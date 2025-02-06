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О Jetta VA3

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Jetta VA3 (2023) вид спереди
В центре решетки радиатора – стилизованная J, от Jetta
Jetta VA3 (2023) вид сбоку
Дверные проемы, длина, колесная база – как у Skoda Rapid I
Jetta VA3 (2023) вид сзади
Но передняя и задняя часть кузова оригинальные
Jetta VA3 (2023) вид сзади
Y-образные детали в оформлении светотехники – примета всех Jetta
Jetta VA3 (2023) салон
Сразу понятно: салон бюджетного седана
Jetta VA3 (2023) передние кресла
Сиденье кажется плоским, но оно удобное. 7. В Китае люк положен даже недорогому седану
Jetta VA3 (2023) передние кресла
Регулировки кресла механические
Jetta VA3 (2023) люк в крыше
Jetta VA3 (2023) передние кресла
Потолочный регулятор положения люка
Jetta VA3 (2023) салон
Салон оформлен в привычных цветах Volkswagen
Jetta VA3 (2023) руль
На спицах руля никаких кнопок, двигатель запускается поворотом ключа
Jetta VA3 (2023) приборная панель
Комбинация приборов тоже Volkswagen, два стрелочных «колодца» и экранчик маршрутного компьютера
Jetta VA3 (2023) подрулевой рычаг
Левый подрулевой рычаг заведует и дальним светом, и круиз-контролем
Jetta VA3 (2023) воздуховоды
Пластик передней панели жесткий даже с виду
Jetta VA3 (2023) центральная консоль
Уступка современности – сенсорный экран мультимедиа
Jetta VA3 (2023) центральная консоль
Но управление климатической установкой – по старинке
Jetta VA3 (2023) центральная консоль
Рециркуляция включается сдвижным рычажком
Jetta VA3 (2023) ниша
Подстаканники расположены неудобно, USB-разъем – глубоко в нише
Jetta VA3 (2023) 6АКПП
Шестиступенчатый «автомат» имеет режим S
Jetta VA3 (2023) стояночный тормоз
Стояночный тормоз управляется тоже по старинке, рычагом
Jetta VA3 (2023) подлокотник
Бокс внутри подлокотника неглубокий
Jetta VA3 (2023) второй ряд
Задний диван сформован для двоих, да и центрального подлокотника нет
Jetta VA3 (2023) второй ряд
При посадке «сам за собой» колени в спинку не упираются
Jetta VA3 (2023) ниша-лоток
Из удобств на заднем ряду – только ниша-лоток торце переднего подлокотника
Jetta VA3 (2023) багажное отделение
Багажник объемом 546 литров для седана B-класса – это козырь
Jetta VA3 (2023) багажное отделение
Порог высокий, погрузка тяжестей будет затруднена
Jetta VA3 (2023) докатка
Под фальшполом – докатка и органайзер со штатными инструментами
Jetta VA3 (2023) колесо
Тестовый автомобиль обут в шины Icon 185/60 R15 88 R XL Nordman RS2
Jetta VA3 (2023) передний свес
Защита картера машине не положена, дорожный просвет – 114 мм
Jetta VA3 (2023) моторный отсек
Возможностей двигателя хватает для размеренной городской езды
Jetta VA3 (2023) китайский шильдик

Кому нужен китайский седан 2010-х с немецким прошлым

Внешне Jetta VA3 напоминает Volkswagen Polo или Skoda Rapid, дверные проемы и остекление – и просто в один в один, как и размеры. Но водительская дверь, кажется, более легкая и захлопывается с «пустым» звуком. Да и в других мелочах китайский седан отличается от оригинала.

В 2019 году FAW и Volkswagen, которых к тому моменту связывало многолетнее совместное предприятие в Китае, решили перейти от выпуска китайских версий Volkswagen к производству автомобилей под новой маркой. Которую предсказуемо и назвали Jetta – с 1996 года на заводах СП в Чанчуне и Чэнду сделали уже не один миллион экземпляров разных моделей и поколений этого суперпопулярного в Китае немецкого седана: Jetta Mark II, Jetta King, Jetta Pioneer, Jetta Night. Именно рестайлинговая версия Jetta Night 2013 года, построенная на «фольксвагеновской» платформе АО5+, в другом обозначении PQ25, после бейдж-инжиниринга в 2019 году превратилась в Jetta VA3, который сегодня на тесте в motorpage.ru.

Агрегаты

Седан длиной 4501 мм, с колесной базой 2604 мм – компактный B-класс. Под капотом рядный четырехцилиндровый двигатель EA211 модификации Evo 4v. Этот атмосферный 1,5 MPI выпускается для китайского рынка на заводе SAIC Volkswagen Powertrain в Шанхае с 2017 года и дебютировал как раз на Jetta VA3. Алюминиевые блок и головка блока цилиндров, ременный привод ГРМ. Мотор выдает 112 л.с. мощности при 6100 об/мин и 145 Нм крутящего момента при 4000 об/мин, ресурс – не менее 300 тыс. км. В трансмиссии Jetta VA3 – шестиступенчатый гидроавтомат AQ160, упрощенный клон японской Aisin TF-60SN. 160 в индексе означает максимальный крутящий момент, так что при его показателе 145 Нм в двигателе Jetta VA3 повышенного износа коробки опасаться не приходится. Ее примерный ресурс – 250 тыс. км. при условии регулярной замены масла каждые 60 тыс.км. Тандем этих силовых агрегатов обеспечивает седану со снаряженной массой 1165 кг разгон до 100 км/ч за 12,5 секунды и обещает максимальную скорость в 185 км/ч.

