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О Jetour X90 Plus

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Джетур Икс90 Плюс

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Jetour X90 Plus (2023) вид спередиJetour X90 Plus (2023) вид спередиJetour X90 Plus (2023) вид спередиJetour X90 Plus (2023) вид сбокуJetour X90 Plus (2023) вид сзадиJetour X90 Plus (2023) вид сзадиJetour X90 Plus (2023) вид сзади
Jetour X90 Plus (2023) решетка радиатора
Решётка радиатора кроссовера Jetour X90 Plus сияет обилием хрома
Jetour X90 Plus (2023) передняя фара
Фары — светодиодные, «трёхствольные». Автомобиль оснащён системой автоматического переключения с дальнего на ближний свет и наоборот
Jetour X90 Plus (2023) блоки светодиодов
В нижней части переднего бампера размещены дополнительные блоки светодиодов
Jetour X90 Plus (2023) шильдик
Новый тренд у «китайцев» — размещать на видном месте кузова шильдик с указанием максимального крутящего момента двигателя
Jetour X90 Plus (2023) боковое зеркало
Наружные зеркала также украшены хромированными накладками. Плюс к этому, в них размещены камеры системы кругового обзора
Jetour X90 Plus (2023) ручка двери
Ручки дверей в темноте подсвечиваются небольшими диодными источниками света
Jetour X90 Plus (2023) задний фонарь
Так выглядят задние фонари китайского кроссовера
Jetour X90 Plus (2023) шильдик
На двери багажного отделения указано название модели. Plus означает, что кроссовер Х90 обновлён
Jetour X90 Plus (2023) дверь
Внутренняя панель водительской двери. Обратим внимание на разнообразие применённых материалов отделки: здесь и мягкий «кожзам», и вставка под дерево
Jetour X90 Plus (2023) руль
Среди кнопок и регуляторов на рулевом колесе встречаются миниатюрные тачпады
Jetour X90 Plus (2023) руль
Узкие клавиши в нижнем ряду способны качаться вверх-вниз
Jetour X90 Plus (2023) руль
Сравнительно редкое решение на сегодняшний день: подрулевые лепестки ручного выбора передач
Jetour X90 Plus (2023) салон
Салон Jetour X90 Plus представляет собой деликатное сочетание классики и современности
Jetour X90 Plus (2023) приборная панель
Панель приборов полностью цифровая. Внутри шкалы тахометра видны различные параметры движения, в том числе, средний расход топлива и пробег до пустого бака
Jetour X90 Plus (2023) приборная панель
Информация внутри тахометра мелковата, но в целом читаема. Общий пробег автомобиля небольшой, но двигатель уже обкатан, недостатка мощности не ощущается
Jetour X90 Plus (2023) приборная панель
Другой вариант цифровой панели приборов часто называют «Научным». Он также информативен, однако лично мне нравится меньше
Jetour X90 Plus (2023) приборная панель
Во время движения силуэт автомобиля на панели приборов «обрамляется» линиями разметки.
Jetour X90 Plus (2023) монитор
Jetour X90 Plus (2023) монитор
Заходим в пункт меню автомобиля и попадаем в подменю настройки систем активной безопасности
Jetour X90 Plus (2023) монитор
Система навигации позволила нам увидеть на карте наш маленький лесной посёлок
Jetour X90 Plus (2023) монитор
Третий электронный экран на центральной консоли торпедо позволяет управлять двухзонным климат-контролем
Jetour X90 Plus (2023) регуляторы температуры
Регуляторы температуры также представляют собой мини-экраны
Jetour X90 Plus (2023) торпедо
