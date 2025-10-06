Но очередном Ресурсном тесте «Автопанорамы» кроссовер J8 — флагман марки Jaecoo. Почему эта машина выделяется среди конкурентов, чем может впечатлить и при чем здесь китовый ус?

Встречаем по одежке: радиаторная решетка в стиле «китовый ус» кого-то отсылает к наследию Mercedes, кого-то — к Geely Monjaro. Последний — прямой конкурент J8, вполне успешно доказавший свою состоятельность. Боковой профиль Jaecoo с ниспадающей линией крыши похож на еще одного «одноклассника», причем «родственного», — EXEED RX, который вдобавок еще и построен на той же платформе Т2Х. Тестовый автомобиль, разумеется, — в максимальной комплектации, с двухцветной окраской. Смотрится вполне прогрессивно, аудитория именно под это сочетание, безусловно, есть.

Интерьер Jaecoo J8 демонстрирует заметно возросший по сравнению с предшествующими моделями Chery уровень качества отделки — прогресс реально вызывает зависть. Сиденья обтянуты хорошей кожей, настолько мягкой, что идентифицировать ее натуральность ни визуально, ни тактильно уже не получается. Клавиши регулировки передних кресел расположены на дверных картах — да, как у немцев, и к ним точно нужен особый подход. С первого раза кресло не всегда двигается по всему диапазону, приходится нажимать несколько раз.

Качество и фактура отделочных материалов также заслуживают положительной оценки — чувствуется и единообразие, и подбор фактур. Однако удачный по форме руль оснащен обширным набором сенсорных кнопок на глянцевых спицах — и в реальной эксплуатации они никогда не будут выглядеть опрятно, всегда окажутся в отпечатках.

Хасан Ганиев, главный редактор автомобильной газеты «Клаксон»

Навигационная система

«В Jaecoo J8 позитивные впечатления оставляет работа навигационной системы. Ее хорошо слышно, сообщения транслируются буквально в уши через динамики, встроенные в подголовники. И ее хорошо видно с места водителя — спасибо проекционному дисплею со специальным «снежным» режимом и функцией дополненной реальности. Удивительным образом в поле проектора навигационные подсказки соединяются с прорисовкой траектории дороги и нормально соседствуют без визуальной каши с остальными символами: работающих ассистентов, скорости, запаса хода. Такой плотности подачи информации на единицу площади лобового стекла мне видеть еще не доводилось. В ряду моих личных восторженных открытий — возможность одним небрежным мановением пальца переместить навигационную карту с центрального экрана на приборный».

Увы, мы привыкли к тенденции истребления кнопок в китайских автомобилях, и J8 четко придерживается этого тренда. На центральной консоли сохранено некоторое количество «физических» крутилок и клавиш: регулировка громкости аудиосистемы, выбор режимов движения, активация обогрева. Аварийке места почему-то не нашлось, ее сослали на потолочную консоль. Управление всем остальным — через центральный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Он вписан в единый блок с приборным экраном и чуть изогнут, создавая иллюзию концентрации на водителя.

Двухзонный климат-контроль, похоже, успели научить поддерживать заданную температуру — нареканий за 2 недели теста он не вызвал. Беспроводное зарядное устройство на центральной консоли оснащено прорезью для вентиляции, и, если за окном больше 30 градусов, это может стать проблемой, лучше индукционный элемент отключить.

Топовые комплектации предлагают вентиляцию и массаж для счастливцев на передних сиденьях. У водительского места есть выдвижной валик под коленями, а пассажиру выделили и вовсе полноценную оттоманку.

Железные аргументы

Конструктивно Jaecoo J8 базируется на современной модульной платформе Т2Х — как и Chery Tiggo 9 или EXEED RX. Спереди — нестареющий MacPherson, сзади — многорычажная схема. Амортизаторы — с системой адаптивной жесткости CDC (Continuous Damping Control), разработанной в кооперации с Magna. Электроника в режиме реального времени регулирует характеристики и предотвращает крены и клевки. На «сладкое» китайцы припасли хитрый задний дифференциал с двумя независимыми муфтами на полуосях, который якобы управляет вектором тяги. Спойлер: действительно, J8 сочетает в себе приятную мягкость с образцовой точностью в реакциях на отклонения руля, но подробнее об этом — во второй части нашего Ресурсного теста.