Интерьер

От низкобюджетного седана не стоит ждать ничего особенного, но у Jetta VA3 в средней комплектации Enjoyment несмотря на жёсткий пластик и черный кожзам с тканевыми вставками, которыми отделан салон и сиденья, качество сборки хорошее, сами сиденья по-фольксвагеновски удобные. И устроиться за рулем можно легко, хоть регулировка только одна, по наклону. Приборная панель – отлично читаемые шкалы спидометра и тахометра. Черный фон, на нем белые цифры шкал, красные физические стрелки и красные же показания маршрутного компьютера. То, что надо водителю, без визуальной мешанины и функционально.

Машину, честно сделанную в идеологии конца, а то и начала 2010-х годов, хотели осовременить. Вышло где-то удачно, где-то не очень. Сенсорный синий экран, вмонтированный в центр передней панели, здесь явно чужой. Тем более что он все равно пропадает зря: камеры заднего вида у Jetta VA3 нет, только три задних парктроника, про передние даже не говорим. У моделей Volkswagen раньше на месте этого тачскрина был блок управления медиасистемой с «крутилками», но теперь громкость регулируется виртуальными кнопками на узкой вертикальной шкале у левой кромки экрана, в которые еще надо попасть, они перекрываются рулем, при этом приходится отвлекаться от дороги. А вот блок управления климатом сохранился традиционным – три «крутилки», кнопка включения кондиционера и даже, привет из прошлого, – рычаг-движок заслонки, закрывающей забор воздуха снаружи. У тестовой машины кондиционер, но у топовой версии есть однозонный климат-контроль.

На спицах руля Jetta VA3 никаких кнопок, а сам он пластмассовый и холодный: подогревов бюджетному седану не положено. Так же, как и автоматического режима света. У поворотного селектора, что на панели слева от руля, три положения: выключено, светодиодные ДХО и ближний – оптика тут галогенная и спереди, и сзади. Дальний включается левым подрулевым рычагом. В то же время, у машины есть круиз-контроль, пусть и не адаптивный, управление – на том же рычаге. И в бюджетном Jetta VA3 имеется даже люк, но это уже чисто китайская специфика.

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Единственный на весь салон USB-разъем запрятан глубоко в нише под центральной консолью, не знаешь – не найдешь. Обещанный было CarPlay в тестовом автомобиле активировать не удалось, но связать смартфон по Bluetooth и проигрывать с него треки через бортовую акустику – да.

На заднем ряду вдвоем вполне просторно, колени в спинки передних кресле не упираются.Удобств при этом никаких – ни USB, ни дефлекторов-воздуховов, ни откидного подлокотника, лишь глубокая ниша-лоток в торце переднего подлокотника.. Но вот багажник Jetta VA3 – его безусловный козырь. Даже отсутствие каких бы то ни было крючков и крепежных петель не способно затмить главного – 546-литрового объема багажника этого седана, на 16 литров больше даже, чем у родственных лифтбеков Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Могло бы быть еще больше, но спинка заднего дивана у Jetta VA3 не складывается, так что длинномеры в нем возить не получится.

В движении

Динамика разгона Jetta VA3 полностью отвечает характеристикам двигателя – его пик крутящего момента находится на отметке 4000 оборотов в минуту и пока мотор не раскрутился до них, машина не едет вообще. А диапазон оборотов, на которые приходится пик выдаваемой мощности находится даже за пределами красной зоны, которая начинается на 6000. Свою долю вязкости явно добавляет и коробка. У нее есть спортивный режим, но он, по ощущениям, добавляет только рева мотора, а не динамики. Так что хоть какой-то внятной реакции на педаль газа в начальном секторе ее хода ждать не стоит. Положение дел спасает лишь то, что в Москве светофоры начали расставлять чаще, отрезки от одного до другого стали короче, так что разгоняться-то в городе особенно и некуда, почти сразу же надо будет тормозить – к тормозам, к слову, никаких претензий. И для такой размеренной езды на городских скоростях 60-80 км/ч Jetta VA3 вполне подходит. Но на трассе про обгоны придется забыть, только размеренное движение на круиз-контроле – да и расход в этом случае будет близким к паспортным 5,6 литрам на 100 км, в городе-то он приближается к 8 литрам.

Обратная связь от руля могла бы быть и повнятнее, но в целом рулить приятно. Подвеска Jetta VA3, несколько дубовая и грохочущая на асфальтовых неровностях, грунтовку воспринимает лучше, чем ожидаешь, только предсказуемо не любит ямы с острыми краями. Кстати, о шуме: на шумоизоляции Jetta VA3 сэкономили, поэтому на трассовых скоростях в салоне хорошо различимы не только аэродинамические шумы, но и вой двигателя. У машины полностью оцинкованы капот и передние крылья, а крыша, двери и задние крылья оцинкованы только снаружи.

Кому может быть интересен Jetta VA3?

Ответ на этот вопрос кроется в самом его названии, VA3 с непривычки можно прочитать как ВАЗ – и да, по общему ощущению от машины она сравнима с Lada Grantа, при этом дороже Lada Vesta – за Jetta VA3 просят плюс-минус 2 миллиона рублей. Так что те, кому нужен городской седан B-класса, могут выбирать. Аргументы в пользу «китайца» – проверенные временем агрегаты, общая репутация Volkswagen, хоть и архаичного поколения плюс неплохой уровень сборки, эргономика, вместительный багажник. Ну а самый простой ответ на вопрос, кому пригодится Jetta VA3, можно ежедневно видеть на городских улицах, где эти машины встречаются, окрашенными в цвета такси и каршеринговых компаний.

        

Технические характеристики Jetta VA3

ГАБАРИТЫ, ММ

4501/1704/1469

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2604

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

114

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1165

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый L4

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1498

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

112 при 6100 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

145 при 4000 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

6-АКПП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

185

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

12,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

5,6

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