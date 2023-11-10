Автомобильный портал Motorpage
10 ноя 2023

Jetour X90 Plus, официально представленый в России, получил обновление и выходит на родной рынок

Jetour X90 Plus, официально представленый в России, получил обновление и выходит на родной рынок
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Jetour,входящая в концерн Chery, объявила о старте продаж обновленного кроссовера X90 Plus. Изменения минимальные. Новинку оценили в 101 900 юаней 

Ключевое визуальное изменение - иная шестиугольная решетка радиатора с вертикальными хромированными элементами. В “базе” автомобиль получил 18 дюймовые колесные диски нового дизайна. Салон предложен как в 5-, так и 7-местном исполнении. В отделке используется искусственная кожа и пластик. На передней панели устанавливается единый цифровой блок “приборки” и мультимедийной системы с экранными диагональю 12,3 дюйма каждый. В интеллектуальное управление добавлены системы автономной парковки, мониторинга слепых зон и предупреждения о выезде с полосы.

Как и прежде, стандартная версия оснащается бензиновой “четверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 156 л.с. Крутящий момент - 230 Нм. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатой “механикой”. Более дорогая версия получила 1,6-литровый турбомотор на 197 л.с. и 290 Нм. В этом случае мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод во всех версиях исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jetour X90 Plus (2024)

Jetour X90 Plus, официально представленый в России, получил обновление и выходит на родной рынок

10 ноября 2023
Jetour Shanhai L6

Представлен Jetour Shanhai L6

27 октября 2023

Компания Jetour планируем “прописать” свои автомобиль в России

11 октября 2023
Jetour Traveler

Стало известно, когда Jetour Traveler приедет в Россию

27 сентября 2023
Jetour X70 Plus

Jetour X70 Plus официально представлен в России

27 сентября 2023
Jetour X90 Plus

Jetour X90 Plus получил 7-местный салон в России

12 сентября 2023

 Новости Jetour X90 Plus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта» Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Voyah Free - voyah free (2023) услышать тишину
Тест драйв
31 октября 2023

Voyah Free
"Услышать тишину"
DFM Aeolus Shine Max - dongfeng aeolus shine max (2023) повелитель восточного ветра
Тест драйв
24 октября 2023

DFM Aeolus Shine Max
"Повелитель восточного ветра"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 5 2