Евгений Липовицкий, автомобильный журналист

Адаптация для России

«Jaecoo J8 — технологически насыщенный, комфортабельный кроссовер с любопытным дизайном. Приходится, конечно, мириться с определенными компромиссами в эргономике, но обширный перечень оснащения и современные технические решения в шасси и системах безопасности в полной мере это компенсируют. Адаптация для России выражается в наличии исчерпывающего комплекса обогрева — рулевого колеса, наружных зеркал заднего вида, зоны стеклоочистителей лобового стекла, а также сидений первых двух рядов, причем этот «теплый ансамбль» доступен во всех версиях. Второй ряд просто хорош. И по ширине, и по форме дивана. Достаточно просторно для троих».

Дорожный просвет в 210 мм в сочетании с приводом на все колеса обещает некоторые внедорожные таланты, проверить которые за первые недели теста не довелось, но мы не теряем надежды. По габаритам J8 близок к Kia Sorento четвертого поколения. Практически идентична и колесная база: 2820 мм у Jaecoo J8 против 2815 мм у корейского аналога. Объем багажного отделения, по данным из официальных источников, 717 л, а при сложенных сиденьях второго ряда достигает 2021 л. Погрузочная высота кому-то может показаться чрезмерной, но здесь есть обнадеживающее оправдание: под фальшполом лежит полноценное запасное колесо, а не куцая «докатка».

Jaecoo J8 для российского рынка оснащается безальтернативным бензиновым четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 2 л, мощность 249 л.с. подведена «под налог», поскольку у себя на родине этот же агрегат выдает на 12 сил больше. Крутящий момент — 385 Нм, «полка» начинается от 1750 об/мин, то есть «паровозный» диапазон широк. Коробка передач также единственно возможная — 7 ступенчатый «преселектив» DCT. В Китае есть модификации с классическим автоматом Aisin, но до нас они пока не доехали, хотя и должны были.

Заявленная динамика — 0–100 км/ч за 8,5 с; максимальная скорость 200 км/ч. Официальные цифры расхода топлива таковы: городской цикл — 10,3 л/100 км, трасса — 6,8 л/100 км, смешанный цикл — 8,1 л/100 км. Емкость бака — 65 л.

Уровень безопасности, судя по релизам концерна Chery, достаточен по меркам 2025 года: базовый комплект электронных ассистентов, включающий систему мониторинга слепых зон, ассистент смены полосы движения, систему автоматического экстренного торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, адаптивный круиз-контроль с поддержкой движения в пробках (Stop & Go). Топовые комплектации дополняются коленными подушками безопасности и активной системой контроля усталости водителя — технологичным, хотя и не всегда беспристрастным надзирателем. Стоит упомянуть также светодиодную оптику с функцией автоматического управления дальним светом и проекционный дисплей (Head-up Display).

Михаил Козлов, автожурналист

Динамические характеристики

«В Jaecoo J8?7 ступенчатый робот с парой сцеплений мокрого типа — образец плавности переключений и к тому же выносливый. Рассчитанный на передачу 400 Нм тяги в исполнении для российского рынка он легко справляется с 385 Нм, которые выдает 2,0 литровая турбочетверка мощностью 249 л.с. Вполне достаточно, чтобы почти двухтонный автомобиль ускорился с места до 100 км/ч за 8,5 с (что является одним из лучших показателей в классе) и мог достичь 205 км/ч. И еще обратим внимание, что J8, снабженный электронно-управляемыми амортизаторами, настолько уверен в своих силах, что позволяет отключить систему стабилизации. Настоящая отрада для любителей управлять автомобилем в скольжении!»

Продолжаем наблюдение

На данный момент наше рандеву с Jaecoo достигло экватора: позади две недели и около 1000 км по разным видам асфальта. По-стариковски поворчим на характерный для многих современных автомобилей недостаток «физических» органов управления. Еще можно отметить не слишком удобное расположение кнопки электронного стояночного тормоза — слева от руля. Но в целом уже сейчас можно похвалить J8 за просторный салон с претензией на роскошь, приемлемый уровень шумоизоляции (спереди стоят двойные стекла), убедительную вместимость багажника и неплохо сбалансированные характеристики управляемости. Продолжение Ресурсного теста модели читайте в следующем номере «Автопанорамы».

Технические характеристики Jaecoo J8 Габариты 4820х1930х1710 мм Колесная база 2820 мм Дорожный просвет 210 мм Объем багажника 717–2021 л Снаряженная масса 1929 кг Двигатель бензин. L4 с турбонадувом Объем двигателя 1998 см3 Мощность 249 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 385 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия роботиз. 7-ступ. Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона до 100 км/ч 8,5 с Средний расход топлива 8,1 л/100 км Объем бака 65 л