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25 авг 2020

AC Cobra превратился в электромобиль

AC Cobra превратился в электромобиль

Британская компания AC Cars намерена выпустить лимитированную серию модели Cobra в честь 58-летия этого спорткара. Все автомобили будут электрокарами

Внешне AC Cobra Series 1 Electric не отличима от обычных Cobra ранних версий. Но кузов сделан из композитных материалов, а рама приспособлена для размещения электромоторов. Для улучшения управляемости были доработаны управление и тормозная система. Интерьер вручную отделан кожей.

Под кузовом родстера расположен аккумулятор на 54 киловатт-часа, обеспечивающий запас хода до 240 километров. Электромотор производства Falcon Electric выдаёт 308 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгоняться до сотни за 6,7 секунды. Общий вес спорткара не превышает 1250 килограммов. Поставки машин начнутся в конце 2020 года. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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