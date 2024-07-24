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О Jetour X70 Plus

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Джетур Икс70 Плюс

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Jetour X70 Plus (2023) вид спередиJetour X70 Plus (2023) вид спередиJetour X70 Plus (2023) вид сбокуJetour X70 Plus (2023) вид сзадиJetour X70 Plus (2023) вид сзадиJetour X70 Plus (2023) логотип на капоте
Jetour X70 Plus (2023) передняя фара
Фары — светодиодные. Под ними видны оригинальные светящиеся «столбики» дневных ходовых огней
Jetour X70 Plus (2023) боковое зеркало
Наружные зеркала кроссовера имеют удлинённую форму
Jetour X70 Plus (2023) боковое зеркало
Корпуса и «ножки» крепления наружных зеркал украшены хромированными накладками
Jetour X70 Plus (2023) задний фонарь
Задние фонари сконструированы с применением светодиодов
Jetour X70 Plus (2023) выхлопные трубы
В каждой паре декоративных отверстий в заднем бампере под реальный «выхлоп» задействовано только одно. Два других отверстия закрыты заглушками
Jetour X70 Plus (2023) дверная панель
Рычажки управления электроприводами передних сидений вынесены на панели дверей. Решение не оригинальное, но требует привыкания: рука по привычке ищет их внизу
Jetour X70 Plus (2023) дверная панель
Дополнительные динамики-твиттеры украшены ажурными решётками с надписью Luxury
Jetour X70 Plus (2023) кнопки
Слева от рулевого колеса расположены только корректор фар и кнопка управления электроприводом двери багажника. Остальные места кнопок свободны
Jetour X70 Plus (2023) руль
С левой спицы рулевого колеса управляем бортовым компьютером и круиз-контролем. Кстати, управление «круизом» несколько запутанное, лучше ознакомиться с инструкцией
Jetour X70 Plus (2023) руль
С правой спицы управляем подключённым смартфоном и аудиосистемой
Jetour X70 Plus (2023) панель приборов
Цифровая панель приборов и экран мультимедиасистемы объединены в единую панель. Она относительно небольшая, однако, я считаю, делать её крупнее необходимости нет
Jetour X70 Plus (2023) панель приборов
Справа на панели приборов высвечиваются показания тахометра
Jetour X70 Plus (2023) панель приборов
При остановке двигателя на экране «приборки» возникает информация о совершённой поездке. К сожалению, кроссовер не является эталоном экономичности
Jetour X70 Plus (2023) салон
Интерьер «Джетура» уже не воспринимается как «космический». Это просто современный автомобиль со всеми модными атрибутами
Jetour X70 Plus (2023) монитор
Главная «страница» экрана мультимедиасист
Jetour X70 Plus (2023) монитор
Настраиваем «технику»: активируем контроль «слепых» зон в зеркалах, включаем контроль полосы движения, устанавливаем спортивную настройку руля
Jetour X70 Plus (2023) монитор
Экран мультимедиасистемы в режиме воспроизведения музыкальной композиции с флэшк
Jetour X70 Plus (2023) дефлекторы
Окантовки трёх центральных дефлекторов системы вентиляции покрыты напылением цвета красной меди — красиво!
Jetour X70 Plus (2023) бокс
Под крышкой на туннеле пола находится небольшой бокс, в котором размещены два гнезда USB (зарядное и «музыкальное») и 12-вольтовая розетка под заглушкой
Jetour X70 Plus (2023) кнопки
Рядом с крышкой бокса на туннеле пола — ряд функциональных кнопок. В их числе кнопки отключения системы стабилизации и включения ассистента при движении на спуск
Jetour X70 Plus (2023) 7АМКП
