная. Но мелкие неровности она передает так подробно, что более крупные старательно объезжаешь, чтобы не расстраиваться. А еще подвеска какая-то рассогласованная. Как будто в ней есть незакрепленные элементы, которые при работе на разжатие, например, при прохождении лежачих полицейских; издают гулкий пластмассовый звук.
Но главное – автомобиль рыскает на разгоне. И с места, и особенно на скорости стоит прибавить газ, и даже на сравнительно сухом асфальте передние колеса начинают смещаться вправо-влево, приходится подруливать. На трассе, на Ярославском шоссе, это можно было списать на эффект колейности, но съехал на местную дорогу – и там, когда колеи нет, даже на скорости 80-90 км/ч при прибавлении газа машину приходится чуть ловить, корректировать рулем. Этот эффект наблюдается и когда в машине только водитель, а багажник пуст, и когда в салоне сидят четверо, а сзади – груз в 40 килограммов, так что развесовка тут не при чем. Версии тут две: или умная электроника вмешивается, пытаясь сохранить курсовую устойчивость на местами все-таки скользком покрытии, или это просто конструктивная особенность переднего привода Jaecoo J7. Левый и правый ведущие валы – разной длины и массы соответственно. При росте нагрузке на них возникает разбалансированность и автомобиль идет так называемой «елочкой» – это проблема всех переднеприводных автомобилей с полуосями разной длины, им всем свойственно такое поведение.
В целом же, при всех своих бесспорных компетенциях «умного» кроссовера и ярком дизайне, Jaecoo J7 произвел впечатление автомобиля, сделанного, скажем так, в некоторой спешке. Он обещает больше, чем дает.
|
Технические характеристики Jaecoo J7
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4500x1865x1680
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2672
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
196
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ
|
1619
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
бензиновый R4, с турбонагнетателем
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1598
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
|
186 при 5500 об/мин
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ
|
275 при 2000-400 об/мин
|
ПРИВОД
|
Передний
|
ТРАНСМИССИЯ
|
роботизированная DCT7
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
180
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
9,4
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
7,6
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Chery готовится к старту продаж гибридной версии Jaecoo J7
В России данная модель известна как Jaecoo J7, но в Китае у автомобиля, по крайней мере, еще два названия - это Chery Explore 06 или Chery Tansuo 06. Но вот гибрид будет выпускаться совершенно под другим именем - Fengyun T6 (или Fulwin T6)