«Два миллиона человек — и все в белых штанах» - так представлял себе великий комбинатор Остап Бендер население Рио-де-Жанейро. Красиво… Но китайцы замахнулись на большее: полтора миллиарда человек — и все относятся к среднему классу. Звучит утопично. Тем не менее, стратегия постепенно реализуется, и судить об этом можно хотя бы по «поднебесному» авторынку. Посмотрите, какое количество «среднеклассовых» моделей из Китая экспортируется сейчас в Россию. Один кроссовер шикарнее другого! Оснащение зашкаливает, дизайн восхищает. Проблемы с поставками электронных компонентов? О чём это? Автомобили напичканы самой современной электроникой по крышу и выше. И вся она успешно работает.

Среди десятков моделей, поставляемых из Китая на наш рынок, уже определились фавориты и лидеры. Хотя, надо сказать, случись мне выбирать «поднебесный» кроссовер для себя, я бы, честно говоря, затруднился. Модели одного ценового диапазона, как правило, настолько похожи друг на друга, что кажется, будто их разрабатывал один и тот же китайский НИИ. Основное различие моделей — прежде всего в дизайне кузовов. Салоны похожи, подвески тоже, ходовые качества сопоставимы.

Выше среднего уровня

Имеет ли смысл такая «штамповка» с минимумом различий? Для китайцев, видимо, имеет. Например, концерн Chery, помимо моделей под собственным брендом, предлагает нам также автомобили Exeed и Omoda. С «Омодами» — кроссовером и седаном — мы уже знакомы. Можно ли выделить, отметить в них что-то особенное? Честно говоря, оригинального немного, я бы подчеркнул некоторую их спортивность, чуть большую стремительность, чуть лучшие настройки подвесок. А Exeed – машины более высокого класса, с недвусмысленными намёками на роскошь.

Если попытаться примерно определить классовую принадлежность моделей молодого китайского производителя Jetour, то, на мой взгляд, они расположатся где-то посередине между Chery и Exeed. Кроссовер X90 Plus при 4,8-метровой длине выглядит солидно и представительно. В нём может быть и семь мест, но тестовый вариант был пятиместным. Хотя на левой боковине багажника обнаружились работающие кнопки регулировки «климата».

Сразу — о багажнике. Его объём насчитывает примерно 480 л, относительно немного. И действительно, при взгляде со стороны «трюм» выглядит значительным по площади, но небольшим по высоте под шторкой. Но под фальшполом багажник имеет значительное «продолжение» в виде трёх секций-боксов. Секции настолько глубоки, что в одной из них поместился кофр с аварийным набором, имеющий значительные размеры. Конструкция очень напомнила Mitsubishi Outlander, на котором во время длительной тестовой поездки мы расположили в подобных боксах очень много всяческого скарба.

Задний диван имеет разрезную спинку, её части не только складываются, но и регулируются по углу наклона. Ширина салона кроссовера на уровне второго ряда 143 см (спереди столько же), расстояние между спинкой водительского сиденья и подушкой заднего дивана при «моей» посадке за рулём — 24 см. Это вполне соответствует внешним габаритам X90 Plus.

Между передними сиденьями расположен большой бокс-подлокотник. В его заднем торце, помимо воздуховодов, обнаруживаю кнопки трёхступенчатого подогрева крайних мест заднего дивана. А внизу есть два зарядных гнезда USB.

Обращает на себя внимание пол в районе ног задних пассажиров. Здесь ровная поверхность, выраженного туннеля нет. А ещё здесь повсюду на полу оригинальные ЭВА-коврики. Они имеют ячеистую верхнюю часть, что помогает собирать и удалять мусор и воду, приносимые на обуви. Материал толстый, плотный и в то же время относительно эластичный. Мне кажется, такие коврики ещё и дополнительно шумоизолируют салон.

Передние сиденья — максимально удобные благодаря широкому диапазону электрорегулировок. Набивка более предназначена для комфортной посадки, нежели для спортивной. Профиль водительского кресла относительно плоский. Но очевидный плюс — и признак солидного автомобиля — это кнопки памяти настроек. Они расположены на левой боковине, когда занял место за рулём, их не видно, предполагается, похоже, что пользоваться ими следует на ощупь, запомнив их расположение.

Осмотрев кнопки памяти, обратим внимание на порог кузова. Здесь светящаяся надпись Jetour, но не это главное. А главное — по нижним частям дверей выполнены широкие молдинги. Они отлично защищают пороги от грязи, проверено грунтовой дорогой.

Торпедо и внутренние панели дверей украшены вставками под дерево. Вставки не вычурные, деликатные, это опять же придаёт китайской модели солидности и благородства.

