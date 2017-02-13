Во время недавнего рестайлинга седан Toyota Corolla обновился в соответствии с пожеланиями клиентов. Чтобы проверить, насколько он хорош, мы устроили ему очную ставку с Volkswagen Jetta, который многие считают эталоном в классе

Перечень изменений в экстерьере обновленной Corolla, в общем-то, стандартный – измененная «начинка» фар (получивших светодиодный дальний и ближний свет), новый бампер и задние фонари, тоже засиявшие диодами. Но, если поставить рядом дорестайлинговую версию, последняя сразу покажется устаревшей: обновленная машина выглядит явно свежее и динамичнее предшественницы.

Помимо изменения внешности обновлены отделочные материалы в салоне, улучшена шумоизоляция, перенастроено рулевое управление (оно обрело более четкое нулевое положение) и доработана подвеска для лучшей управляемости. Силовые агрегаты прежние – бензиновые «атмосферники», но теперь они отвечают нормам Euro 5. Это 1,3-литровый мотор мощностью 99 л.с., 1,6-литровый 122-сильный агрегат и, наконец, двигатель объемом 1,8 л, развивающий 140 л.с.

Начальная версия оснащается исключительно 6-ступенчатой «механикой», наиболее мощная – только бесступенчатым вариатором. А вот вариант со средним мотором (122 л.с.) может иметь оба типа трансмиссии. Цены на стартовые комплектации начинаются с 949 000 рублей и заканчиваются на отметке 1 277 000 рублей.

Что же касается соперника – Volkswagen Jetta, то модель на рынке уже давно, через год-другой стоит ждать модели нового поколения. Но «старичок» по-прежнему в строю. Внешность у него классическая – фольксвагеновская, а потому он выглядит престижно и солидно, хотя немного скучно.

Линейка силовых агрегатов чуть более «изысканная», чем у конкурента. Двигателей тоже три, но вариантов мощности уже четыре. Так, начальный атмосферный мотор объемом 1,6 л развивает 90 л.с. Затем следует более современный агрегат того же литража мощностью 110 л.с. А третий двигатель турбированный, объемом 1,4 л, и развивает он либо 125, либо 150 л.с.

А в вариантах с коробками передач и вовсе лучше разбираться в конфигураторе на сайте бренда. Тут 5- и 6-ступенчатая «механика», и 6-диапазонный «автомат», и 7-ступенчатая роботизированная DSG с двумя сцеплениями. Диапазон цен на начальные комплектации – от 906 000 до 1 281 000 рублей.

У нас на тесте сопоставимые по мощности комплектации. Это 122-сильная Toyota Corolla с вариатором, цены на которую начинаются с 1 096 000 рублей, и 125-сильная Jetta c DSG, за нее просят от 1 192 000 рублей.

Авангард и классика

Архитектура салона обновленной Toyota Corolla не изменилась, однако центральная часть передней панели получила «прилив» из черного ударопрочного стекла, благодаря чему стала выглядеть куда дороже, чем у дорестайлинговой модели. Честно говоря, такое решение в отделке интерьера мы раньше не встречали. Словом, салон японского седана смотрится свежее и интереснее, чем у немецкого соперника. В отличие от Toyota интерьер Volkswagen Jetta совсем не запоминается, зато эргономически безупречен. Впрочем, и у Corolla эргономика в порядке, просто у «немца» органы управления и клавиши расположены логичнее. И мягкого пластика в салоне Volkswagen больше, хотя визуально это почти незаметно.

Геометрия посадки за рулем в целом хороша у обоих. Есть, правда, у обеих машин одна особенность – при опускании кресла в крайнее нижнее положение подушка заваливается назад, что не для всех удобно. Диапазон перемещений кресла и рулевой колонки традиционно больше у «немца». Кроме того, спинка сиденья в Volkswagen имеет бесступенчатую регулировку с помощью «колесика», а правое переднее кресло предлагает тот же набор перемещений, что и водительское, включая настройку по высоте. В Toyota спинка регулируется ступенчато, а правое сиденье по высоте настроить нельзя. Центральный подлокотник у немецкого седана двигается вперед-назад и вверх-вниз, в то время как у «японца» он зафиксирован.

Второй ряд у наших соперников очень просторен, причем не только по меркам класса, но и по стандартам автомобилей классом выше. Так, если впереди сидит человек ростом 180 см, то сзади перед коленями пассажира таких же габаритов остается просвет в добрых 15 см, при этом порядка 5–6 см – над головой (это касается и Volkswagen, и Toyota – результаты замеров совершенно идентичны). Диваны также одинаково удобны, но по части оснащения второй ряд «немца» предпочтительнее. Здесь и дефлекторы системы вентиляции между передними креслами, и удобный центральный подлокотник, и розетка на 12 В. У японского седана ни дефлекторов, ни розетки нет, а центральный подлокотник расположен слишком низко.

По объему багажного отделения в лидерах опять Volkswagen. И спланирован отсек лучше. К тому же при раскладывании спинок заднего дивана у VW получается почти ровный пол – ступенька совсем небольшая. А вот в Toyota ступенька гораздо выше. В подполье у обоих полноценные запасные колеса.

