26 июня столичная ГИБДД прекращает выдачу водительских удостоверений

Спешим всех успокоить – остановка процессов является временной и продлится ровно сутки, после чего все снова будет работать в штатном режиме

Приостановка деятельности вызвана отладкой технического оборудования всех информационных систем. «Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме», — подчеркнули в ГИБДД.

Сообщатся, что все граждане, которые записывались на прием именно 26 числа, получат возможность обратиться за услугами в порядке живой очереди в последующие дни.