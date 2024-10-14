Непридуманная история: российская компания купила своим топ-менеджерам три корпоративных Exeed RX. И тут, вот совпадение, прилетели партнеры из Китая, нужно было встретить их в аэропорту. Одно к одному: машины китайские, партнерам будет приятно. Ну, встретили, везут. А китайцы и говорят: какие автомобили интересные – что за марка, кто их выпускает?

Суббренды, предназначенные исключительно для экспорта и не известные на внутреннем рынке, в китайском автопроме вещь обычная. Вот и тестовый Jaecoo J8, недавно появившийся в России, в Китае знают как большой кроссовер Chery Tiggo 9, построенный на новой платформе T2X. Только решетка радиатора у Jaecoo J8 иная – характерный «китовый ус» в стилистике младшего J7, ну и шильдики. Агрегаты тоже известны, но уже у нас в стране. Двухлитровая бензиновая турбочетверка SQRF4J20C производства Chery помимо Tiggo 9 ставится под капотами Exeed RX, Exeed VX, Exeed TXL и выдает 249 сил мощности и в случае с J8 385 Нм крутящего момента, что выливается в паспортные 8,5 секунд разгона до сотни без малого двухтонной машины, но о характере разгона чуть ниже.

В трансмиссии Jaecoo J8 – так же часто используемый в Chery и ее суббрендах семидиапазонный «робот» DCT 400 Getrag, в названии которого 400 – это максимальный крутящий момент, на который коробка рассчитана, так что запас надёжности вроде есть. Ну и по умолчанию тут полный привод – у младшего Jaecoo J7 он мог быть и передним, вопреки внедорожным ноткам в оформлении салона.

А руль, приборная панель и тачскрин мультимедиа с общей диагональю 24,6 дюйма в Jaecoo J8 вообще такие же, как в Exeed RX. И те же а-ля Mercedes-Benz регулировочные клавиши настройки сидений на дверной карте, такой же «мерседесовский» селектор АКПП справа под рулем. Заканчивая сравнение с Exeed RX – Jaecoo J8 на 4,5 сантиметра длиннее (4820 мм против 4775 мм), на 1 сантиметр шире (1930 мм против 1920 мм), на 3,9 сантиметра выше (1710 мм против 1671 мм). Колёсная база у J8 больше на 2 сантиметра – 2820 мм.

Ну и цена: тестовый Jaecoo J8 в комплектации Supreme стоит от 4,799 млн. рублей. Есть более богатая Supreme-V, с не одной, а двумя муфтами, имитирующими управление вектором тяги – за такой Jaecoo J8 просят уже от 5,099 млн. рублей. Выходит, купеобразный RX даже дешевле, – в самой свежей версии Premium AT, уже не с «роботом», а с восьмиступенчатым «автоматом», он стоит от 4,74 млн.

Спасительная электроника

«Вы отвлекаетесь. Сосредоточьтесь на вождении», – сообщает Jaecoo J8 и надписью на приборной панели, и звуком. И правда, отвлекаюсь на ходу: то смотрю на экран смартфона, куда пришло сообщение, то проверяю, не забыл ли забрать в пресс-парке документы на машину, для чего поворачиваюсь к пассажирскому сиденью, где лежит файлик с гарантийным письмом и свидетельством о регистрации. Инфракрасная камера на рулевой колонке замечает всё, автомобиль ругается, и это начинает понемногу раздражать. Но вскоре оказывается, что Jaecoo J8 смотрит не только внутрь себя, но и видит всё снаружи.

За что ему огромное спасибо – говорю я чуть погодя, уже вытерев пот со лба и успокоившись. Понимая, что вот только что одна из двадцати систем безопасности Jaecoo J8 спасла жизнь человеку. Пешеходу – а про свое будущее я даже не говорю.

Диспозиция такая: еду, не торопясь, по улице подмосковного городка, ярко светит солнце, на проезжей части впереди большим пятном лежит густая тень от деревьев, растущих вдоль дороги. А по обочине, тоже в тени, идет человек, которого я не вижу на тёмном фоне. Даже тогда, когда он вдруг, у меня перед носом, поворачивается и решает перейти улицу – в неположенном месте и в той самой лежащей на дороге тени. Я не успеваю среагировать, а Jaecoo J8 успевает: включает предупреждающую вибрацию, преднатяг ремня безопасности и экстренное торможение.

И это совершенно неоценимо. Одного такого случая достаточно, чтобы потом совершенно другими глазами смотреть на работу электронных помощников Jaecoo J8 и не раздражаться от их вроде бы излишней предупредительности. И совсем иначе после такого читаешь место пресс-релиза, где сказано про мощный восьмиядерный процессор SnapDrgon 8155, самый скоростной из всех, применяемых в автомобилях. Который, видимо, и отвечает за быстродействие систем Jaecoo J8. На «Привет, Джейку!» голосовой помощник немедленно отвечает «Я здесь». Может открыть или закрыть окно, отключить или включить кондиционер, открыть или закрыть люк. На более сложный запрос отвечает: «Это выходит за рамки моих возможностей».

