Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих

Один из них явно японский автомобиль. А другой, думаете, немецкий? Не угадали!
Модели Volkswagen выпускают не только в Германии, но и в других странах, в том числе в России. Но седан Jetta, чтобы попасть в нашу страну, вынужден совершить путешествие аж с другой стороны земного шара – он едет к нам из Мексики. Любопытно, течет ли в нем горячая мексиканская кровь? Экзамен ему устроит настоящий «японец», тоже, кстати, совсем недавно сменивший поколение, – новейший седан Mazda 3.
Глядя на цены наших подопечных, хочется вспомнить Жванецкого, который мечтал о том, чтобы подъехать на танке к магазину и спросить: «Сколько-сколько стоит?» Особенно отличился тестовый вариант Jetta, цена на который зашкаливает за два лимона. Правда, конкретно наш экземпляр является самым дорогим в линейке – он оснащен 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и 6-диапазонным «автоматом» да еще просто напичкан опциями.
Начальная версия 150-сильной модификации оценивается в 1 893 000 рублей. Но модель оснащается также атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. С ним Jetta доступна за 1 518 000 рублей в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или за 1 578 000, если автомобиль укомплектован 6-диапазонным «автоматом». Впрочем, и это немало.
Что же касается Mazda 3, то стоит она от 1 570 000 рублей – столько просят за базовую версию с 1,5-литровым 120-сильным «атмосферником» и 6-диапазонным «автоматом». И это… все. Никаких других силовых агрегатов и трансмиссий нам не предлагается. Так что придется нашей японской «матрешке» соревноваться с заметно более мощным 150-сильным «мексиканцем», так как более близкого по отдаче и цене 110-сильного варианта в пресс-парке не оказалось. Выходит, Mazda заведомо выступает в роли отстающей? Мы бы не спешили с выводами.
Начнем с внешности. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но с приземистой и хищной «японкой» по дизайну вряд ли кто-то в этом классе сможет соперничать. То есть Mazda 3 можно купить за одну лишь внешность. Новая Jetta выглядит вполне себе неплохо, и даже визуально смахивает на старший по рангу Passat. Однако на фоне соперницы германо-мексиканский седан теряется, а задранная подвеска (пакет для плохих дорог) делает его похожим на человека, одевшего очень короткие штаны. Японский конкурент оснащен низкой европейской подвеской, благодаря чему колеса без просветов заполняют колесные арки.
Интерьер Jetta современен и по фольксвагеновски строг. Приборы по последней моде электронные (прерогатива самой дорогой комплектации), и крупный сенсорный экран имеется. Мягкий пластик передней панели делает вид, что обшит кожей, и даже имитирует прострочку нитью с помощью специального тиснения. Ночью включается уютная атмосферная подсветка – можно выбирать из десяти вариантов цветового оформления.
Но салон Mazda еще уютнее – благодаря обволакивающему, «слоеному» дизайну. И материалы отделки кажутся дороже. Потому что строчка нитью здесь самая что ни на есть настоящая, а передняя панель и карты дверей обшиты кожей (тоже очень похожей на натуральную). Правда, центральный экран расположен очень высоко и далеко (так что рукой до него не дотянешься), зато, чтобы считать с него информацию, практически не приходится опускать взгляд.
Впрочем, никакого смысла тянуться к экрану «японки» нет, так как сенсорных функций он лишен. И нам это нравится – куда удобнее во время езды бродить по его меню с помощью джойстика, расположенного на центральном тоннеле. Volkswagen же, наоборот, предлагает общаться с интерфейсом исключительно с помощью тыканья пальцем в экран, графика которого заметно более детализированная и красочная на фоне соперницы. Пиктограммы на мониторе достаточно крупные, чтобы не промахнуться, но все равно от дороги отвлекаешься сильнее, чем в Mazda. Кроме того, «японка» оснащена проектором показаний на лобовое стекло, чего для Jetta заказать нет никакой возможности. Еще в Mazda регулируется центральный подлокотник, а в Volkswagen – нет.
Посадка за рулем то ли «немца», то ли «мексиканца» высокая, а задранная передняя часть подушки сиденья вынуждает двигаться вперед, чтобы не было давления на подколенный сгиб. Поэтому, несмотря на удобный в целом профиль и электрорегулировки (которых японский седан не предлагает), фольксвагеновское кресло понравилось не всем из наших экспертов. Не очень доволен и передний пассажир, сиденье которого не имеет настройки по высоте.
Водительское кресло Mazda 3 имеет регулировку наклона подушки, что позволяет устроиться максимально удобно, при этом оно ничуть не хуже профилем (несмотря на отсутствие поясничного подпора в отличие от соперника) и расположено заметно ниже, что вместе с обволакивающим интерьером вызывает у водителя спортивные ощущения. Так что по геометрии посадки в лидеры выходит японский седан. И переднему пассажиру больше нравится находиться в нем же, так как сиденье настраивается по высоте.
По удобству же размещения на втором ряду в лидеры выходит Jetta, предлагающая заметно больше места для ног. Так, если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, в седане от Volkswagen перед его коленями останется порядка 10–12 см, тогда как в японском автомобиле только 3–4 см. И диван в Jetta удобнее.
