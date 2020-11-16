Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих

Один из них явно японский автомобиль. А другой, думаете, немецкий? Не угадали!

Модели Volkswagen выпускают не только в Германии, но и в других странах, в том числе в России. Но седан Jetta, чтобы попасть в нашу страну, вынужден совершить путешествие аж с другой стороны земного шара – он едет к нам из Мексики. Любопытно, течет ли в нем горячая мексиканская кровь? Экзамен ему устроит настоящий «японец», тоже, кстати, совсем недавно сменивший поколение, – новейший седан Mazda 3.

О выборе и ценах

Глядя на цены наших подопечных, хочется вспомнить Жванецкого, который мечтал о том, чтобы подъехать на танке к магазину и спросить: «Сколько-сколько стоит?» Особенно отличился тестовый вариант Jetta, цена на который зашкаливает за два лимона. Правда, конкретно наш экземпляр является самым дорогим в линейке – он оснащен 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и 6-диапазонным «автоматом» да еще просто напичкан опциями.

Начальная версия 150-сильной модификации оценивается в 1 893 000 рублей. Но модель оснащается также атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. С ним Jetta доступна за 1 518 000 рублей в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или за 1 578 000, если автомобиль укомплектован 6-диапазонным «автоматом». Впрочем, и это немало.

Что же касается Mazda 3, то стоит она от 1 570 000 рублей – столько просят за базовую версию с 1,5-литровым 120-сильным «атмосферником» и 6-диапазонным «автоматом». И это… все. Никаких других силовых агрегатов и трансмиссий нам не предлагается. Так что придется нашей японской «матрешке» соревноваться с заметно более мощным 150-сильным «мексиканцем», так как более близкого по отдаче и цене 110-сильного варианта в пресс-парке не оказалось. Выходит, Mazda заведомо выступает в роли отстающей? Мы бы не спешили с выводами.

Начнем с внешности. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но с приземистой и хищной «японкой» по дизайну вряд ли кто-то в этом классе сможет соперничать. То есть Mazda 3 можно купить за одну лишь внешность. Новая Jetta выглядит вполне себе неплохо, и даже визуально смахивает на старший по рангу Passat. Однако на фоне соперницы германо-мексиканский седан теряется, а задранная подвеска (пакет для плохих дорог) делает его похожим на человека, одевшего очень короткие штаны. Японский конкурент оснащен низкой европейской подвеской, благодаря чему колеса без просветов заполняют колесные арки.

Практичность и стиль

Интерьер Jetta современен и по фольксвагеновски строг. Приборы по последней моде электронные (прерогатива самой дорогой комплектации), и крупный сенсорный экран имеется. Мягкий пластик передней панели делает вид, что обшит кожей, и даже имитирует прострочку нитью с помощью специального тиснения. Ночью включается уютная атмосферная подсветка – можно выбирать из десяти вариантов цветового оформления.

Но салон Mazda еще уютнее – благодаря обволакивающему, «слоеному» дизайну. И материалы отделки кажутся дороже. Потому что строчка нитью здесь самая что ни на есть настоящая, а передняя панель и карты дверей обшиты кожей (тоже очень похожей на натуральную). Правда, центральный экран расположен очень высоко и далеко (так что рукой до него не дотянешься), зато, чтобы считать с него информацию, практически не приходится опускать взгляд.

Впрочем, никакого смысла тянуться к экрану «японки» нет, так как сенсорных функций он лишен. И нам это нравится – куда удобнее во время езды бродить по его меню с помощью джойстика, расположенного на центральном тоннеле. Volkswagen же, наоборот, предлагает общаться с интерфейсом исключительно с помощью тыканья пальцем в экран, графика которого заметно более детализированная и красочная на фоне соперницы. Пиктограммы на мониторе достаточно крупные, чтобы не промахнуться, но все равно от дороги отвлекаешься сильнее, чем в Mazda. Кроме того, «японка» оснащена проектором показаний на лобовое стекло, чего для Jetta заказать нет никакой возможности. Еще в Mazda регулируется центральный подлокотник, а в Volkswagen – нет.

Посадка за рулем то ли «немца», то ли «мексиканца» высокая, а задранная передняя часть подушки сиденья вынуждает двигаться вперед, чтобы не было давления на подколенный сгиб. Поэтому, несмотря на удобный в целом профиль и электрорегулировки (которых японский седан не предлагает), фольксвагеновское кресло понравилось не всем из наших экспертов. Не очень доволен и передний пассажир, сиденье которого не имеет настройки по высоте.

Водительское кресло Mazda 3 имеет регулировку наклона подушки, что позволяет устроиться максимально удобно, при этом оно ничуть не хуже профилем (несмотря на отсутствие поясничного подпора в отличие от соперника) и расположено заметно ниже, что вместе с обволакивающим интерьером вызывает у водителя спортивные ощущения. Так что по геометрии посадки в лидеры выходит японский седан. И переднему пассажиру больше нравится находиться в нем же, так как сиденье настраивается по высоте.

