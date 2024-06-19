Острословы уверяют, что завозимые в Россию автомобили с искусственным интеллектом, столкнувшись с хитростью наших водителей, тут же начнут сбегать обратно. Шутки шутками, но мой тест нового кроссовера Jaecoo J8 имел высокий риск закончиться, едва начавшись. И как раз из-за конфликта между слишком умной техникой и не очень добросовестным пользователем

Сжеванный прогресс

Признаться, некоторое время я пытался не обращать внимания на предупреждения и призывы фирменного «электроника» J8, считавшего, что я недостаточно сконцентрирован на управлении автомобилем. Однако его бесцеремонность и назойливость отчетливо превосходили знакомую мне и достаточно тактичную схему с «чашечкой кофе» на приборной панели как намек на то, что нужно сделать перерыв. J8 ругался почти без пауз. В какой-то момент мне показалось, что вот сейчас невидимый, но ощутимо энергичный умник не выдержит, заглушит двигатель и начнет цитировать брендовую презентацию с последней статистикой от Еврокомиссии по ДТП. А из нее следовало, что 15% пострадали, потому что переключились на телефон, 24% заснули, а 30% отвлеклись от дороги. И я по прямой логике имел все шансы попасть в треть статистических беспутников, потому как то и дело отвлекался на красивые весенние виды Адыгеи, а иногда даже фотографировал их на смартфон прямо во время движения, небрежно подруливая одной рукой. Все это безрассудство между тем четко и не мигая фиксировала инфракрасная камера, расположенная прямо на рулевой колонке и исправно передававшая сигнал кому надо. Обладающему 8 ядерным процессором, жестким диском на 128 Гб и оперативной памятью на 16 Гб. Потенциальный конфликт был разрешен банально. Как в анекдоте про третьеразрядника по шахматам, вытянувшего безнадежную партию у искусственного интеллекта: когда суперкомпьютер объявил разряднику очередной шах, тот выключил его из розетки. Мне для победы над электронным соглядатаем достало просто залепить широкий зрачок камеры куском жевательной резинки. В дальнейшем оказалось, что я выступил в роли эдакого «луддита на минималках». Поскольку с остальными электронными ассистентами, коих в штате J8 целых двадцать, мы действовали не столько в контрах, сколько в союзе.

Удивление следует

Ну и было бы глупо заклеивать, скажем, зрачок встроенного видеорегистратора, записывающего не водителя, а ситуацию на дороге и телеметрию. Или сетовать по поводу предупреждений о реальных опасностях при обгоне, угрозе фронтального удара или открытии двери. Как и бессмысленно бороться с механизмом преднатяжения ремня. Безмолвным, но ощутимо прихватывающим тело при резком торможении или динамичном вираже. Кроме всего прочего какие-то вспомогательные системы можно было отключить через центральный экран автомобиля либо настроить их алгоритмы так, как удобнее водителю, с которого полную ответственность, кстати, электроника снимать не собирается. Сам производитель оценивает уровень автономности J8 в 2,5, то есть как средний, промежуточный. В реалиях испытаний эта промежуточность оборачивалась порой непредсказуемостью. Едет-едет себе кроссовер на автопилоте, сканирует фронтальным радаром местность, держит дистанцию и полосу, спокойно и уверенно маневрируя даже на серпантине, а потом вдруг раз — то ли потеряв разметку, то ли сбившись от помехи, закапризничает в духе «я устал, я ухожу» и вырубает ассистирующие системы. Порой также терялся и подвисал на северокавказских просторах и навигатор. Но тут претензии к операторам сотовой связи, плохо посылавшим сигнал в горах на смартфон, соединяемый через протоколы Apple CarPlay (либо Android Auto) с мультимедиа. И все же в целом работа автомобильного гида оставляет самые позитивные впечатления. Во-первых, его хорошо слышно: сообщения транслируются буквально в уши через динамики, встроенные в подголовники. Во-вторых, хорошо видно с места водителя — и тут спасибо проекционному дисплею со специальным «снежным» режимом и функцией дополненной реальности. Удивительным образом в поле проектора навигационные подсказки соединяются с прорисовкой траектории дороги и нормально соседствуют без визуальной каши с остальными символами — работающих ассистентов, скорости, запаса хода. Такой плотности подачи информации на единицу площади лобового стекла мне видеть еще не доводилось. В ряду личных восторженных открытий — возможность одним небрежным мановением пальца переместить навигационную карту с центрального экрана на приборный. А также сверхспособность беспроводной зарядной (охлаждаемой!) платформы для телефона. Хотя чему тут удивляться, если ее мощность — 50 Вт.