На рукоятке селектора роботизированной трансмиссии — удобная мягкая накладка
Jetour X70 Plus (2023) выбор режима движения
Рядом с селектором трансмиссии — клавиша выбора режима движения
Jetour X70 Plus (2023) панель управления мультимедиасистемой
Позади селектора на туннеле пола расположена «физическая» панель управления мультимедиасистемой: круглая рукоятка и четыре кнопки
Jetour X70 Plus (2023)
Кроссовер для путешествий оснащён панорамной крышей с люком и сдвигающейся шторкой
Jetour X70 Plus (2023) передние кресла
Передние кресла настроены прежде всего на комфорт в дальних поездках. Ожидания не обманывают: расположиться за рулём можно максимально удобно
Jetour X70 Plus (2023) передние кресла
На верхних частях спинок передних кресел выполнены вот такие валики, удобно прилегающие к плечам седоков
Jetour X70 Plus (2023) передние кресла
На боковой поверхности подушки водительского сиденья видим (или нащупываем) четырёхпозиционный регулятор поясничного подпора
Jetour X70 Plus (2023) бокс-подлокотник
Бокс-подлокотник между передними креслами имеет крышку из двух продольных створок — как в премиальных автомобилях
Jetour X70 Plus (2023) спинка кресла
На спинках передних кресел выполнены вот такие удобные кармашки, в которых можно разместить пару смартфонов
Jetour X70 Plus (2023) плафоны освещения
Плафоны освещения над задними пассажирскими дверями напоминают таковые в салоне авиалайнера
Jetour X70 Plus (2023) воздуховод
На тыльной части центрального бокса-подлокотника есть дефлекторы воздуховодов, два зарядных гнезда USB и две кнопки включения подогрева крайних мест заднего дивана
Jetour X70 Plus (2023) задний диван
Задний диван автомобиля для путешествий, как и ожидается, просторен и удобен. Обратим внимание: части спинок регулируются по углу наклона
Jetour X70 Plus (2023) задний диван
Эти рычажки на торцах подушки заднего дивана позволяют не только складывать части спинки. Не разблокировав их, нельзя вернуть спинки в «сидячее» положение
Jetour X70 Plus (2023) задний диван
Части спинки заднего дивана складываются в пропорции 2:1 и образуют поверхность вровень с фальшполом багажника
Jetour X70 Plus (2023) багажное отделение
Ячеистые ЭВА-коврики в багажнике и на полу в салоне — от российского дилера модели. Над багажником нет крышки-полки и даже сдвижной шторки — это минус
Jetour X70 Plus (2023) багажное отделение
Под фальшполом багажника — пенопластовый органайзер, состоящий из трёх вместительных секций
Jetour X70 Plus (2023) багажное отделение
Переднюю (по ходу автомобиля) часть органайзера можно извлечь, однако запасного колеса под ней нет. Похоже, здесь должен находиться третий ряд сидений
Jetour X70 Plus (2023) моторный отсек
1,6-литровый турбомотор, доставшийся «Джетуру» от Chery, развивает 190 сил мощности и в целом обеспечивает лучшую динамику, чем у «коллег»
Jetour X70 Plus (2023) моторный отсек
Вид двигателя при снятом декоративном экране
Jetour X70 Plus (2023) моторный отсек
Слева в подкапотном пространстве всё расположено традиционно: аккумулятор, блок реле и предохранителей, корпус воздушного фильтра
Jetour X70 Plus (2023) задняя подвеска
Задняя подвеска у X70 Plus независимая, однако эталоном управляемости эту модель не назовёшь
Jetour X70 Plus (2023) запасное колесо
Запасное колесо представлено докаткой, оно закреплено под днищем автомобиля в заднем свес
Jetour X70 Plus (2023) глушитель
Кроссоовер оснащён двумя глушителями с выводом их патрубков в отверстия в бампере. При этом патрубков два, а отверстий — четыре

