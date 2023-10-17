17 октября 1938 года родился Роберт Книвел

Робер Роберт Крейг Книвел был американским исполнителем трюков на мотоцикле, который получил мировую известность благодаря своим смелым и рискованным выступлениям в 1960-1970-х годах. Он выступал под псевдонимом Ивел Книвел.

Ивел Книвел начал свою карьеру, выступая в гоночных соревнованиях на мотокроссе в штате Монтана. Он был довольно талантливым гонщиком, но вскоре стал интересоваться исполнением трюков. Книвел самостоятельно модифицировал мотоциклы, чтобы сделать их более подходящими для своих трюков. Он изготавливал специальные усиленные рамы и подвески, чтобы справиться с сильными нагрузками, вызванными его прыжками.

В 1968 году Ивел Книвел выполнил свой первый крупный трюк, прыгнув на мотоцикле через фонтаны “Цезарь пэласа” в Лас-Вегасе. Этот выступление сразу привлекло внимание СМИ и зрителей.

Книвел был известен не только своими трюками, но и своим харизматичным образом и медийными выступлениями. Он стал популярной фигурой в СМИ и в культуре 1970-х годов.

Однако вместе с популярностью приходили и серьезные травмы. Ивел Книвел перенес множество аварий и тяжелых повреждений в результате своих трюков. Его амбициозные попытки часто заканчивались неудачей, и он провел большую часть своей жизни в больницах.

Ивел Книвел ушел из жизни 30 ноября 2007 года в возрасте 69 лет. Его наследие продолжает жить в истории развлечений и мотоспорта, и он остается одной из самых запоминающихся фигур в мире трюков и экстремального мотоциклетного спорта.

