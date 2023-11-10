Jetour X90 Plus, официально представленый в России, получил обновление и выходит на родной рынок

Китайская компания Jetour,входящая в концерн Chery, объявила о старте продаж обновленного кроссовера X90 Plus. Изменения минимальные. Новинку оценили в 101 900 юаней

Ключевое визуальное изменение - иная шестиугольная решетка радиатора с вертикальными хромированными элементами. В “базе” автомобиль получил 18 дюймовые колесные диски нового дизайна. Салон предложен как в 5-, так и 7-местном исполнении. В отделке используется искусственная кожа и пластик. На передней панели устанавливается единый цифровой блок “приборки” и мультимедийной системы с экранными диагональю 12,3 дюйма каждый. В интеллектуальное управление добавлены системы автономной парковки, мониторинга слепых зон и предупреждения о выезде с полосы.

Как и прежде, стандартная версия оснащается бензиновой “четверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 156 л.с. Крутящий момент - 230 Нм. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатой “механикой”. Более дорогая версия получила 1,6-литровый турбомотор на 197 л.с. и 290 Нм. В этом случае мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод во всех версиях исключительно передний.