Теперь самое интересное — электронное оформление торпедо. Панель приборов — цифровая. Шкалы приборов чёткие, прорисованы очень тщательно, кажутся даже трёхмерными и слегка напоминают Audi. Выводимая на панель информация мелковата, выполнена на английском языке, тем не менее, она полная, важно только разглядеть все данные. Большая часть их сгруппирована «внутри» шкалы тахометра. Находим здесь и средний расход топлива, и расстояние до пустого бака. Одометр — в другом месте, кстати, посмотрите на него: пробег тестового автомобиля на момент старта был всего 300 километров с небольшим.

Деликатный «Спорт»

мСилуэт автомобиля в центре панели не случаен. Если активировать систему контроля полосы, то на этой картинке вы увидите разметку. Всё очень наглядно, только поначалу создаётся впечатление, что система не работает. Почему? Да потому что устройство практически не допускает ложных срабатываний, то есть, хорошо «видит» линии и справа, и слева от автомобиля и не пугает водителя навязчивыми сигналами о приближении к ним, а работает строго по необходимости. Если вы действительно приблизились или коснулись линии, то да, последует предупреждение, а если до разметки остаётся разумное расстояние, то сигнал не прозвучит.

Электронных экранов в салоне фактически три. Один – панель приборов. Другой – сенсорный дисплей мультимедиасистемы. А третий – экран управления двухзонным «климатом», с яркой и чёткой графикой. Чем-то он похож на премиальные английские «Рейндж Роверы».

мТо же самое и с подруливанием. Впрочем, надо отметить, Jetour и без электронного ассистента достаточно чётко держит курс и «стоит» на прямой. Проверено на автомагистрали. Не то, чтобы можно было вообще бросить руль, но лихорадочно отслеживать разметку и постоянно корректировать направление не требуется. Можно сосредоточиться на другом.

Возможно, благородство поведения на дороге (я бы назвал это так) определяется габаритами и массой кроссовера. Всё-таки в нём почти пять метров длины. Мешает ли это в городе? Не заметил. Маневрировать даже в узком дворе удавалось и не глядя на картинки с камер кругового обзора. А их качество, отметим к слову, просто великолепное.

Что понравилось меньше, так это шины. Нет, не их сцепные свойства, к этому-то как раз претензий не возникло. Просто они оказались шумными, что было особенно заметно на фоне, в целом, очень хорошей шумоизоляции салона. Так что тот покупатель, которому повезёт с покрышками, получит ещё больший акустический комфорт. И сможет в самой полной мере насладиться звучанием бортовой аудиосистемы Sony.

Не знаю, что первично, но по моим наблюдениям больше шумят «зелёные» шины, то есть, те, что имеют более низкое сопротивление качению. Всегда ли это так – могут показать только тщательные измерения на полигоне. На бытовом уровне можно лишь отметить относительную экономичность того или иного автомобиля. Относительную – потому что дорожные условия всегда хоть немного, да разнятся, как и погода, температура воздуха и дорожного полотна, направление и сила ветра. Jetour X90 Plusза экономичность достоин хорошей, даже высокой оценки. На трассе он расходовал от 7,7 до 7,9 л на сотню при том, что со скоростями я особо не стеснялся. Вдали от Москвы камер немного, расположение их известно, и есть участки с прекрасным покрытием и отличной видимостью. На таких просто грех не насладиться высокой скоростью.

По параметрам Jetour X90 Plus в общем немного отличается от Chery Tiggo 7 Pro Max. Да, первый крупнее, длиннее. Но и массы у двух автомобилей схожи, и паспортный расход топлива (соответственно, 8,1 и 8,2 л на 100 км), и максимальная скорость (185 и 186 км/ч). Только полуторалитровый турбомотор Tiggo развивает 147 л. с., а 1,6-литровый агрегат Jetour, тоже «турбо» - 190. Расходятся и показатели момента: соответственно, 275 и 210 Нм. Так вот, Jetour воспринимается как однозначно более динамичный. Он, что называется, рвётся в бой, и, я думаю, его владельцы будут охотно демонстрировать это соперникам по потоку.

На трассе при обгонах Jetour в «Спорте» ускоряется с 80 до 120 км/ч всего за 6 секунд. При равномерном движении со скоростью 120 км/ч турбодвигатель работает на 2000 об/мин.

В принципе, динамика ощутима во всех режимах, коих здесь три. Только при выборе настроек ECO и Normal автомобилю перед «выстрелом» вперё надо сделать некоторый «вдох». Недолгий, но заметный. В «Спорте» этот «вдох» не делается. И, знаете, мне очень понравился здешний режим «Спорт». Чем именно? Не тем, что придаёт машине ещё более зажигательный характер. Нет, здесь этот режим можно назвать деликатным, умеренным, сдержанным. Скажем так, темп разгона нарастает, тяга явно увеличивается, но в характере автомобиля не появляется излишней резкости, я бы даже сказал, «нервозности», как это очень часто бывает у конкурентов. Не возникает дёрганья в трансмиссии. В этом режиме хочется ездить постоянно, как бы это ни сказывалось на расходе топлива. Для тех, кто ставит экономичность во главу угла, замечу, что динамика в более «гражданских» режимах их тоже не разочарует.

