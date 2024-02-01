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1 фев 2024

Chery готовится к старту продаж гибридной версии Jaecoo J7

Chery готовится к старту продаж гибридной версии Jaecoo J7
Автор фото: фирма-производитель

В России данная модель известна как Jaecoo J7, но в Китае у автомобиля, по крайней мере, еще два названия - это Chery Explore 06 или Chery Tansuo 06. Но вот гибрид будет выпускаться совершенно под другим именем - Fengyun T6 (или Fulwin T6)

Возможно модель пройдет через еще один ребрендинг, когда доберется до российского рынка. Тут главное не запутаться. Поэтому условимся, что пока модель называется Fengyun T6.

Автомобиль внешне отличается от своего бензинового собрата оформлением передней части (шильдики не в счет). Крупной решетки радиатора, которая фактически была визитной карточкой модели, больше нет. Теперь автомобиль стало труднее отличить от других электрифицированных китайских автомобилей. Только фары сохранили светодиодный шахматный рисунок.

В салоне изменений практически нет. На переней панеле все также установлен вертикальный 14,8-дюймовый экран мультимедийной системы и отдельный дисплей виртуальной “приборки”. Единственное, рычаг управления КПП перебрался на рулевую колонку, освободив чуть больше пространства на центральном тоннеле.

Силовая установка тут вполне стандартная для Plug-in гибрида от Chery. Это 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента и один электродвигатель на 204 л.с. и 310 Нм. То же самое, что и у гибридного кроссовера Exeed RX, о котором мы писали ранее. Автомобиль комплектуется аккумулятором BYD FinDreams емкостью 18,316 кВт*ч. Этого хватит, чтобы проехать на электроэнергии до 93 км, а в гибридном режиме - до 1300 км. По какому циклу эти параметры рассчитывались не указывается, поэтому фактический запас хода будет известен позже. Отмечается, что с помощью быстрой зарядки “заправить” автомобиль с 30% до 80% можно за 19 минут, а от стандартной розетки с 20% до 100% - за 3 часа.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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