Сверху на торпедо выполнена вставка, напоминающая тканевую. Назначение её не очень понятно, однако одну задачу она решает — снижает количество бликов в ветровом стекле
Jetour X90 Plus (2023) торпедо
Торпедо отделано мягким «кожзамом» и вставками под дерево
Jetour X90 Plus (2023) АКПП
Кнопка с левой стороны рукоятки селектора трансмиссии служит для перехода их автоматического в ручной режим
Jetour X90 Plus (2023) шайба-джойстик
На облицовке туннеля пола между передними сиденьями расположена дополнительная шайба-джойстик управления системами автомобиля
Jetour X90 Plus (2023) дверь
Пассажирские двери отделаны по нижним кромкам широкими накладками-молдингами,...
Jetour X90 Plus (2023) порог
...благодаря которым пороги кузова остаются чистыми
Jetour X90 Plus (2023) передние кресла
Передние сиденья — с относительно «плоским» контуром, настроенные более на комфортную, чем на спортивную посадку. Диапазон регулировок широкий
Jetour X90 Plus (2023) бокс-подлокотник
В торце центрального бокса-подлокотника расположены кнопки подогрева крайних мест заднего дивана и зарядные гнёзда USB
Jetour X90 Plus (2023) задний диван
Части спинки заднего дивана регулируются по углу наклона...
Jetour X90 Plus (2023) задний диван
…с помощью вот таких боковых рычажков. Эти рычажки позволяют и складывать их
Jetour X90 Plus (2023) задний диван
При складывании образуется пространство для багажа с единым ровным полом
Jetour X90 Plus (2023) кнопки управления «климатом»
Интересная находка в багажнике: кнопки управления «климатом» на левой боковине. Модель может быть семиместной? А что, кузов большой, внутреннего пространства хватит
Jetour X90 Plus (2023) багажное отделение
Багажник широкий и длинный, но относительно «плоский», высота под шторкой 35 см
Jetour X90 Plus (2023) багажное отделение
Фальшпол багажника состоит из двух частей разного размера,...
Jetour X90 Plus (2023) багажное отделение
...под которыми расположены дополнительные вместительные боксы
Jetour X90 Plus (2023) дверь багажного отделения
Дверь багажного отделения оснащена электроприводом
Jetour X90 Plus (2023) задняя подвеска
Задняя подвеска кроссовера независимая, но привод — только передний,...
Jetour X90 Plus (2023) задняя подвеска
...хотя в центре подрамника выполнен полукруг, словно под размещение муфты системы полного привода
Jetour X90 Plus (2023) запасное колесо-докатка
Запасное колесо-докатка расположено по-внедорожному — в заднем свесе, под днищем
Jetour X90 Plus (2023) глушитель
Глушителей — два, и выхлопные патрубки выведены в специальные «окна» в заднем бампере
Jetour X90 Plus (2023) моторный отсек
Весь моторный отсек кроссовера Jetiur X90 Plus закрыт сверху пластмассовыми панелями
Jetour X90 Plus (2023) моторный отсек
Ряд крышек снимается. Под центральной крышкой обнаруживаем расположенный поперечно двигатель. Сверху он дополнительно закрыт шумоизоляционной накладкой
Jetour X90 Plus (2023) моторный отсек
Сверху над накладками возвышается только горловина бачка омывателя
Jetour X90 Plus (2023) моторный отсек
Под круглой крышкой справа по ходу автомобиля виден расширительный бачок системы охлаждения
Jetour X90 Plus (2023) моторный отсек
А вот квадратную крышку с другой стороны я без специнструмента открыть не смог. Вероятно, под ней находится аккумулятор
Jetour X90 Plus (2023) вид спередиJetour X90 Plus (2023) вид спередиJetour X90 Plus (2023) вид сзадиJetour X90 Plus (2023) вид сзадиJetour X90 Plus (2023) вид сбоку

