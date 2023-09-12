Jetour X90 Plus получил 7-местный салон в России

Китайская компания Jetour запустила продажи кроссовера X90 Plus с 7-местной компоновкой салона. Данная версия оценивается от 3 839 900 рублей

Модификация с семью посадочными местами предлагается в топовой комплектации Luxury (5-местный салон также доступен в данной комплектации). Она включает камеры кругового обзора, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, различные датчики, светодиодные фары, панорамную крышу с люком, аудиосистему Sony с 8 динамиками, и мультимедийную систему с экраном 12,3 дюйма. Габариты автомобиля составляют: 4858/1925/1780 мм., а колесная база - 2850 мм. В связи с добавлением третьего ряда, объем багажного отделения уменьшился до 136 л., но если сложить все 5 задних посадочных мест, можно увеличить его до 1634 л.

7-местная версия оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 244 л.с. Крутящий момент - 375 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний. Отметим, что стандартная версия получила 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с. и 275 Нм.