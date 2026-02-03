Автомобильный портал Motorpage
3 фев 2026

Jetour слегка освежил дизайн T2 для России

Jetour слегка освежил дизайн T2 для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jetour объявила о старте продаж обновленного кроссовера T2 на российском рынке.

Главные изменения затронули внешний облик модели. Декоративные элементы, которые ранее выделялись салатовым оттенком, теперь выполнены в черном цвете. Это касается деталей на рейлингах и колесных дисках. В версии Discovery исчезли декоративные винты, а центральная заглушка получила затемненное оформление. Также обновилась текстура подсветки логотипа на решетке радиатора, изменился дизайн декоративных ручек на капоте и форма накладок петель багажной двери. Передний бампер получил прямоугольные прорези с девятью секциями. В салоне изменили дизайн воздуховодов климатической системы и затемнили материалы отделки некоторых деталей.

Jetour T2 по-прежнему оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. В зависимости от комплектации он работает в паре либо с 7-ступенчатым «роботом», либо с 8-ступенчатым «автоматом». Привод у всех версий полный.

