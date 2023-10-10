10 октября отмечается международный День гонщика

Сегодня, 10 октября, автомобильные гонки и автоспорт в целом становятся в центре внимания, так как мир отмечает Международный День Гонщика. Этот день посвящен страсти к скорости, адреналину и мастерству гонщиков, которые рискуют своей жизнью на трассе, чтобы достичь вершины пьедестала

Международный День Гонщика не имеет прямой связи с каким-либо определенным гонщиком или событием в истории автоспорта. Вместо этого, данная дата (10.10) символизирует всеобщее признание этому захватывающему виду спорта, который объединяет миллионы фанатов по всему миру.

В этот день на гоночных трассах по всему миру проводятся соревнования, автопарады и выставки гоночных автомобилей. Фанаты автоспорта собираются, чтобы отметить данный праздник, а также вспомнить легендарных гонщиков, которые достигли высот в мире гонок.

В связи с праздником, давайте вспомним про первые официальные автомобильные гонки, которые проходили в Париже а 1894 году.

В конце 19 века, когда автомобили стали доступными для широкой публики, страсть к скорости и соревнованиям начала бурно развиваться. "Le Petit Journal", одна из ведущих французских газет, решила организовать гонку, чтобы продемонстрировать возможности автомобилей и привлечь внимание к этому новому виду транспорта.

Гонка началась 22 июля 1894 года в Париже и завершилась в Руане, на расстоянии около 126 километров. Маршрут включал различные типы дорог, от городских улиц до сельских дорог, что представляло собой настоящий вызов для автомобилей и их водителей.

В гонке участвовал 21 автомобиль разных марок и моделей. Автомобили тех лет были далеки от современных спортивных гоночных машин и, зачастую, больше напоминали тяжелые кареты с двигателем.

Победителем гонки стал Жорж Альбер Лемэтр, управлявший автомобилем Peugeot. Его достижение считается историческим моментом, так как он стал первым официальным чемпионом автогонок. Жорж Альбер Лемэтр завоевал первое место и установил тем самым важную метку в истории автоспорта.