«Два миллиона человек — и все в белых штанах» - так представлял себе великий комбинатор Остап Бендер население Рио-де-Жанейро. Красиво… Но китайцы замахнулись на большее: полтора миллиарда человек — и все относятся к среднему классу. Звучит утопично. Тем не менее, стратегия постепенно реализуется, и судить об этом можно хотя бы по «поднебесному» авторынку. Посмотрите, какое количество «среднеклассовых» моделей из Китая экспортируется сейчас в Россию. Один кроссовер шикарнее другого! Оснащение зашкаливает, дизайн восхищает. Проблемы с поставками электронных компонентов? О чём это? Автомобили напичканы самой современной электроникой по крышу и выше. И вся она успешно работает.

Среди десятков моделей, поставляемых из Китая на наш рынок, уже определились фавориты и лидеры. Хотя, надо сказать, случись мне выбирать «поднебесный» кроссовер для себя, я бы, честно говоря, затруднился. Модели одного ценового диапазона, как правило, настолько похожи друг на друга, что кажется, будто их разрабатывал один и тот же китайский НИИ. Основное различие моделей — прежде всего в дизайне кузовов. Салоны похожи, подвески тоже, ходовые качества сопоставимы.

Выше среднего уровня

Имеет ли смысл такая «штамповка» с минимумом различий? Для китайцев, видимо, имеет. Например, концерн Chery, помимо моделей под собственным брендом, предлагает нам также автомобили Exeed и Omoda. С «Омодами» — кроссовером и седаном — мы уже знакомы. Можно ли выделить, отметить в них что-то особенное? Честно говоря, оригинального немного, я бы подчеркнул некоторую их спортивность, чуть большую стремительность, чуть лучшие настройки подвесок. А Exeed – машины более высокого класса, с недвусмысленными намёками на роскошь.

Если попытаться примерно определить классовую принадлежность моделей молодого китайского производителя Jetour, то, на мой взгляд, они расположатся где-то посередине между Chery и Exeed. Кроссовер X90 Plus при 4,8-метровой длине выглядит солидно и представительно. В нём может быть и семь мест, но тестовый вариант был пятиместным. Хотя на левой боковине багажника обнаружились работающие кнопки регулировки «климата».

Сразу — о багажнике. Его объём насчитывает примерно 480 л, относительно немного. И действительно, при взгляде со стороны «трюм» выглядит значительным по площади, но небольшим по высоте под шторкой. Но под фальшполом багажник имеет значительное «продолжение» в виде трёх секций-боксов. Секции настолько глубоки, что в одной из них поместился кофр с аварийным набором, имеющий значительные размеры. Конструкция очень напомнила Mitsubishi Outlander, на котором во время длительной тестовой поездки мы расположили в подобных боксах очень много всяческого скарба.

Задний диван имеет разрезную спинку, её части не только складываются, но и регулируются по углу наклона. Ширина салона кроссовера на уровне второго ряда 143 см (спереди столько же), расстояние между спинкой водительского сиденья и подушкой заднего дивана при «моей» посадке за рулём — 24 см. Это вполне соответствует внешним габаритам X90 Plus.

Между передними сиденьями расположен большой бокс-подлокотник. В его заднем торце, помимо воздуховодов, обнаруживаю кнопки трёхступенчатого подогрева крайних мест заднего дивана. А внизу есть два зарядных гнезда USB.

Обращает на себя внимание пол в районе ног задних пассажиров. Здесь ровная поверхность, выраженного туннеля нет. А ещё здесь повсюду на полу оригинальные ЭВА-коврики. Они имеют ячеистую верхнюю часть, что помогает собирать и удалять мусор и воду, приносимые на обуви. Материал толстый, плотный и в то же время относительно эластичный. Мне кажется, такие коврики ещё и дополнительно шумоизолируют салон.

Передние сиденья — максимально удобные благодаря широкому диапазону электрорегулировок. Набивка более предназначена для комфортной посадки, нежели для спортивной. Профиль водительского кресла относительно плоский. Но очевидный плюс — и признак солидного автомобиля — это кнопки памяти настроек. Они расположены на левой боковине, когда занял место за рулём, их не видно, предполагается, похоже, что пользоваться ими следует на ощупь, запомнив их расположение.

Осмотрев кнопки памяти, обратим внимание на порог кузова. Здесь светящаяся надпись Jetour, но не это главное. А главное — по нижним частям дверей выполнены широкие молдинги. Они отлично защищают пороги от грязи, проверено грунтовой дорогой.

Торпедо и внутренние панели дверей украшены вставками под дерево. Вставки не вычурные, деликатные, это опять же придаёт китайской модели солидности и благородства.

Теперь самое интересное — электронное оформление торпедо. Панель приборов — цифровая. Шкалы приборов чёткие, прорисованы очень тщательно, кажутся даже трёхмерными и слегка напоминают Audi. Выводимая на панель информация мелковата, выполнена на английском языке, тем не менее, она полная, важно только разглядеть все данные. Большая часть их сгруппирована «внутри» шкалы тахометра. Находим здесь и средний расход топлива, и расстояние до пустого бака. Одометр — в другом месте, кстати, посмотрите на него: пробег тестового автомобиля на момент старта был всего 300 километров с небольшим.

Деликатный «Спорт»

мСилуэт автомобиля в центре панели не случаен. Если активировать систему контроля полосы, то на этой картинке вы увидите разметку. Всё очень наглядно, только поначалу создаётся впечатление, что система не работает. Почему? Да потому что устройство практически не допускает ложных срабатываний, то есть, хорошо «видит» линии и справа, и слева от автомобиля и не пугает водителя навязчивыми сигналами о приближении к ним, а работает строго по необходимости. Если вы действительно приблизились или коснулись линии, то да, последует предупреждение, а если до разметки остаётся разумное расстояние, то сигнал не прозвучит.

