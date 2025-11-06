Эпичная короткометражка со взлетами вертолетов и покорением эльбрусских серпантинов, запущенная некогда в ротацию на телевидении, намекает, что перед нами — технократ с претензией. Мы продолжаем отчет о Ресурсном тесте Jaecoo J8, чтобы лучше понять, что за продукт получился из коллаборации маркетинга и инжиниринга

Изящный штамп

J8 занимает промежуточную нишу между средне- и полноразмерными кроссоверами: длина 4820 мм, ширина 1930 мм, высота 1710 мм при колесной базе в 2820 мм. У нас на тесте был белый кузов с черной крышей, и, как показывает мониторинг окружающего потока, этот вариант расцветки точно «зашел» на нашем рынке.

Любопытно проявила себя пластика боковин: изящная подштамповка четко обрисовывает границы загрязнения боковин — разумеется, область ближе к колесу за полдня забрызгивается, а поверхность за изломом остается чистой. Даже эстетично, знаете ли…

Василий Сергеев, автожурналист

«Jaecoo J8 — технологичный, комфортабельный кроссовер с богатым оснащением и двумя ключевыми козырями: адаптивной подвеской CDC и системой Torque Vectoring. Правда, не стоит ожидать, что эти хитрые технические штуковины как-то кардинально изменят повседневную эксплуатацию — они просто работают так, чтобы водителю было приятно управлять автомобилем. Просторный тихий салон, добротная динамика, полный привод, придающий уверенности, — вот что есть в арсенале Jaecoo J8».

Диски на 20 дюймов с породистыми шинами размерностью 245/50 R20 — это точно хороший признак, поскольку правильная резина дает 50% ощущения от управляемости. Колесные арки скрывают вой­лочные подкрылки спереди и сзади — то есть уже на этапе проектирования техзадача включала достойную шумоизоляцию. Дорожный просвет в 210 мм — показатель не рекордный, но намекает на чуть более ощутимый внедорожный потенциал. Хотя весь нижний периметр выполнен из окрашенного пластика, так что марш-броски по целине могут эстетику подпортить.

Бизнес-класс с размахом

Внутри J8 явно пытается впечатлить: отделка кожей Nappa с перфорацией, приятный на ощупь пластик, вставки под металл и дерево, на потолке в топовых версиях — замша… Это все внушает ощущение дороговизны.

Эргономика — тоже на высоте. Водительское кресло с электроприводом (регулировки на дверной карте, привычные для владельцев Mercedes-Benz) имеет продуманный профиль, подогрев, вентиляцию и функцию массажа с пятью режимами. Пассажиру справа и вовсе предлагается полноценная оттоманка. Правда, посадка может подойти не всем длинноногим водителям: вылет рулевой колонки мог бы быть и больше, отметим и несколько ограниченный диапазон регулировки по высоте.

Приборная панель и 12 дюймовый тачскрин мультимедийной системы объединены в изогнутый блок. Управление подавляющим большинством функций — через сенсор, но некоторыми функциями (громкость аудиосистемы, режимы движения) можно управлять с помощью «физических крутилок». Проекционный дисплей — один из лучших в классе, он не просто дублирует скорость, а проецирует навигационные подсказки с дополненной реальностью, не создавая визуального шума. Придется привыкнуть к клавише «аварийки», которая расположена на потолочной консоли.

Андрей Ладыгин, обозреватель MotorPage.ru

«Штатная адаптивная подвеска CDC дает Jaecoo J8 явное конкурентное преимущество. Благодаря амортизаторам с изменяемой степенью жесткости автомобиль отличается отменной траекторной устойчивостью, отсутствием клевков при торможении, уменьшением поперечных кренов кузова в поворотах. Инженеры здесь явно постарались, чтобы адаптировать модель к непростым российским дорожным условиям».

Оснащение и впрямь щедрое: уже в «базе» — полный «зимний» пакет (обогрев руля, лобового стекла и форсунок его омывателя, всех сидений), беспроводные и, что ценно, исправно работающие Apple CarPlay/Android Auto, адаптивный круиз-контроль и 20 дюймовые колеса. В «старших» комплектациях — ароматизатор салона с тремя картриджами, встроенный видеорегистратор, 14 полосная аудиосистема Sony и динамики в подголовниках для «режима приватности». Начальный объем багажника — 717 л, а под фальшполом скрывается полноценное запасное колесо, а не «докатка».

Схема с двумя муфтами

Главная техническая фишка Jaecoo J8 в комплектации Supreme-V — система полного привода Torque Vectoring. Это не просто полный привод с подключаемой задней осью, а более сложная и редко встречающаяся схема с двумя муфтами на полуосях задних колес.

