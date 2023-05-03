На федеральных трассах появятся выделенные полосы

На проходящих по Москве или Московской области участках федеральных трасс М-5, М-7, М-8 и А-105 организуют выделенные полосы.

«По каждой трассе курсируют больше 20 автобусных маршрутов. Здесь высокий пассажиропоток и есть существенные задержки движения общественного транспорта. Нет возможности избавить пассажиров от пробок другими способами, кроме как организовать выделенные полосы» - приводит «Коммерсантъ» заявление представителей Минтранса Московской области.

В то же время многие автомобильные эксперты уже раскритиковали данную идею, заявив, что магистрали по своей сути не предполагают размещения на них выделенных полос.