По удобству же размещения на втором ряду в лидеры выходит Jetta, предлагающая заметно больше места для ног. Так, если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, в седане от Volkswagen перед его коленями останется порядка 10–12 см, тогда как в японском автомобиле только 3–4 см. И диван в Jetta удобнее.

По объему багажного отсека «японка» вновь в отстающих. В принципе, Mazda предлагает достаточно места для поклажи, но в Volkswagen его еще больше. Однако при раскладывании дивана у последнего образуется высокая ступенька, в то время как в «японке» получается ровная площадка. Под полом наших соперников полноценные запасные колеса не поместились, поэтому оба довольствуются узенькими «докатками».

Мощность – не главное

Итак, под капотом Jetta 1,4-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 150 л.с. И по динамике разгона это чувствуется – Mazda при одновременном старте сильно отстает. Фольксвагеновский двигатель уверенно разгоняет машину с самых «низов», практически не обнаруживая турбопаузы, и лишь немного растянутые реакции педали акселератора вносят ложку дегтя в набор скорости. Впрочем, включение «спортивного» режима ликвидирует и этот микронедостаток.

Атмосферный двигатель японского седана для достижения нормальной тяги надо крутить почти до 4000 об/мин, но и там, «наверху», нехватка крутящего момента по сравнению с соперником дает о себе знать. Зато реакции на подачу топлива даже в обычном режиме лучше, чем у соперника в «спортивном», а если включить «Спорт», то педаль акселератора приобретет почти бритвенную остроту. К тому же мощности мотора с лихвой хватает в подавляющем большинстве дорожных ситуаций. То есть Jetta быстрее, но маздовская «трешка» обеспечивает более удобное управление разгоном. А вот тормоза хороши у обеих.

Управляется Volkswagen, несмотря на мягкую подвеску, образцово. Седан четко держит прямую на высокой скорости и надежно чертит дуги различной кривизны. Руль умеренной остроты, бывший почти невесомым на парковке, с ростом темпа наливается информативной тяжестью и обеспечивает хорошую обратную связь. То есть все отлично, но где мексиканская страсть? Ее нет. Потому что Volkswagen – он и в Мексике Volkswagen. И в этом нет ничего плохого.

Хочешь страсти – пересаживайся в Mazda 3. Вот где чувство полного единения с автомобилем! Баранка, всегда по-спортивному тугая, позволяет лучше чувствовать пульс дороги и точнее выдерживать траекторию. В отличие от «немца» (или «мексиканца»?) японский автомобиль поощряет и даже требует от водителя, чтобы каждый поворот он проходил быстрее предыдущего. Медленно ездить на Mazda 3 неинтересно. Потому что… тряско.

Представительница Страны восходящего солнца заставляет водителя и пассажиров ощущать все трещинки асфальта. Но вот что удивительно: чем дольше ездишь на Mazda 3, тем больше нравится ее подвеска, так как на неровностях хоть и потряхивает, но дискомфорта нет. Японский седан практически все типы неровностей проезжает собранно. И с шумоизоляцией порядок. Даже гул от шин, так раздражавший в «трешках» предыдущих поколений, здесь совсем не напрягает.

Volkswagen заметно мягче, особенно по манере прохождения мелких неровностей, которых он практически не замечает. Правда, Jetta «брыкается» на стыках и трещинах, на фоне общего штиля особенно заметных. У кого из наших соперников лучше плавность хода? Это с какой стороны посмотреть. Кому-то больше понравится мягкость Volkswagen, а кто-то выберет собранность «японки», посчитав ее соперника расхлябанным. По шумоизоляции Jetta находится на одном уровне с Mazda.

Подведем итоги. Если бы мы расставляли баллы, то выиграла бы Jetta благодаря более просторным салону и багажнику, хотя по геометрии посадки она и уступила японскому сопернику. Оценивая ходовые качества этих машин, мы выявить лидера не можем, так как в этом плане все зависит от личных предпочтений. Какой автомобиль выбрали бы мы? Нам приятнее было ездить на Mazda 3. Вот только ей бы еще мотор помощнее…

Технические характеристики Mazda 3 седан Габариты, мм 4660х1795х1440 Колесная база, мм 2725 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм 135 Объем багажника, л 444 Снаряженная масса, кг 1334 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 1495 Макс. мощность, л.с./об/мин 120/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 153/4000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,3 Расход топлива (средний), л/100 км 6 Объем бака, л 51

Технические характеристики Volkswagen Jetta 1.4 TSI Габариты, мм 4702х1799х1459 Колесная база, мм 2670 Диаметр разворота, м 11,1 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 510 Снаряженная масса, кг 1387 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–3500 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 9 Расход топлива (средний), л/100 км 6,7 Объем бака, л 50

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.