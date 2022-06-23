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23 июн 2022

26 июня столичная ГИБДД прекращает выдачу водительских удостоверений

26 июня столичная ГИБДД прекращает выдачу водительских удостоверений

Спешим всех успокоить – остановка процессов является временной и продлится ровно сутки, после чего все снова будет работать в штатном режиме

Приостановка деятельности вызвана отладкой технического оборудования всех информационных систем. «Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме», — подчеркнули в ГИБДД.

Сообщатся, что все граждане, которые записывались на прием именно 26 числа, получат возможность обратиться за услугами в порядке живой очереди в последующие дни.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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