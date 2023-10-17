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17 окт 2023

17 октября 1938 года родился Роберт Книвел

17 октября 1938 года родился Роберт Книвел

Робер Роберт Крейг Книвел был американским исполнителем трюков на мотоцикле, который получил мировую известность благодаря своим смелым и рискованным выступлениям в 1960-1970-х годах. Он выступал под псевдонимом Ивел Книвел.

Ивел Книвел начал свою карьеру, выступая в гоночных соревнованиях на мотокроссе в штате Монтана. Он был довольно талантливым гонщиком, но вскоре стал интересоваться исполнением трюков. Книвел самостоятельно модифицировал мотоциклы, чтобы сделать их более подходящими для своих трюков. Он изготавливал специальные усиленные рамы и подвески, чтобы справиться с сильными нагрузками, вызванными его прыжками.

В 1968 году Ивел Книвел выполнил свой первый крупный трюк, прыгнув на мотоцикле через фонтаны “Цезарь пэласа” в Лас-Вегасе. Этот выступление сразу привлекло внимание СМИ и зрителей.

Книвел был известен не только своими трюками, но и своим харизматичным образом и медийными выступлениями. Он стал популярной фигурой в СМИ и в культуре 1970-х годов.

Однако вместе с популярностью приходили и серьезные травмы. Ивел Книвел перенес множество аварий и тяжелых повреждений в результате своих трюков. Его амбициозные попытки часто заканчивались неудачей, и он провел большую часть своей жизни в больницах.

Ивел Книвел ушел из жизни 30 ноября 2007 года в возрасте 69 лет. Его наследие продолжает жить в истории развлечений и мотоспорта, и он остается одной из самых запоминающихся фигур в мире трюков и экстремального мотоциклетного спорта.
 

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