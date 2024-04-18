Jetour X70 Plus получил обновление. Ждем новинку в России

В интернете были опубликованы некоторые данные по обновленному кроссоверу Jetour X70 Plus. Рестайлинговая версия первого поколения официально представлена на российском рынке

Главным отличием обновленного Jetour X70 Plus станет иная решетка радиатора с вертикальными элементами, которая визуально интегрирована с нижними блоками фар. Ходовые огни оформлены в виде светодиодной полосы, растянувшейся по всей ширине кузова автомобиля. Изображений салона нет, но ждем несколько косметических изменений в интерьере и переоформленный мультимедийный комплекс. Также предполагается, что автомобиль будет предложен с 5- или 7-ми местным салоном, поскольку в китайском Минпромторге были зарегистрированы две версии длиной 4729 и 4749 мм.

На данный момент для автомобиля заявлен только один агрегат - 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 л.с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Напомним, что в России данная модель комплектуется 1,6-литровым мотором на 190 л.с. и 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.