10 мар 2026

Jetour готовит гибридный внедорожник G600

Китайская марка Jetour, входящая в состав концерна Chery, опубликовала первый официальный тизер нового внедорожника Jetour Zongheng G600. Модель станет прямым конкурентом крупного рамного Tank 700 и получит гибридную силовую установку

Судя по опубликованному изображению, модель получила квадратный дизайн кузова с оригинальной С-образной светодиодной оптикой. Также на снимках можно заметить массивные бампера, рейлинги на крыше и крупные колеса. По предварительной информации, длина внедорожника составит от 5,1 до 5,2 метра, а колесная база — примерно 2,85 метра.

G600 получит подзаряжаемую гибридную силовую установку, в составе которой 2,0-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя. Заявленный запас хода в гибридном режиме — 1400 км по циклу CLTC.

