23 ноября: дата в автомобильной истории

Сегодня мы далеко в прошлое уходить не будем – остановимся на 2012 годе, и одной голландской компании, которая решила устроить революцию в мире автомобильной безопасности

Начать хочется с того, что в свое время сам ремень безопасности стал революционной технологией. Корнями она уходит еще в 1885 год и английскому изобретателю Джорджу Кейли, который предложил использовать некие страховочные устройства в летательных аппаратах. В автомобильном мире они появились уже в 1920 году – на гоночных болидах. Правда, массовое использование случилось лишь с приходом шестидесятых годов - 1959 году, Volvo презентует саму технологию трехточечных ремней (знакомых нам). С этого же года компания начинает их устанавливать на все свои модели. В 1961 году, это средство безопасности набирает популярность и в США – некоторые штаты начинают даже их узаконивать, как это сделал Висконсин в 1961 году.

Но вернемся в 2012 год. Голландская компания Fijen TMLS решает придумать решение для одной очень важной проблемы. Дело в том, что в мире происходит не мало дорожно-транспортных происшествий, когда автомашины падают в воду. Они приводят к частой гибели водителей и их пассажиров из-за того, что люди в машине не смогли во время расстегнуть ремень безопасности из-за паники.

Результатом исследований и разработок стало устройство, которые крепится на стандартный ремень любого автомобиля и состоит из специального патрона, в котором установлена капсула с таблеткой соли. При попадании воды в устройство, таблетка соли растворяется, и устройство автоматически нажимает на кнопу фиксатора ремня, тем самым отстегивая его.