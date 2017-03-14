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14 мар 2017

1,7 миллиона «лишенцев»

1,7 миллиона «лишенцев»
Автор фото: из архива моторпэйдж

Почти 1,7 млн. водителей лишили прав за последние три года, причиной для половины лишений стал алкоголь в крови

ГИБДД поделилась статистикой о количестве «лишенцев» за последние три года, статистика печальная: за 2014 год суды лишили водительских прав 628 тысяч человек, 328 тысяч из которых за управление в нетрезвом состоянии и 191 тысячу за отказ пройти освидетельствование. В 2015-м количество лишений возросло до 575 тысяч, из них 301 тысяча за управление нетрезвыми и 178 тысяч за отказ от медицинского освидетельствования.

Впрочем, в 2016-м году водительских удостоверений лишили меньше автомобилистов, в общей сложности 496 тысяч, 246 из которых попались за рулем пьяными и 154 тысячи отказались проходить тест на алкоголь. А в общей сложности последние три года сделали пешеходов из 875 тысяч пьяных водителей.

Статистика именно за последние три года была взята не случайно, ведь именно в 2013-м году вступили в силу поправки к КоАП РФ и ужесточены наказания, в том числе и за пьяную езду. Поправки предусматривают не только лишение права управления на 1,5-2 года, но и штраф в размере 30 000 рублей. 

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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