Массажный салон

Снаружи – привычные уже утапливаемые ручки с усилием при выдвигании в 10 килограмм – в морозные зимы должно хватить. Необычно дверь открывается изнутри, ручки нет: кладёшь руку на подлокотник и точно под большим пальцем оказывается кнопка. Нажимаешь, и электропривод отпирает замок, а дальше уже распахиваешь дверь рукой. При этом в кармане каждой двери есть рычажок для отпирания замка вручную, если автомобиль обесточен.

Салон Jaecoo J8 предлагает интересную идеологию комфорта – с акцентом на передний ряд. На заднем кроме двух USB-разъемов, подстаканников в центральном подлокотнике и шторок на окнах нет ничего. Можно включить подогрев сиденья или задать интенсивность обдува, но даже температура воздуха сзади выставляется передними седоками на центральном экране. А вот у них, у передних, все «ништяки» вроде пятирежимного массажа с тремя уровнями интенсивности – правда, вибрируют только спинки сидений, подушки нет.

Под коленями у водителя есть регулируемый выдвижной валик, а у пассажира даже под ноги выезжает оттоманка – именно у него, а не на привычном правом заднем «месте босса». Видимо, кроссовер мыслится как семейный и задний его ряд отдан детям. Впрочем, не совсем: на боку спинки переднего сиденья есть клавиши, ими сидящий сзади может сдвинуть сиденье вперед, уронить его спинку и вытянуть ноги.

Двигатель и подвеска

Если в дизайне интерьера Jaecoo J8 заметно влияние Mercedes-Benz, то когда машина приходит в движение, никаких сомнений в том, на что похожа его «походка», не остается. Эта плавность, это характерное покачивание, словно корабля на волнах – конечно, Range Rover. И самый близкий из них по размерам – Velar. Спокойное, слегка расслабленное, комфортное перемещение в пространстве. Которое, в отличие от Velar, не может в любой момент перерасти в выстрел, разница почти в сотню сил мощности дает минус две секунды динамики до сотни, но в остальном – очень похоже. Мотора Jaecoo J8 вполне достаточно для комфортного полета по трассе на 130-150 км/ч. Разгон плавный, но уверенный, причем с 80 до 120 километров в час более динамичный, чем с места до 100 км/ч. Кстати, и расход даже в смешанном цикле – максимум 12 литров на сотню.

Подвеска Jaecoo J8 в духе того же Range Rover, ожидаемо валкая, но вполне приемлемо, нет ощущения, что уронишь автомобиль в повороте, если чуть переборщить со скоростью. И подруливать в том же повороте если и приходится, то вполне гомеопатически, в отличие, например, от моноприводной версии младшего Jaecoo J7. Потому что у J8 все-таки привод-то только полный. И та же, что и в J7, адаптивная подвеска CDC, Continuous Damping Control, которая мгновенно подстраивает жесткость амортизаторов под неровности дорожного рельефа. И то же, что и у J7, ее странное поведение: только что она мягко стелила, гасила все неровности и вдруг, почти буквально на ровном месте – бум! – как зазевавшийся боксер, пропускает удар, приходящий от вполне невинной, вроде бы, ямки. Кажется, что автомобиль просто не распознал, не увидел эту неровность, она стала полной неожиданностью для его подвески, которую она и встретила безоружной. Эффект очень редкий, за неделю теста возник всего два раза, но все-таки возник.

А вот тормоза поначалу воспринимаются как слишком цепкие, кажется, дозировать усилие на педаль трудно, но через полчаса-час привыкаешь.

За пределами асфальта

У Jaecoo J8 есть целых семь режимов движения, четыре из которых внедорожные: «песок», «снег», «грязь» и 4ч4. У камер кругового обзора есть «прозрачный режим», так что на центральном экране можно видеть, что находится под колесами, а также в специальной вкладке следить в режиме онлайн, как между колесами распределится крутящий момент. Но мне показалось, что единственный «честный» внедорожный режим – 4x4, в нем все колеса ощущаются постоянно ведущими не только на экране, но и в реальности. Причём, важно, что этот режим не отключается на скорости 40 км/ч, как это часто бывает, а сохраняется и на 80 км/ч, и на 90 км/ч. Таким образом, в нем зимой можно двигаться, например, по экстремально заваленной после внезапного снегопада трассе. Что, конечно, большой плюс.

И вообще, с учетом того, как Jaecoo J8 защищен снизу, – смотрите последние фото в слайд-шоу, – его стихия, скорее, не бездорожье, а трасса и грунтовка. Что, с учетом роскошного салона, делает его неплохим вариантом премиального семейного кроссовера. И на каждый день, и для путешествий на выходные или в отпуск.

Технические характеристики JAECOO J8 ГАБАРИТЫ, ММ 4820×1930×1710 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2820 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1929 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый R4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 249 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 385 при 1750-4000 об/мин ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 205 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,1