По объему багажного отсека «японка» вновь в отстающих. В принципе, Mazda предлагает достаточно места для поклажи, но в Volkswagen его еще больше. Однако при раскладывании дивана у последнего образуется высокая ступенька, в то время как в «японке» получается ровная площадка. Под полом наших соперников полноценные запасные колеса не поместились, поэтому оба довольствуются узенькими «докатками».
Итак, под капотом Jetta 1,4-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 150 л.с. И по динамике разгона это чувствуется – Mazda при одновременном старте сильно отстает. Фольксвагеновский двигатель уверенно разгоняет машину с самых «низов», практически не обнаруживая турбопаузы, и лишь немного растянутые реакции педали акселератора вносят ложку дегтя в набор скорости. Впрочем, включение «спортивного» режима ликвидирует и этот микронедостаток.
Атмосферный двигатель японского седана для достижения нормальной тяги надо крутить почти до 4000 об/мин, но и там, «наверху», нехватка крутящего момента по сравнению с соперником дает о себе знать. Зато реакции на подачу топлива даже в обычном режиме лучше, чем у соперника в «спортивном», а если включить «Спорт», то педаль акселератора приобретет почти бритвенную остроту. К тому же мощности мотора с лихвой хватает в подавляющем большинстве дорожных ситуаций. То есть Jetta быстрее, но маздовская «трешка» обеспечивает более удобное управление разгоном. А вот тормоза хороши у обеих.
Управляется Volkswagen, несмотря на мягкую подвеску, образцово. Седан четко держит прямую на высокой скорости и надежно чертит дуги различной кривизны. Руль умеренной остроты, бывший почти невесомым на парковке, с ростом темпа наливается информативной тяжестью и обеспечивает хорошую обратную связь. То есть все отлично, но где мексиканская страсть? Ее нет. Потому что Volkswagen – он и в Мексике Volkswagen. И в этом нет ничего плохого.
Хочешь страсти – пересаживайся в Mazda 3. Вот где чувство полного единения с автомобилем! Баранка, всегда по-спортивному тугая, позволяет лучше чувствовать пульс дороги и точнее выдерживать траекторию. В отличие от «немца» (или «мексиканца»?) японский автомобиль поощряет и даже требует от водителя, чтобы каждый поворот он проходил быстрее предыдущего. Медленно ездить на Mazda 3 неинтересно. Потому что… тряско.
Представительница Страны восходящего солнца заставляет водителя и пассажиров ощущать все трещинки асфальта. Но вот что удивительно: чем дольше ездишь на Mazda 3, тем больше нравится ее подвеска, так как на неровностях хоть и потряхивает, но дискомфорта нет. Японский седан практически все типы неровностей проезжает собранно. И с шумоизоляцией порядок. Даже гул от шин, так раздражавший в «трешках» предыдущих поколений, здесь совсем не напрягает.
Volkswagen заметно мягче, особенно по манере прохождения мелких неровностей, которых он практически не замечает. Правда, Jetta «брыкается» на стыках и трещинах, на фоне общего штиля особенно заметных. У кого из наших соперников лучше плавность хода? Это с какой стороны посмотреть. Кому-то больше понравится мягкость Volkswagen, а кто-то выберет собранность «японки», посчитав ее соперника расхлябанным. По шумоизоляции Jetta находится на одном уровне с Mazda.
Подведем итоги. Если бы мы расставляли баллы, то выиграла бы Jetta благодаря более просторным салону и багажнику, хотя по геометрии посадки она и уступила японскому сопернику. Оценивая ходовые качества этих машин, мы выявить лидера не можем, так как в этом плане все зависит от личных предпочтений. Какой автомобиль выбрали бы мы? Нам приятнее было ездить на Mazda 3. Вот только ей бы еще мотор помощнее…
|
Технические характеристики Mazda 3 седан
|
Габариты, мм
|
4660х1795х1440
|
Колесная база, мм
|
2725
|
Диаметр разворота, м
|
нет данных
|
Дорожный просвет, мм
|
135
|
Объем багажника, л
|
444
|
Снаряженная масса, кг
|
1334
|
Тип двигателя
|
L4, бензин
|
Рабочий объем, см³
|
1495
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
120/6000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
153/4000
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
6-диапазонная автоматическая
|
Макс. скорость, км/ч
|
200
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
12,3
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
6
|
Объем бака, л
|
51
|
Технические характеристики Volkswagen Jetta 1.4 TSI
|
Габариты, мм
|
4702х1799х1459
|
Колесная база, мм
|
2670
|
Диаметр разворота, м
|
11,1
|
Дорожный просвет, мм
|
160
|
Объем багажника, л
|
510
|
Снаряженная масса, кг
|
1387
|
Тип двигателя
|
L4, бензин, турбо
|
Рабочий объем, см³
|
1395
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
150/5000–6000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
250/1500–3500
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
6-диапазонная автоматическая
|
Макс. скорость, км/ч
|
210
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
9
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
6,7
|
Объем бака, л
|
50
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2003 - сегодня
≈1 490 000 руб.
2005 - сегодняТехнические характеристики