Шины не пострадали

На трассе при обгонах Jetour в «Спорте» ускорялся с 80 до 120 км/ч всего за 6 секунд. Отличный показатель. Отметим, что в таком же темпе ускоряется гораздо более «плоский» и обтекаемый седан Chery Arrizo 8. Понятное дело, что седан при манёврах на высоких скоростях лучше чувствует себя на дороге. Но даже резко перестраиваясь на Jetour, вы не боитесь его «потерять». Шасси кроссовера настроено очень хорошо. Да, оно больше тяготеет к комфорту, нежели к спорту, но до американской «развалистости» ему очень далеко. Раскачки на поперечных «волнах» покрытия не возникает, а к асфальтовым колеям кроссовер практически безразличен.

Спасибо за это в том числе и шумным шинам. Кстати, у тестовой комплектации они были 20-дюймовыми с профилем «45». Не знаю, может быть, кому-то они показались бы жестковатыми, а по мне так норма. К слову для скептиков, которые где-то ухитряются черпать информацию о том, что шины в наших условиях живут не больше года и постоянно то «идут винтом», то получают «грыжи», то просто разрушаются. Мы проводим наши тесты на дорогах общего пользования, которые у нас не отличаются идеальным качеством. Встречаются и повреждения дорожного полотна, и участки ремонта, на которых полотно ещё хуже. Практически обязателен выезд на грунтовки. Так вот, за более чем 10 лет тестов в результате повреждения в полную негодность пришла всего ОДНА шина. Также на единственной шине пришлось заделывать прокол, и ещё одна получила небольшую «грыжу». Две круто разрезанные камнями шины «Ленд Роверов» не в счёт: свои «травмы» они получили в ходе экспедиций на тяжёлом бездорожье. Так что не надо распространять хайповые байки о, якобы, ненадёжности современных шин. Это – неправда. Разумеется, сдуру можно и внедорожную шину за день «убить» на асфальте, но, надеюсь, большинство из нас – всё-таки умные люди.

На случай повреждения шин Jetour комплектуется докаткой, которая, кстати, расположена здесь по-внедорожному – под днищем. Вообще этому кроссоверу как нельзя лучше подошёл бы полный привод, но нам предлагается только передний. Зато с независимой подвеской сзади.

Номинальный дорожный просвет модели X90 Plus составляет 210 мм. Именно столько показала рулетка под задними рычагами подвески. И, похоже, более низких точек под днищем нет. На песчаной дороге автомобиль не пытается рыскать и терять траекторию, однако всё же лучше понизить передачу вручную, добавив тяги на «швартовы». Пик момента 1,6-литрового турбомотора заявлен на уровне 4000 об/мин, это странно, обычно турбомоторы предлагают растянутую «полку». На деле-то оно так и есть, нарастание тяги ощущается с 2000 об/мин и продолжается примерно до 3500 об/мин. Если переборщить с «газом», например, на песчаной дороге, то оперативно и уверенно сработает система стабилизации. Она корректирует курс так правильно, что несведущему водителю может показаться, что под ним полноприводный агрегат. Однако это не так. Рискну предположить, что и на скользкой зимней дороге кроссовер поведёт себя грамотно и корректно. Но лучше было бы попробовать это на практике.

Мне трудно предположить, будет ли сопутствовать успех моделям Jetour на нашем рынке. Всё-таки выбор кроссоверов на нём большой, даже очень большой. А «Джетуры» ещё и, мягко говоря, дороговаты относительно популярных бестселлеров. Но мне кажется, что они стоят рассмотрения в качестве потенциальной покупки. По крайней мере, Jetour X90 Plus по совокупности набрал бы много очков или баллов, возьмись кто-то их подсчитать. А недостаток во время теста был выявлен фактически только один – шумные шины. Как вы считаете, насколько он существен?

Jetour X90 Plus предлагается в России с двумя вариантами турбодвигателя и роботизированными коробками передач. Стоимость 1,6-литровых кроссоверов (мощность 190 л. с.) в комплектациях Comfort и Luxury 3 299 900 и 3 419 900 рублей. Двухлитровые машины (244 л. с.) в комплектациях Luxury и Elite оцениваются в 3 619 900 и 3 739 900 рублей.

Технические характеристики Jetour X90 Plus ГАБАРИТЫ, ММ 4858 х 1925 х 1780 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2850 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 486 / 1052 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1709 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 190 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 275 / 4000 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,1 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 57