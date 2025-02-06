Кому нужен китайский седан 2010-х с немецким прошлым

Внешне Jetta VA3 напоминает Volkswagen Polo или Skoda Rapid, дверные проемы и остекление – и просто в один в один, как и размеры. Но водительская дверь, кажется, более легкая и захлопывается с «пустым» звуком. Да и в других мелочах китайский седан отличается от оригинала.

В 2019 году FAW и Volkswagen, которых к тому моменту связывало многолетнее совместное предприятие в Китае, решили перейти от выпуска китайских версий Volkswagen к производству автомобилей под новой маркой. Которую предсказуемо и назвали Jetta – с 1996 года на заводах СП в Чанчуне и Чэнду сделали уже не один миллион экземпляров разных моделей и поколений этого суперпопулярного в Китае немецкого седана: Jetta Mark II, Jetta King, Jetta Pioneer, Jetta Night. Именно рестайлинговая версия Jetta Night 2013 года, построенная на «фольксвагеновской» платформе АО5+, в другом обозначении PQ25, после бейдж-инжиниринга в 2019 году превратилась в Jetta VA3, который сегодня на тесте в motorpage.ru.

Агрегаты

Седан длиной 4501 мм, с колесной базой 2604 мм – компактный B-класс. Под капотом рядный четырехцилиндровый двигатель EA211 модификации Evo 4v. Этот атмосферный 1,5 MPI выпускается для китайского рынка на заводе SAIC Volkswagen Powertrain в Шанхае с 2017 года и дебютировал как раз на Jetta VA3. Алюминиевые блок и головка блока цилиндров, ременный привод ГРМ. Мотор выдает 112 л.с. мощности при 6100 об/мин и 145 Нм крутящего момента при 4000 об/мин, ресурс – не менее 300 тыс. км. В трансмиссии Jetta VA3 – шестиступенчатый гидроавтомат AQ160, упрощенный клон японской Aisin TF-60SN. 160 в индексе означает максимальный крутящий момент, так что при его показателе 145 Нм в двигателе Jetta VA3 повышенного износа коробки опасаться не приходится. Ее примерный ресурс – 250 тыс. км. при условии регулярной замены масла каждые 60 тыс.км. Тандем этих силовых агрегатов обеспечивает седану со снаряженной массой 1165 кг разгон до 100 км/ч за 12,5 секунды и обещает максимальную скорость в 185 км/ч.

Интерьер

От низкобюджетного седана не стоит ждать ничего особенного, но у Jetta VA3 в средней комплектации Enjoyment несмотря на жёсткий пластик и черный кожзам с тканевыми вставками, которыми отделан салон и сиденья, качество сборки хорошее, сами сиденья по-фольксвагеновски удобные. И устроиться за рулем можно легко, хоть регулировка только одна, по наклону. Приборная панель – отлично читаемые шкалы спидометра и тахометра. Черный фон, на нем белые цифры шкал, красные физические стрелки и красные же показания маршрутного компьютера. То, что надо водителю, без визуальной мешанины и функционально.

Машину, честно сделанную в идеологии конца, а то и начала 2010-х годов, хотели осовременить. Вышло где-то удачно, где-то не очень. Сенсорный синий экран, вмонтированный в центр передней панели, здесь явно чужой. Тем более что он все равно пропадает зря: камеры заднего вида у Jetta VA3 нет, только три задних парктроника, про передние даже не говорим. У моделей Volkswagen раньше на месте этого тачскрина был блок управления медиасистемой с «крутилками», но теперь громкость регулируется виртуальными кнопками на узкой вертикальной шкале у левой кромки экрана, в которые еще надо попасть, они перекрываются рулем, при этом приходится отвлекаться от дороги. А вот блок управления климатом сохранился традиционным – три «крутилки», кнопка включения кондиционера и даже, привет из прошлого, – рычаг-движок заслонки, закрывающей забор воздуха снаружи. У тестовой машины кондиционер, но у топовой версии есть однозонный климат-контроль.

