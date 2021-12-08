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8 дек 2021

8 декабря: С днем рождения Уильям Дюрант!

8 декабря: С днем рождения Уильям Дюрант!

Для автомобильного мира это имя крайне важно. Уильям Дюрант -  основатель концерна General Motors!

Да, наш коллега по автомобильному цеху родился 8 декабря 1861 года. Интересно, но жизнь Билли с самого начала была связана с колесами. Дело в том, что 1886 году вместе с Джозайей Дортом  Дюрант создал торгующую повозками компанию Flint Road Cart Company, базирующийся в городе Флинт в Мичигане. За 15 лет компания превратилась в одного из крупнейших в мире производителей повозок, а стартовый капитал в 2000 долларов вырос в бизнес ценой 2 миллиона. 

Любопытно, но к машинам Дюрант сперва относился очень осторожно. Оно и понятно, если учесть, что на тот момент они представляли из себя грохочущие экипажи с низким качеством, невыдающейся динамикой и.т.д. Правда, в 1904 году Дюранта позвал на ланч небезызвестный Дэвид Данбар Бьюик. Прокатив его на автомобиле своего производства, Бьюик заметил интерес в глазах Дюранта и предложил ему пост управляющего в своей компании.  С этого момента начался грандиозный автомобильный путь «Четырехколесного Билли».

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