В Китае стартовали продажи нового Jetour X90 Pro

Китайская компания Jetour выводит на родной рынок обновленную версию кроссовера X90, которая получила дополнительную приставку Pro к названию. Ждем автомобиль и в России

Версия Plus сменилась на Pro, а вместе с ней и дизайн. Автомобиль получил новую решетку радиатора с вертикальными элементами. Светодиодная оптика теперь растягивается по всей ширине автомобиля. Изменились также и бампера. Единый кластер мультимедийный системы и цифровой приборной панели ушел в прошлое. Теперь тут два отдельных экрана. Центральный тоннель выглядит немного попроще, чем в версии Plus, поскольку разработчики отказались от отдельного сенсорного дисплея управления климат-контролем. Материалы отделки визуально выглядят дороже, а текстура обивки сидений теперь выполнена в виде ромбовидного рисунка.

К сожалению, силовая установка у версии Pro осталась та же самая. Стандартная модификация комплектуется 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Версия подороже получила 2,0-литровый турбодвигатель на 254 л.с. и 390 Нм. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний. Напомним, что у X90 Plus на российском рынке моторы дефорсированы до 190 л.с. и 244 л.с. соответственно.