На спицах руля Jetta VA3 никаких кнопок, а сам он пластмассовый и холодный: подогревов бюджетному седану не положено. Так же, как и автоматического режима света. У поворотного селектора, что на панели слева от руля, три положения: выключено, светодиодные ДХО и ближний – оптика тут галогенная и спереди, и сзади. Дальний включается левым подрулевым рычагом. В то же время, у машины есть круиз-контроль, пусть и не адаптивный, управление – на том же рычаге. И в бюджетном Jetta VA3 имеется даже люк, но это уже чисто китайская специфика.

Единственный на весь салон USB-разъем запрятан глубоко в нише под центральной консолью, не знаешь – не найдешь. Обещанный было CarPlay в тестовом автомобиле активировать не удалось, но связать смартфон по Bluetooth и проигрывать с него треки через бортовую акустику – да.

На заднем ряду вдвоем вполне просторно, колени в спинки передних кресле не упираются.Удобств при этом никаких – ни USB, ни дефлекторов-воздуховов, ни откидного подлокотника, лишь глубокая ниша-лоток в торце переднего подлокотника.. Но вот багажник Jetta VA3 – его безусловный козырь. Даже отсутствие каких бы то ни было крючков и крепежных петель не способно затмить главного – 546-литрового объема багажника этого седана, на 16 литров больше даже, чем у родственных лифтбеков Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Могло бы быть еще больше, но спинка заднего дивана у Jetta VA3 не складывается, так что длинномеры в нем возить не получится.

В движении

Динамика разгона Jetta VA3 полностью отвечает характеристикам двигателя – его пик крутящего момента находится на отметке 4000 оборотов в минуту и пока мотор не раскрутился до них, машина не едет вообще. А диапазон оборотов, на которые приходится пик выдаваемой мощности находится даже за пределами красной зоны, которая начинается на 6000. Свою долю вязкости явно добавляет и коробка. У нее есть спортивный режим, но он, по ощущениям, добавляет только рева мотора, а не динамики. Так что хоть какой-то внятной реакции на педаль газа в начальном секторе ее хода ждать не стоит. Положение дел спасает лишь то, что в Москве светофоры начали расставлять чаще, отрезки от одного до другого стали короче, так что разгоняться-то в городе особенно и некуда, почти сразу же надо будет тормозить – к тормозам, к слову, никаких претензий. И для такой размеренной езды на городских скоростях 60-80 км/ч Jetta VA3 вполне подходит. Но на трассе про обгоны придется забыть, только размеренное движение на круиз-контроле – да и расход в этом случае будет близким к паспортным 5,6 литрам на 100 км, в городе-то он приближается к 8 литрам.

Обратная связь от руля могла бы быть и повнятнее, но в целом рулить приятно. Подвеска Jetta VA3, несколько дубовая и грохочущая на асфальтовых неровностях, грунтовку воспринимает лучше, чем ожидаешь, только предсказуемо не любит ямы с острыми краями. Кстати, о шуме: на шумоизоляции Jetta VA3 сэкономили, поэтому на трассовых скоростях в салоне хорошо различимы не только аэродинамические шумы, но и вой двигателя. У машины полностью оцинкованы капот и передние крылья, а крыша, двери и задние крылья оцинкованы только снаружи.

Кому может быть интересен Jetta VA3?

Ответ на этот вопрос кроется в самом его названии, VA3 с непривычки можно прочитать как ВАЗ – и да, по общему ощущению от машины она сравнима с Lada Grantа, при этом дороже Lada Vesta – за Jetta VA3 просят плюс-минус 2 миллиона рублей. Так что те, кому нужен городской седан B-класса, могут выбирать. Аргументы в пользу «китайца» – проверенные временем агрегаты, общая репутация Volkswagen, хоть и архаичного поколения плюс неплохой уровень сборки, эргономика, вместительный багажник. Ну а самый простой ответ на вопрос, кому пригодится Jetta VA3, можно ежедневно видеть на городских улицах, где эти машины встречаются, окрашенными в цвета такси и каршеринговых компаний.

Технические характеристики Jetta VA3 ГАБАРИТЫ, ММ 4501/1704/1469 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2604 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 114 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1165 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 112 при 6100 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 145 при 4000 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 6-АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 12,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,6