Это у нас данное выражение вызывает усмешку. Мол, как всегда, замахнулись на лучшее, а результат вышел не очень. У китайцев всё иначе. Хотели как лучше – и получили как лучше. Следующая модель всегда опережает предыдущую. К сожалению, и по цене тоже, но что тут поделаешь – рынок на дворе

Jetour, как молодая компания, пока не обновляет свою продуктовую линейку, но активно пополняет её. Вот, к большому кроссоверу X90 и компактному (очень относительно компактному) и недорогому (тоже относительно) «Дашингу» добавились брутальный внедорожник T2 и среднеразмерный кроссовер X70 Plus. Вот с ним мы сегодня познакомимся.

«Получилось как всегда» - это ещё и о том, что многие автомобильные компании, пытаясь создать модель, так сказать, среднего размерного и ценового класса, в итоге выпускали нечто практически аналогичное более высокому «подразделению». Так вышло у «Ниссана» с его почти идентичными по параметрам «Кашкаем» и «Икс-Трейлом». Можно привести и другие примеры. Не избежали этого «синдрома» и китайские «Джетуры». Средний «брат» X70 Plus получил множество атрибутов роскоши и потому оказался дорогим. Да и габаритами его не обделили. Осмотрите багажник – и вы сразу поймёте, что эта модель может иметь и семиместную комплектацию (только на нашем рынке её нет). О наличии такой версии говорят также отсутствие шторки багажника, а также расположение запасного колеса под днищем.

Багажник здесь может похвастаться тремя вместительными ёмкостями-боксами под фальшполом. Такие же по расположению и объёму боксы были в Mitsubishi Outlander, и, готовясь к тестовому путешествию из Москвы в Астрахань, мы очень основательно загрузили их. Здесь возможно то же самое. В один из боксов с лёгкостью вошёл стандартный аварийный набор, который, как правило, болтается по багажнику, и никуда его не спрятать. Тут – можно.

Но вот за что багажник должен извиниться, так это за пятую дверь. Она поднимается недостаточно высоко, и при росте 182 см я не раз «прикладывался» к ней макушкой. Проектировщики рассчитывали на китайский «перцентиль»? Похоже, что так.

На втором ряду просторно, X70 Plus из тех кроссоверов, что, как говорят, внутри больше, чем снаружи. Диван широкий, подушка установлена высоко, при этом и над головой остаётся «воздух», и для коленей запас, а среднему седоку не мешает туннель на полу, потому что его нет. Модель не располагает полным приводом ни в одной из комплектаций.

Jetour позиционируется как автомобиль для путешествий? Похоже, что так. Задним седокам положен дополнительный элемент комфорта в виде регулировки наклона спинок дивана. Это осуществляется с помощью рукояток, расположенных на торцах подушки справа и слева. Данные рукоятки позволяют также сложить части спинки дивана и вернуть их в «сидячее» положение: не потянешь за ручку – не вернёшь. В «лежачем» положении спинки фиксируются прочно и вровень с фальшполом багажника.

Чего и где тут только нет

Передние сиденья – тоже про комфорт. Хоть они и плотно «набиты», о спортивной жёсткости тут нет и речи. Настройки кресел электрические, и рукоятки управления вынесены на панели дверей. Наглядно, удобно, красиво – только я раз десять машинально искал эти рукоятки там, где они появились изначально и существовали много лет: на наружной боковине подушки кресла. В X70 Plus здесь оставили только настройку поясничного подпора. Кстати, тут он регулируется и по высоте, это удобно.

Вот вам и элемент роскоши, на мой взгляд, излишний для «средней» модели. Ну к чему ей такая «красота» в виде регулировочных рычажков сиденья а-ля Range Rover? Да к тому же с памятью настроек и не только с подогревом, но и с вентиляцией? А массажа нет? Увы. Ой, зря я о массаже, китайцы прочтут и добавят, и тогда «средний» кроссовер уж точно вскоре попадёт в число космически дорогих. Пока он дорогой, но хоть в меру.

Как и модели Chery, «Джетуры» разрешено заправлять 92-м бензином. Однако специалисты рекомендуют всё же использовать прежде всего 95-й, а 92-й держать в уме на случай, если 95-го под рукой не окажется. Правда, насколько возможен сейчас такой случай – большой вопрос. По экономичности X70 Plus не в лидерах, при высоких скоростях на трассе едва укладывается в десяток литров на сотню километров, а в городе может «потребить» и 12. Но не будем забывать, что 190 сил, хоть и турбированных – это не так уж мало.

Цифровая «приборка»? Ну, этим сегодня мало кого удивишь. Разве что расстроишь: у «джетуровской» комбинации нашлись критики – маловата она. Мне так не показалось. Если взглянуть сбоку на сдвоенный экран «приборки» и мультимедиа, то станет очевидно: больший размер вылез бы за габариты торпедо и хоть немного, но загородил бы водителю ветровое стекло. А так, как сегодня – не загораживает. И читаемость панели отличная.

