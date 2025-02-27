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О Jaecoo J8

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Джейку Джей 8

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2 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
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Цены
от 4 399 000
до 4 399 000
Jaecoo J8 (2024) вид спередиJaecoo J8 (2024) вид сбокуJaecoo J8 (2024) вид сзадиJaecoo J8 (2024) салонJaecoo J8 (2024) приборная панельJaecoo J8 (2024) монитор
Jaecoo J8 (2024) передние кресла
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией предлагают также функцию пятирежимного массажа
Jaecoo J8 (2024) центральный тоннель
Система беспроводной зарядки снабжена не только функцией охлаждения смартфона, но и предупреждения о забытом гаджете!
Jaecoo J8 (2024) ручка двери
Мелочей нет! Выдвижные ручки дверей выталкиваются с «ледокольным» усилием в 10 кг
Jaecoo J8 (2024) моторный отсек
Jaecoo J8 (2024) вид сзади
Статному Jaecoo J8 обеспечено уважительное отношение окружающих

Притяжение — свойство действительно крупных величин. J8, флагманский кроссовер бренда Jaecoo, из их числа

Тщательность проработки всех элементов — вот что отличает статусные вещи от просто добротных. Уже сама «вывеска» далеко не пустяк. Что погубило в недавнем прошлом представительский высокотехнологичный седан VW Phaeton? Исключительно его марочная принадлежность. Претендент на трон с именем «простолюдина» выглядит неубедительно.

Урок усвоен. Хорошо известный в России китайский автомобильный концерн для наиболее взыскательных покупателей создал отдельный нишевый бренд — Jaecoo. Амбициозно, учитывая, что за этим названием скрыто сочетание немецкого jäger («охотник») и английского cool («крутой»). Цифровой индекс флагмана марки тоже говорящий. Восьмерка в Китае ассоциируется с богатством, популярностью и удачей. Но вот что особенно ценно: J8 обозначает свой статус с породистой европейской сдержанностью. Никаких блесток на фасаде, никакого хрома по периметру бокового остекления! Флагман Jaecoo притягивает к себе внимание гармоничными пропорциями крупного (длина 4,8, база 2,8 м) кузова, «сшитого» по последней моде. Здесь и широкоформатная решетка радиатора в стиле «китовый ус» с буквенной эмблемой, и стремительный росчерк декоративных накладок на передних крыльях с переходом на двери с выдвижными ручками, и играющие мускулами подштамповок боковины, и убранные под стекло задние стойки кузова, создающие эффект парящей крыши, которая может быть выполнена в контрастном черном цвете. Дизайн 20 дюймовых — не меньше! — алюминиевых дисков тоже в тему: минимум легковесной игривости, максимум выразительности.

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Люди состоявшиеся оценят и выполненный со вкусом интерьер. Из тех «восточных спе­ций», что на любителя, здесь лишь оттоманка переднего пассажира. К качеству сборки и материалов отделки (среди них в дорогих комплектациях знаменитая кожа Nappa) не придерешься. Знаковых элементов тоже достаточно, начиная с вынесенных на дверные панели блоков настроек передних кресел с интегрированными в подголовники динамиками аудиосистемы Sony, селектора коробки-автомата на рулевой колонке и заканчивая шайбой-контроллером выбора ездовых режимов. Влияние европейских премиум-брендов налицо!

Связь Jaecoo J8 с именитыми производителями прослеживается и на «механическом» уровне. К разработке тяговитого двухлитрового бензинового турбомотора семейства Acteco приложили руки специалисты AVL, Bosch, Honeywell и Valeo. Приложили, видимо, хорошо, если «четверка» серии SQRF4J20C в 2021 м удостоилась в Китае титула «Лучший двигатель года», отличаясь при этом неплохими характеристиками, в том числе мощностью в 249 л.с. А вот 7 ступенчатым роботом с двумя сцеплениями 7DCT400 от Getrag, помимо Jaecoo J8, комплектуется ряд моделей BMW и MINI. Ресурс коробки в 300 тыс. км многое объясняет. Годичный опыт эксплуатации J8 в российских условиях не дает повода усомниться в надежности силового агрегата, который наделяет габаритный кроссовер достойной разгонной динамикой (0–100 км/ч за 8,5 с).

Флагман Jaecoo набирает дополнительные очки за гибкость своего характера, чем не могут похвастаться конкуренты. Владельцу J8 не придется подстраиваться под раз и навсегда заданные алгоритмы. В его власти менять не только усилие на руле, но даже отзывчивость педали тормоза! На сухом прогретом асфальте электромеханическая система позволяет жестко оттормозиться перед самым входом в поворот, а в менее экстремальном режиме выдает точно дозированное замедление при преодолении сложных участков. Столь же многолика штатная адаптивная подвеска CDC, которая, благодаря амортизаторам с изменяемой степенью жесткости, обеспечивает отменную траекторную устойчивость, отсутствие клевков при торможении, уменьшение поперечных кренов кузова в поворотах и столь ценную на наших «направлениях» нечувствительность к продольным колеям. Да, новейшая платформа Т2Х — продукт с большой буквы!

При съезде на грунтовку Jaecoo J8 также остается на высоте. Этому способствует не только солидный клиренс в 210 мм, но и наличие целого арсенала «умных» устройств, включая ассистентов старта в подъем, спуска с горы и систему кругового обзора с функцией «прозрачное днище». Четыре оффроудных режима («Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье») тоже вполне рабочие, а не имитационные. Ну а первую скрипку на бездорожье будут играть системы полного привода. Именно системы. J8 вновь предлагает возможность выбора между трансмиссией ARDIS с муфтой известной компании BorgWarner и системой Torque Vectoring AWD с раздельными пакетами фрикционов на задних полуосях для управления вектором тяги. Это помогает в борьбе с диагональными вывешиваниями, добавляет устойчивости на скользких участках и проворства в виражах. Видит автомобильный бог! — флагман Jaecoo достоин и цифрового индекса 88, схожего с китайским иероглифом счастья.

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