Эргономика: все очень индивидуально

Предполагаю, что в будущем за конструкцию автомобиля будет отвечать нейросеть. В J8 ей, похоже, уже доверили обустройство салона. И она сгенерировала весьма нестандартный интерьер. В нем есть реально симпатичные детали. Например, хрустальная шайба на центральном тоннеле. Воздуховоды с металлическими штырьками. Или похожий на лицо робота блок управления обдувом для пассажиров второго ряда. Но почему-то все внутри организовано по какой-то прихотливой схеме. Там, где у большинства автомобилей рычаг или шайба коробки, у J8 тот самый хрустальный переключатель режимов движения. А трансмиссионный селектор очутился справа под рулевым колесом, вытеснив с этой привычной позиции рычажок управления дворниками. Он перекочевал на другую сторону баранки, выжив оттуда, в свою очередь, переключатель фар. В итоге мышечная память оказывается совершенно сбитой с толку. Несколько раз мои интуитивные попытки полить водой лобовое стекло оканчивались переходом на нейтральную передачу, а желание выставить автоматический свет фар — сумасшествием щеток стеклоочистителя. К слову, контроллер переключения света вместе с клавишей ручника и кнопкой багажника оказался вынесенным на переднюю панель слева от рулевой колонки. Есть и другие странности. Двери кроссовера изнутри открываются при помощи кнопок. Тем не менее внизу, в самых карманах, видимо, для подстраховки, есть дублирующие рукоятки. Поиск кнопки аварийки и вовсе может обернуться квестом. Ведь потолок — это последняя локация, где ее ожидаешь увидеть. С другой стороны, нейросеть определенно учла множественные и уже давно циркулирующие в инфопространстве пожелания потребителей не увлекаться тотальной цифровизацией интерьера, а оставлять внутри хоть что-то аналоговое и физически ощутимое. И вообще, если отбросить мелкие придирки, интерьер сгенерирован по всем последним премиальным трендам в китайском понимании. Благородные материалы отделки, электрорегулировки, подогрев, вентиляция и 5 режимов массажа у кресел с нулевой гравитацией, сделанных по космическим технологиям, — все это наличествует. Как и обязательная сегодня в классных авто из Поднебесной — оттоманка. В нее при помощи сервоприводов мягко и элегантно раскладывается переднее пассажирское кресло.

На втором ряду тоже довольно удобно. Просторно, много места для ног, спинку можно отрегулировать по наклону, а шторками укрыться от солнца и нескромных взглядов. То есть слова о том, что задний диван в J8 «как дома», не воспринимаются буклетной пустышкой.

Правильный вектор

Когда сомелье нечего сказать о вине, он отделывается дежурным определением «вино питкое». Про динамику большинства нынешних китайских авто сложно выдать что-то индивидуальное и конкретное. Ведь если это не гибрид или «электричка», то под капотом у него стоит (как замечают злые языки) один «из двух на всю Поднебесную» бензиновых моторов. Казалось бы, и от J8 трудно ждать сюрпризов. Силовая пара тут вполне стандартная: двухлитровая турбочетверка и семиступенчатая роботизированная коробка передач. Однако союз их вышел весьма удачным. Мотор выдает максимум тяги уже с 1750 оборотов и выдерживает «полку» до 4000. Робот работает мягко и незаметно. По факту большой кроссовер и с места стартует весьма лихо, и на загородных трассах, а также по адыгейским горкам катит отменно: у водителя всегда присутствует ощущение достаточного запаса мощи для нужного ускорения при обгоне.

Спортивные задатки кроссовера можно подчеркнуть, задав через экран максимальную жесткость руля, тормозов и подвески. J8 оснащается системой постоянного контроля демпфирования CDC (Continuous Damping Control), благодаря которой жесткость амортизаторов меняется в зависимости от скорости и характера покрытия, а также от выбранного режима движения всего за 0,002 с. Не в последнюю очередь благодаря этому на высоких скоростях и асфальтовых трассах кроссовер гасит толчки и крены, липнет к дороге и держит траекторию в скоростных виражах вполне в гоночном духе. Кстати, топовая версия J8 оснащается продвинутой системой полного привода с управлением вектора тяги Torque Vectoring. Ее особенность в том, что сзади установлена не одна муфта, передающая крутящий момент на вторую ось, а две муфты на полуосях: они перераспределяют крутящий момент на левое и правое колесо независимо друг от друга. Такой полный привод помогает и повороты проходить быстрее, и с бездорожьем справляться легче. На маршруте нашего тест-драйва не встретилось таких участков, где бы J8 пришлось бы доказывать свою проходимость. Зато дорожки для карьерных самосвалов в окрестностях скалы «Чертов палец» располагали к гоночному хулиганству и проверкам точности «вектора». В одном из проездов мой напарник задал системе практически предельную нагрузку. И в одном из виражей краем вектора должна была стать обочина с кустарниками и камнями. Но в последний момент интеллектуальные системы все-таки сработали и удержали нас от беды. Не знаю, сбежит ли после такого опыта Jaecoo J8 обратно в Китай. Но, полагаю, обиделся он сильно.

ЦЕНА

От 4?399?000 рублей за базовую комплектацию Active до 5?099?000 рублей за топовую Supreme-V

Технические характеристики Jaecoo J8?2.0 AWD Габариты 4820х1930х1710 мм Колесная база 2820 мм Дорожный просвет 210 мм Объем багажника 717–2021 л Снаряженная масса 1929 кг Двигатель бензиновый, турбо 4?цилиндровый, 1998 см3 Мощность 249 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 385 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия роботизированная 7?ступенчатая Привод полный Макс. Скорость 205 км/ч Время разгона до 100 км/ч 8,5 с