Дотошные исследователи-журналисты попытались найти в недрах мультимедиа настройку «приборки» в виде стрелочных шкал. Не нашли. Признаться, и я в этом не преуспел. Не обнаружил также широко распространённого сегодня показателя DTE – то есть, пробега в километрах на остатке топлива в баке. В общем-то, довольно условная цифра – однако без неё плоховато. Приходится, как в старые времена, ориентироваться по указателю уровня топлива.

К мультимедиасистеме вопросов не возникло. Одно из её преимуществ в этой модели – в том, что есть «физические» органы управления аудиосистемой. Пусть их расположение не оптимально (под правым локтем водителя), но они есть. Бокс-подлокотник между передними сиденьями закрывается двумя створками – тоже элемент премиум-класса. А дефлекторы воздуховодов на торпедо имеют «медный» оттенок. Красиво!

Но если посмотреть объективно – салон «Джетура» не такой уж премиальный. Собран добротно, да, материалы качественные, по цвету и фактуре подобраны со вкусом. Нет аляповатости, вычурности, как и ложной скромности. Но нет и «космоса», то есть. Чего-то ультра-современного, что хочется разглядывать, смотреть, как увлекательное кино. Зато есть главное: с помощью этого кроссовера хочется снимать своё кино, в нём хочется куда-то ехать, вот поскорее сесть за руль и подальше отправиться. На первом месте тут автомобиль, а не мультимедиасистема с её виртуальной реальностью.

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Родственник Chery, Jetour X70 Plus выгодно отличается динамикой. Его 1,6-литровый турбомотор развивает 190 л. с. и очень охотно их отдаёт в широком диапазоне оборотов. Причём, лучше – в верхнем «регистре». Вопрос отдачи здесь решили, и режимы движения получились каждый со своим «вкусом», ЕСО поспокойнее, «Спорт» порезвее, может быть, даже чуть слишком, «Нормал» - золотая середина. Ручной выбор передач тоже есть, отмечаю это как плюс.

«Мы уже поехали?»

Но сам по себе мотор, по сути, ничто без коробки передач. И вот в этой паре в данном случае есть некоторая несогласованность. Семиступенчатый «робот» в городских режимах работает с ленцой. «А? Что? Мы уже тронулись с места? Ну, поехали, что ли, так и быть, вот тебе первая передача», словно бы сообщает он, когда водитель чувствует, что при старте с места автомобиль словно бы застрял. Добавляешь «газ» - и тут кроссовер буквально прыгает вперёд, в то время как прыжок совсем не желателен. Откровенно говоря, так случается не каждый раз при старте, но, увы, частенько. В пробках и на светофорах я приучаюсь даже трогаться с места чуть заранее, когда все вокруг ещё стоят. Тогда старт с места происходит одновременно с потоком.

Вспоминаю, что подобным «недугом» страдали первые роботизированные коробки, появившиеся, в частности, на Ford Fusion. Довелось лично опробовать. Ладно при старте – это устройство ухитрялось «проваливать» при обгонах. Владельцы жаловались, коробку перепрошивали, однако это помогало слабо. Похожая ситуация была на моделях АвтоВАЗа. Причём, второе поколение АМТ там ухитрились довести почти до идеала, однако и идеал любви масс не снискал. Старый добрый «автомат» на «Грантах» и то ценился выше, хоть и насчитывал всего лишь четыре ступени.

При перестроениях и поворотах бортовая электроника автоматически активирует камеры в соответствующих зеркалах, и на экране мультимедиа появляется чёткая картинка происходящего справа или слева от автомобиля. О «слепых» зонах можно забыть. А система контроля полосы отслеживает, есть ли в вашем ряду или в соседних другие автомобили, причём, отличает грузовые модели от легковых. И, что особенно важно, указывает расстояние в метрах до автомобиля, оказавшегося впереди. Можно проверить свой глазомер.

Jetour другого варианта трансмиссии не предлагает. Только «робот», и всё. Привыкайте к нему, ждите, пока обкатается, детали притрутся – тогда станет получше. Или используйте ручной режим. Это, правда, слабо поможет, ведь шестерни передвигаете не вы, а таинственные актуаторы.