Электронных экранов в салоне фактически три. Один – панель приборов. Другой – сенсорный дисплей мультимедиасистемы. А третий – экран управления двухзонным «климатом», с яркой и чёткой графикой. Чем-то он похож на премиальные английские «Рейндж Роверы».

мТо же самое и с подруливанием. Впрочем, надо отметить, Jetour и без электронного ассистента достаточно чётко держит курс и «стоит» на прямой. Проверено на автомагистрали. Не то, чтобы можно было вообще бросить руль, но лихорадочно отслеживать разметку и постоянно корректировать направление не требуется. Можно сосредоточиться на другом.

Возможно, благородство поведения на дороге (я бы назвал это так) определяется габаритами и массой кроссовера. Всё-таки в нём почти пять метров длины. Мешает ли это в городе? Не заметил. Маневрировать даже в узком дворе удавалось и не глядя на картинки с камер кругового обзора. А их качество, отметим к слову, просто великолепное.

Что понравилось меньше, так это шины. Нет, не их сцепные свойства, к этому-то как раз претензий не возникло. Просто они оказались шумными, что было особенно заметно на фоне, в целом, очень хорошей шумоизоляции салона. Так что тот покупатель, которому повезёт с покрышками, получит ещё больший акустический комфорт. И сможет в самой полной мере насладиться звучанием бортовой аудиосистемы Sony.

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Не знаю, что первично, но по моим наблюдениям больше шумят «зелёные» шины, то есть, те, что имеют более низкое сопротивление качению. Всегда ли это так – могут показать только тщательные измерения на полигоне. На бытовом уровне можно лишь отметить относительную экономичность того или иного автомобиля. Относительную – потому что дорожные условия всегда хоть немного, да разнятся, как и погода, температура воздуха и дорожного полотна, направление и сила ветра. Jetour X90 Plusза экономичность достоин хорошей, даже высокой оценки. На трассе он расходовал от 7,7 до 7,9 л на сотню при том, что со скоростями я особо не стеснялся. Вдали от Москвы камер немного, расположение их известно, и есть участки с прекрасным покрытием и отличной видимостью. На таких просто грех не насладиться высокой скоростью.

По параметрам Jetour X90 Plus в общем немного отличается от Chery Tiggo 7 Pro Max. Да, первый крупнее, длиннее. Но и массы у двух автомобилей схожи, и паспортный расход топлива (соответственно, 8,1 и 8,2 л на 100 км), и максимальная скорость (185 и 186 км/ч). Только полуторалитровый турбомотор Tiggo развивает 147 л. с., а 1,6-литровый агрегат Jetour, тоже «турбо» - 190. Расходятся и показатели момента: соответственно, 275 и 210 Нм. Так вот, Jetour воспринимается как однозначно более динамичный. Он, что называется, рвётся в бой, и, я думаю, его владельцы будут охотно демонстрировать это соперникам по потоку.

На трассе при обгонах Jetour в «Спорте» ускоряется с 80 до 120 км/ч всего за 6 секунд. При равномерном движении со скоростью 120 км/ч турбодвигатель работает на 2000 об/мин.

В принципе, динамика ощутима во всех режимах, коих здесь три. Только при выборе настроек ECO и Normal автомобилю перед «выстрелом» вперё надо сделать некоторый «вдох». Недолгий, но заметный. В «Спорте» этот «вдох» не делается. И, знаете, мне очень понравился здешний режим «Спорт». Чем именно? Не тем, что придаёт машине ещё более зажигательный характер. Нет, здесь этот режим можно назвать деликатным, умеренным, сдержанным. Скажем так, темп разгона нарастает, тяга явно увеличивается, но в характере автомобиля не появляется излишней резкости, я бы даже сказал, «нервозности», как это очень часто бывает у конкурентов. Не возникает дёрганья в трансмиссии. В этом режиме хочется ездить постоянно, как бы это ни сказывалось на расходе топлива. Для тех, кто ставит экономичность во главу угла, замечу, что динамика в более «гражданских» режимах их тоже не разочарует.