Держать удар

Что лучше – вариатор или преселективный «робот» с двумя сцеплениями? До сих пор мы отдавали предпочтение роботизированной коробке передач. Но в этом тест-драйве японский седан с вариатором оказался в лидерах по управлению разгоном. Все потому, что «робот» у Volkswagen неудовлетворительно ведет себя при попытке резко ускориться с небольших скоростей. Подкатываешься, например, к круговой развязке или выезжаешь на дорогу со двора, видишь просвет между машинами, в который, по всем ощущениям, вписаться проще простого, нажимаешь на педаль акселератора, а в ответ – тишина… Пауза длится около двух секунд, потом автомобиль резко срывается с места, а время уже упущено… Так коробка передач бережет сцепления. Причем «спортивным» режимом это не «лечится».

Тем не менее ездить все равно приходится исключительно в «спорте», потому что только в этом случае машина начинает нормально разгоняться. В «стандартном» же режиме коробка держит максимально возможную передачу, и при попытке ускориться приходится ждать, пока она переключится вниз. При этом к самому силовому агрегату претензий никаких. Наоборот, за счет турбонаддува двигатель заметно превосходит по тяге атмосферный агрегат «японца», и турбояма у него практически не ощущается. Все портит роботизированная коробка передач.

Управление разгоном у японского седана не в пример удобнее. Сколько нажал на «газ», столько и получил. Максимум тяги доступен всегда. И реакции на нажатие педали акселератора правильные – линейные. Разве что в «спортивном» режиме в пробках ездить трудновато, так как автомобиль отзывается на подачу топлива слишком резко. Вообще, в отличие от Volkswagen здесь вполне достаточно «стандартного» режима вариатора. И никаких сильных завываний двигателя, типичных для этого типа трансмиссии, не наблюдается.

Руль у Toyota острее, чем у соперника (2,7 оборота от упора до упора против 3,0), и заметно легче крутится в парковочных режимах. А с ростом скорости баранка наливается тяжестью. Во время рестайлинга рулевое управление, как мы уже сказали, специально перенастроили, чтобы лучше ощущалось нулевое положение, и это действительно заметно. В результате стало удобнее двигаться по автомагистрали. А вот в крутых виражах усилие на рулевом колесе по-прежнему слишком вязкое и не особо информативное. В любом случае с Volkswagen по качеству обратной связи рулевого управления Toyota соперничать не может. Баранка у немецкого седана в меру острая и всегда предельно информативная, а на управляющие действия машина отзывается быстрее и рулится точнее.

Вообще, к управляемости Jetta придраться практически невозможно. Автомобиль отлично держится на прямой и с легкостью пишет дуги различной кривизны. И сказать то особо нечего – эталон. Что же касается японского конкурента, то и он ведет себя прекрасно, просто таких идеально выверенных повадок, как у Volkswagen, у него нет. Во время рестайлинга Toyota получила более жесткие настройки подвески, призванные улучшить управляемость, и действительно Corolla поехала лучше. Седан стал точнее реагировать на повороты рулевого колеса и собраннее чувствует себя в виражах, но до эталонного «немца», увы, пока недотягивает.

Зато по плавности хода «японец» предпочтительнее. Автомобиль больше, чем дорестайлигновая версия, собирает дорожную «мелочь», однако перестал раскачиваться на волнистом покрытии. А энергоемкость подвески, и прежде великолепная, стала еще лучше: по разбитому асфальту на Corolla можно мчать, не снижая скорости. Немного жестковато, зато практически любые удары ходовая часть глотает не поперхнувшись.

На фоне японского седана шасси Volkswagen кажется расхлябанным. Его подвеска меньше замечает «пупырышки» асфальта, но на более-менее заметных неровностях пропускает жесткие толчки, а на разбитой дороге дело и вовсе доходит до пробоев. При этом шасси работает громко, что усугубляет ощущение дискомфорта. А ведь ходовую часть Jetta тоже адаптировали для российских дорог. Но, похоже, вся адаптация заключается в проставках, увеличивающих дорожный просвет. По крайней мере, если пружины и амортизаторы и дорабатывались, оптимальных для наших дорог настроек пока добиться не удалось.

Словом, шасси Toyota Corolla явно предпочтительнее для передвижения по разбитым дорогам. И шумоизоляция после рестайлинга у «японца» явно улучшилась – даже гул от шин не донимает. А ведь раньше, помнится, по части защиты от шума резины Corolla была далека от идеала. Впрочем, Volkswagen все равно тише, хотя тут разница в нюансах.

Лучшего в нашем тест-драйве выбрать оказалось непросто. С одной стороны, настройки подвески Toyota Corolla отлично подходят для российских дорог и вариатор работает великолепно. С другой – по прочим параметрам (эргономика, комфорт салона, вместимость багажника, управляемость) в лидерах Volkswagen Jetta. Так что констатируем боевую ничью. А покупатель, как всегда, будет выбирать в зависимости от личных предпочтений.

Технические характеристики Toyota Corolla 1.6 Габариты, мм 4620х1775х1465 Колесная база, мм 2700 Диаметр разворота, м 10,8 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 452 Снаряженная масса, кг 1260 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 122/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 154/5200 Привод передний Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 205/55R16 Макс. скорость, км/ч 185 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,1 Расход топлива (средний), л/100 км 6,3 Объем бака, л 55

Технические характеристики Volkswagen Jetta 1.4 Габариты, мм 4659х1778х1482 Колесная база, мм 2651 Диаметр разворота, м 11,1 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 510 Снаряженная масса, кг 1340 Тип двигателя L4 бензиновый, турбо Рабочий объем, куб. см 1394 Макс. мощность, л.с./об/мин 125/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 200/1400–4000 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 205/55R16 Макс. скорость, км/ч 206 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,6