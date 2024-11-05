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Jetour X50 (2025) вид спередиJetour X50 (2025) вид сбоку
Jetour X50 (2025) салон
Интерьер Jetour X50 будет представлен в двух вариантах отделки интерьера — двухцветный светлый и черный
Jetour X50 (2025) салонJetour X50 (2025) задний диван
Jetour X50 (2025) вид сзади
Cтарт продаж Jetour X50 в России намечен на третий квартал 2024 года

Марка Jetour планирует в ближайшее время представить на российском рынке ряд примечательных новинок, главной из которых станет компактный кроссовер В-класса — Jetour X50

Jetour X50 — «младшая» модель бренда. По словам ее создателей, она ориентирована на активных молодых людей, которые высоко ценят инновационный дизайн, передовые современные технологии, системы безопасности, а также привлекательное соотношение цены и качества. Стоимость новой модели действительно выглядит заманчиво, она будет стартовать от 1,99 млн рублей за вариант с механической коробкой передач.

При этом Jetour X50 является одной из самых просторных моделей сегмента, имея габаритную ширину 1841 мм и длину 4397 мм. Динамику новинки подчеркивают колесные диски R18, выполненные в спортивном дизайне. Да и вообще, экстерьер новинки смотрится эффектно, глаз сразу цепляется за выразительную хромированную решетку радиатора и светодиодную оптику, призванные создавать впечатление автомобиля, рожденного для городских приключений.

Что касается технических характеристик, то на российском рынке машина предлагается в исполнении с передним приводом, многорычажной подвеской и двумя вариантами силового агрегата. Базовая версия оснащает­ся 1,5 литровым безнаддувным бензиновым мотором мощностью 113 л.с. и 5 ступенчатой механической коробкой передач. Также доступен вариант с 1,5 литровым турбированным мотором (147 л. с., 210 Нм), который сочетается с 6 ступенчатой автоматизированной преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Мультимедийная система Jetour X50 включает в себя 10 дюймовый дисплей, беспроводную зарядку для смартфона, поддержку протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Интересное решение: дисплей мультимедийной системы объединен с цифровой приборной панелью, отделка дверей декорирована геометрическими узорами с использованием технологии лазерной гравировки.

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Модель предусматривает высокий уровень оснащения полезными функциями, включая датчики дождя и света, а интеллектуальный голосовой помощник на русском и английском языках в автономном режиме всегда готов прийти на помощь. Интеллектуальная система кругового обзора 360° с разрешением камеры 1280х720 проецирует панорамное изображение в формате 3D, в том числе с высоты птичьего полета. Обновленная компоновка камеры позволяет вписать ее в форму кузова. Системы активной и пассивной безопасности в новой модели сформированы по принципу «восемь в одном». Помощники активной безопасности включают системы ABS+EBD, функцию помощи при торможении HBA, систему приоритетного торможения BOS, полноразмерную систему стабилизации кузова Bosch 9.3 ESP, функцию защиты от опрокидывания, систему предупреждения об экстренном торможении ESS, интеллектуальную систему помощи при движении на подъеме HAC, интеллектуальную систему контроля тяги TCS. В перечень ассистентов пассивной безопасности входят: безопасная конструкция кузова, подушки и шторки безопасности, системы крепления детского кресла Isofix, контроля давления в шинах TPMS, EPB и интеллектуальная система удержания автомобиля в полосе движения, а также функция мониторинга слепых зон.

Блок управления кондиционером вынесен отдельно для удобства использования. Ну и кроме того, внутри автомобиля можно найти большое количество удобных мест для хранения. Обратим внимание, что интерьер Jetour X50 будет представлен в двух вариантах отделки — двухцветный светлый и черный. Для комфорта пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные воздуховоды системы вентиляции, обогрева и кондиционирования. Передние сиденья во всех комплектациях имеют подогрев. В максимальной комплектации Luxury кроссовер оснащается люком в крыше.

Важный момент: Jetour X50 специально адаптирован для российских условий, адаптация включает оцинковку кузова, «теплые» опции уже в базовой комплектации и увеличенный объем бачка омывателя (4,6 л).

По словам представителей бренда, официальный старт продаж Jetour X50 в России намечен на текущий 2024 год. К другим ближайшим новинкам марки в РФ относятся Jetour Dashing с полным приводом, а также Jetour T2 с новой автоматической коробкой передач. Подробности об этих предложениях будут объявлены позже. 

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