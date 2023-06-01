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1 июн 2023

ABS снова станет обязательной

ABS снова станет обязательной

Кажется, что времена упрошенного техрегламента для автомобилей постепенно уходят в прошлое. Еще вчера автопроизводители могли не устанавливать системы ABS, а сегодня правительство уже заявляет, что данная деталь с декабря нынешнего года должна быть на «железном коне» по умолчанию

Требования к автомобилям для российского рынка были значительно упрощены весной 2022 года на фоне санкций. К примеру, из обязательного оборудования исключили антиблокировочную систему тормозов, а минимально допустимый экостандарт понизили до «Евро-0».

Нынешнее постановление определяет график возвращения к стандартному регламенту. Про установку ABS мы уже говорили, а с февраля следующего года  производимые в России машины должны соответствовать экологическому классу «Евро-4»

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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