Примечательно, что на трассе никаких проблем нет. Конечно, менять передачи на скорости приходится реже, вышел на «режим» - и идёшь себе на высшей. Но путешествуем мы не так уж часто, раз-два в год, да изредка по выходным и праздничным дням. Основное время автомобили, так или иначе, проводят в толчее городских улиц. И тут «робот» «Джетура» получает не самую высокую оценку.

Засилье «роботов», подаваемое маркетологами как невероятный прогресс, привет из недалёкого будущего, когда всё и вся за нас будут делать машины, управляемые искусственным интеллектом, на самом деле оправдывается только ценой. Автомобиль с автоматической трансмиссией априори стоит дороже модификации с «механикой». Вот и весь коленкор. Негоже, мол, современному человеку дёргать туда-сюда стародавней «мешалкой», задумываться, как и когда выбрать ту или иную передачу. У него же мозг занят такими высокими материями, как эквайринг, листинг, нейросети, криптовалюта. А плавность и чёткость ручных переключений большей частью зависит от вашего настроения. Встанете не с той ноги – и будете весь день попадать не в те передачи, разве такого не бывало? Но если уж мы всё доверяем «роботам», то они должны работать безупречно всегда. У них настроения не бывает.

Подвеска у Jetour X70 Plus устроена как бы наоборот. Обычно автомобили игнорируют мелкие неровности дорожного покрытия, а на крупных демонстрируют либо мягкость, либо жёсткость. Китайский кроссовер же с удивительной скрупулёзностью реагирует на городскую «мелочь», по трассе при этом идёт плавно, не раскачивается на «волнах», не чувствителен к асфальтовым колеям. При резких манёврах кренится, этого не отнимешь, но, путешествуя с семьёй, вы, скорее всего, и не станете резко маневрировать без особого повода. А по умолчанию, уверен, ваша семья высоко оценит подвеску, в меру плотную (то есть, не вызывающую укачивания), но в то же время и не зубодробительную. Как раз то, что надо для путешествий.

Рулевой механизм можно настроить на «спорт», и, хотя от настоящего «спорта» эта настройка будет далека, как от Луны, всё же при других установках руль становится более вялым и неточным.

По мере знакомства с модельными рядами автомобилей разных брендов начинает складываться впечатление о марке в целом. Скажем, BAIC делает ставку на «бюджет», и особых изысков от его автомобилей ждать не приходится. Примерно такое же мнение сложилось о Kaiyi. Exeed – область роскоши, а Changan научился продуцировать драйверские шасси. Что сказать о «Джетурах»? Ничем выдающимся они не покоряют, но практически ни в чём и не проигрывают конкурентам. Так сказать, суммарно набирают много очков. А если и есть у них какие-то досадные мелочи, то это действительно мелочи. С которыми можно не только смириться, но даже и пропустить их мимо внимания, просто не заметить.

Jetour X70 Plus предлагается на нашем рынке в комплектациях Comfort (2 999 900 рублей) и Luxury (3 299 900 рублей). По умолчанию в оснащение входят система стабилизации, контроль давления в шинах, контроль «слепых» зон, контроль полосы движения, ассистент при движении на спуске, светодиодные фары, электроприводы, подогрев и вентиляция передних кресел, подогрев ветрового стекла, руля, форсунок омывателя, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, бесключевой доступ в салон, панорамная крыша и 19-дюймовые легкосплавные колёса. В более дорогой версии диаметр колёс увеличивается до 20 дюймов, добавляются трёхзонный климат-контроль, встроенная система видеофиксации, адаптивный круиз-контроль, система экстренного автоматического торможения и переключения с дальнего света на ближний.

       

Технические характеристики Jetour X70 Plus

ГАБАРИТЫ, ММ

4749 х 1900 х 1720

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2720

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

210

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

488 / 1688

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1587

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1598

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С.

190 / 5500

МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН

290 / 4000

ТРАНСМИССИЯ

роботизированная, 7-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

185

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

11,7

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

8,1

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

57

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