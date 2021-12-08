8 декабря: С днем рождения Уильям Дюрант!

Для автомобильного мира это имя крайне важно. Уильям Дюрант - основатель концерна General Motors!

Да, наш коллега по автомобильному цеху родился 8 декабря 1861 года. Интересно, но жизнь Билли с самого начала была связана с колесами. Дело в том, что 1886 году вместе с Джозайей Дортом Дюрант создал торгующую повозками компанию Flint Road Cart Company, базирующийся в городе Флинт в Мичигане. За 15 лет компания превратилась в одного из крупнейших в мире производителей повозок, а стартовый капитал в 2000 долларов вырос в бизнес ценой 2 миллиона.

Любопытно, но к машинам Дюрант сперва относился очень осторожно. Оно и понятно, если учесть, что на тот момент они представляли из себя грохочущие экипажи с низким качеством, невыдающейся динамикой и.т.д. Правда, в 1904 году Дюранта позвал на ланч небезызвестный Дэвид Данбар Бьюик. Прокатив его на автомобиле своего производства, Бьюик заметил интерес в глазах Дюранта и предложил ему пост управляющего в своей компании. С этого момента начался грандиозный автомобильный путь «Четырехколесного Билли».