Как это должно работать? Вместо традиционного заднего дифференциала используется угловой редуктор и две многодисковые муфты — по одной на каждое заднее колесо. Таким образом, электроника может независимо распределять крутящий момент между левым и правым задними колесами. Если одно колесо теряет сцепление, момент можно направить на другое, имеющее лучший зацеп. Для экономии топлива карданный вал и вовсе отключается с помощью кулачковой муфты при движении с постоянной скоростью.

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»

«Цифра 8 считается в Китае счастливой, и флагманская модель бренда Jaecoo получила этот индекс явно не случайно. К уровню материалов отделки в Jaecoo J8 не придерешься, есть здесь и такие изыски, как оттоманка для переднего пассажира, а у водительского места имеется выдвижной валик под коленями. Ретрограды могут поворчать, что многими функциями в автомобиле нужно управлять через экран меню. Но ведь и в современных смартфонах сейчас почти нет кнопок, а те компании, которые выпускали кнопочные телефоны, ушли в прошлое. Лично у меня использование экрана вместо кнопок, в том числе и в Jaecoo J8, уже не вызывает неприятия, это все лишь дело привычки».

Система управляется через один из семи режимов движения («Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок», «Бездорожье») и решает три ключевые задачи — повышение проходимости, улучшение управляемости и экономия топлива. На бездорожье система проявила себя с лучшей стороны, довольно разбитая проселочная дорога без проблем покорилась, причем задняя ось подключалась ровно в нужный момент.

Комфорт в приоритете

J8 оснащен уже знакомым по другим моделям концерна Chery 2 литровым турбомотором (249 л.с., 385 Нм), работающим в паре с 7 ступенчатым роботом Getrag 7DCT. Для почти двухтонного кроссовера динамики достаточно: разгон до 100 км/ч за 8,5 с — показатель скромный, но достоверный (проверено аппаратом Racelogic V-Box). Для обгонов на трассе тяги хватает с запасом. Коробка настроена достойно — нет задумчивости или рывков, переключения плавные и своевременные. Чуть забегая вперед, признаемся, именно настройки связки мотора и коробки оставили самые приятные впечатления об автомобиле. Их можно смело назвать эталонными. Одно осознание факта, что под педалью всегда есть запас, дорогого стоит.

Подвеска с адаптивными амортизаторами CDC (Continuous Damping Control) способна менять характеристики демпфирования за 0,002 с. На ходу это ощущается как непривычный коктейль из мягкости и собранности. Крупные волны и стыки покрытия J8 проглатывает легко, без раскачки. Мелкая рябь и заплатки передаются в кузов чуть сильнее, чем хотелось бы, создавая впечатление «желейности». Зато в поворотах крены минимальны, а реакции на руль — точные и предсказуемые. Управляемость — приятный сюрприз: шасси новой платформы T2X (общей с EXEED RX) на голову выше большинства представленных на рынке решений.

Михаил Зиничев, главный редактор MotorPage.ru

«Спокойное, слегка расслабленное, приятное перемещение в пространстве — такое впечатление остается от управления Jaecoo J8. Мотора тут вполне достаточно для комфортного полета по трассе на 130–150 км/ч. При этом разгон плавный, но уверенный, и такое ощущение, что с 80 до 120 километров в час ускорение происходит динамичнее, чем с места до сотни. Обратим внимание, что тормоза в автомобиле поначалу воспринимаются как слишком цепкие, но уже после первого часа вождения привыкаешь правильно дозировать давление на педаль».

Попытки пошалить система стабилизации пресекает на корню. А при ее отключении поведение автомобиля… просто не разочаровывает, сохраняя понятную нейтральность при любом маневре. Возможно, на льду или глубоком снегу муфты на задних полуосях дадут больший эффект, но на твердой поверхности они лишь повышают шансы водителя не уйти с траектории, но не открывают какие-то новые грани драйверского счастья.

Экономичность — точно одно из преимуществ. Средний расход за время теста составил 8,3 л на 100 км — и это в типично городском цикле, с постоянными пробками из-за очередного сезонного перекладывания плитки. Заправлялись мы исключительно 95 м на проверенной сетевой заправке, калькуляция по чекам совпала с данными бортового компьютера.

Технические характеристики Jaecoo J8 Габариты 4820х1930х1710 мм Колесная база 2820 мм Дорожный просвет 210 мм Объем багажника 717–2021 л Снаряженная масса 1929 кг Двигатель бензин. L4 с турбонад., 1998 см3 Мощность 249 л.с. при 5500 об/мин, 385 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия роботиз. 7-ступ. Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона 8,5 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,1 л/100 км Объем бака 65 л