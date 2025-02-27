Притяжение — свойство действительно крупных величин. J8, флагманский кроссовер бренда Jaecoo, из их числа

Тщательность проработки всех элементов — вот что отличает статусные вещи от просто добротных. Уже сама «вывеска» далеко не пустяк. Что погубило в недавнем прошлом представительский высокотехнологичный седан VW Phaeton? Исключительно его марочная принадлежность. Претендент на трон с именем «простолюдина» выглядит неубедительно.

Урок усвоен. Хорошо известный в России китайский автомобильный концерн для наиболее взыскательных покупателей создал отдельный нишевый бренд — Jaecoo. Амбициозно, учитывая, что за этим названием скрыто сочетание немецкого jäger («охотник») и английского cool («крутой»). Цифровой индекс флагмана марки тоже говорящий. Восьмерка в Китае ассоциируется с богатством, популярностью и удачей. Но вот что особенно ценно: J8 обозначает свой статус с породистой европейской сдержанностью. Никаких блесток на фасаде, никакого хрома по периметру бокового остекления! Флагман Jaecoo притягивает к себе внимание гармоничными пропорциями крупного (длина 4,8, база 2,8 м) кузова, «сшитого» по последней моде. Здесь и широкоформатная решетка радиатора в стиле «китовый ус» с буквенной эмблемой, и стремительный росчерк декоративных накладок на передних крыльях с переходом на двери с выдвижными ручками, и играющие мускулами подштамповок боковины, и убранные под стекло задние стойки кузова, создающие эффект парящей крыши, которая может быть выполнена в контрастном черном цвете. Дизайн 20 дюймовых — не меньше! — алюминиевых дисков тоже в тему: минимум легковесной игривости, максимум выразительности.

Люди состоявшиеся оценят и выполненный со вкусом интерьер. Из тех «восточных спе­ций», что на любителя, здесь лишь оттоманка переднего пассажира. К качеству сборки и материалов отделки (среди них в дорогих комплектациях знаменитая кожа Nappa) не придерешься. Знаковых элементов тоже достаточно, начиная с вынесенных на дверные панели блоков настроек передних кресел с интегрированными в подголовники динамиками аудиосистемы Sony, селектора коробки-автомата на рулевой колонке и заканчивая шайбой-контроллером выбора ездовых режимов. Влияние европейских премиум-брендов налицо!

Связь Jaecoo J8 с именитыми производителями прослеживается и на «механическом» уровне. К разработке тяговитого двухлитрового бензинового турбомотора семейства Acteco приложили руки специалисты AVL, Bosch, Honeywell и Valeo. Приложили, видимо, хорошо, если «четверка» серии SQRF4J20C в 2021 м удостоилась в Китае титула «Лучший двигатель года», отличаясь при этом неплохими характеристиками, в том числе мощностью в 249 л.с. А вот 7 ступенчатым роботом с двумя сцеплениями 7DCT400 от Getrag, помимо Jaecoo J8, комплектуется ряд моделей BMW и MINI. Ресурс коробки в 300 тыс. км многое объясняет. Годичный опыт эксплуатации J8 в российских условиях не дает повода усомниться в надежности силового агрегата, который наделяет габаритный кроссовер достойной разгонной динамикой (0–100 км/ч за 8,5 с).

Флагман Jaecoo набирает дополнительные очки за гибкость своего характера, чем не могут похвастаться конкуренты. Владельцу J8 не придется подстраиваться под раз и навсегда заданные алгоритмы. В его власти менять не только усилие на руле, но даже отзывчивость педали тормоза! На сухом прогретом асфальте электромеханическая система позволяет жестко оттормозиться перед самым входом в поворот, а в менее экстремальном режиме выдает точно дозированное замедление при преодолении сложных участков. Столь же многолика штатная адаптивная подвеска CDC, которая, благодаря амортизаторам с изменяемой степенью жесткости, обеспечивает отменную траекторную устойчивость, отсутствие клевков при торможении, уменьшение поперечных кренов кузова в поворотах и столь ценную на наших «направлениях» нечувствительность к продольным колеям. Да, новейшая платформа Т2Х — продукт с большой буквы!

При съезде на грунтовку Jaecoo J8 также остается на высоте. Этому способствует не только солидный клиренс в 210 мм, но и наличие целого арсенала «умных» устройств, включая ассистентов старта в подъем, спуска с горы и систему кругового обзора с функцией «прозрачное днище». Четыре оффроудных режима («Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье») тоже вполне рабочие, а не имитационные. Ну а первую скрипку на бездорожье будут играть системы полного привода. Именно системы. J8 вновь предлагает возможность выбора между трансмиссией ARDIS с муфтой известной компании BorgWarner и системой Torque Vectoring AWD с раздельными пакетами фрикционов на задних полуосях для управления вектором тяги. Это помогает в борьбе с диагональными вывешиваниями, добавляет устойчивости на скользких участках и проворства в виражах. Видит автомобильный бог! — флагман Jaecoo достоин и цифрового индекса 88, схожего с китайским иероглифом счастья.