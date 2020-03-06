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6 мар 2020

2020 будет самым худшим годом для автопроизводителей

2020 будет самым худшим годом для автопроизводителей

Немецкая компания Continental, один из крупнейших в мире поставщиков автомобильных запчастей, выпустила отчет, в котором содержится прогноз на ближайшее время. Он неутешителен

По итогам 2020 года снижение производства новых машин может достичь 5%, что станет худшим показателем для индустрии со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Также в прогнозе указано, что только за первые три месяца текущего года мировой объем выпуска автомобилей может сократиться более чем на 10%, а в Китае — и вовсе на 30%. Причиной всех бед назван коронавирус. Дело в том, что из-за эпидемии многие производства в Китае частично или полностью закрыты уже продолжительное время. Если же пандемия не утихнет во втором квартале, то годовой объем выпуска может снизиться не на ныне прогнозируемые 5%, а гораздо больше.

Как сообщает портал Drom, в феврале спад продаж в КНР достиг 80%. Интересно, что в Европе спокойствия тоже нет, так, например, в Германии, которая является крупнейшим рынком региона, в феврале спад составил 11%.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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