Шины не пострадали

На трассе при обгонах Jetour в «Спорте» ускорялся с 80 до 120 км/ч всего за 6 секунд. Отличный показатель. Отметим, что в таком же темпе ускоряется гораздо более «плоский» и обтекаемый седан Chery Arrizo 8. Понятное дело, что седан при манёврах на высоких скоростях лучше чувствует себя на дороге. Но даже резко перестраиваясь на Jetour, вы не боитесь его «потерять». Шасси кроссовера настроено очень хорошо. Да, оно больше тяготеет к комфорту, нежели к спорту, но до американской «развалистости» ему очень далеко. Раскачки на поперечных «волнах» покрытия не возникает, а к асфальтовым колеям кроссовер практически безразличен.

Спасибо за это в том числе и шумным шинам. Кстати, у тестовой комплектации они были 20-дюймовыми с профилем «45». Не знаю, может быть, кому-то они показались бы жестковатыми, а по мне так норма. К слову для скептиков, которые где-то ухитряются черпать информацию о том, что шины в наших условиях живут не больше года и постоянно то «идут винтом», то получают «грыжи», то просто разрушаются. Мы проводим наши тесты на дорогах общего пользования, которые у нас не отличаются идеальным качеством. Встречаются и повреждения дорожного полотна, и участки ремонта, на которых полотно ещё хуже. Практически обязателен выезд на грунтовки. Так вот, за более чем 10 лет тестов в результате повреждения в полную негодность пришла всего ОДНА шина. Также на единственной шине пришлось заделывать прокол, и ещё одна получила небольшую «грыжу». Две круто разрезанные камнями шины «Ленд Роверов» не в счёт: свои «травмы» они получили в ходе экспедиций на тяжёлом бездорожье. Так что не надо распространять хайповые байки о, якобы, ненадёжности современных шин. Это – неправда. Разумеется, сдуру можно и внедорожную шину за день «убить» на асфальте, но, надеюсь, большинство из нас – всё-таки умные люди.

На случай повреждения шин Jetour комплектуется докаткой, которая, кстати, расположена здесь по-внедорожному – под днищем. Вообще этому кроссоверу как нельзя лучше подошёл бы полный привод, но нам предлагается только передний. Зато с независимой подвеской сзади.

Номинальный дорожный просвет модели X90 Plus составляет 210 мм. Именно столько показала рулетка под задними рычагами подвески. И, похоже, более низких точек под днищем нет. На песчаной дороге автомобиль не пытается рыскать и терять траекторию, однако всё же лучше понизить передачу вручную, добавив тяги на «швартовы». Пик момента 1,6-литрового турбомотора заявлен на уровне 4000 об/мин, это странно, обычно турбомоторы предлагают растянутую «полку». На деле-то оно так и есть, нарастание тяги ощущается с 2000 об/мин и продолжается примерно до 3500 об/мин. Если переборщить с «газом», например, на песчаной дороге, то оперативно и уверенно сработает система стабилизации. Она корректирует курс так правильно, что несведущему водителю может показаться, что под ним полноприводный агрегат. Однако это не так. Рискну предположить, что и на скользкой зимней дороге кроссовер поведёт себя грамотно и корректно. Но лучше было бы попробовать это на практике.

Мне трудно предположить, будет ли сопутствовать успех моделям Jetour на нашем рынке. Всё-таки выбор кроссоверов на нём большой, даже очень большой. А «Джетуры» ещё и, мягко говоря, дороговаты относительно популярных бестселлеров. Но мне кажется, что они стоят рассмотрения в качестве потенциальной покупки. По крайней мере, Jetour X90 Plus по совокупности набрал бы много очков или баллов, возьмись кто-то их подсчитать. А недостаток во время теста был выявлен фактически только один – шумные шины. Как вы считаете, насколько он существен?

Jetour X90 Plus предлагается в России с двумя вариантами турбодвигателя и роботизированными коробками передач. Стоимость 1,6-литровых кроссоверов (мощность 190 л. с.) в комплектациях Comfort и Luxury 3 299 900 и 3 419 900 рублей. Двухлитровые машины (244 л. с.) в комплектациях Luxury и Elite оцениваются в 3 619 900 и 3 739 900 рублей.

         

Технические характеристики Jetour X90 Plus

ГАБАРИТЫ, ММ

4858 х 1925 х 1780

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2850

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

210

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л

486 / 1052

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1709

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1598

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

190 / 5500

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

275 / 4000

ТРАНСМИССИЯ

роботизированная, 7-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

185

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

н. д.

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,1

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

57

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