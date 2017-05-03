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3 май 2017

Аккуратные водители могут получить скидку по ОСАГО

Аккуратные водители могут получить скидку по ОСАГО

Министерство финансов предложило давать дополнительные к «бонус-малус» скидки по ОСАГО для законопослушных водителей, которые не нарушают ПДД и не попадают в ДТП по собственной вине

«Если человек не подвергался вообще штрафам (за нарушение ПДД), он может помимо скидки по «бонусу-малусу» получать дополнительную скидку от страховщика», — заявила агентству ТАСС замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

В Госдуме уже поддержали данное предложение, сославшись на мировой опыт. При этом, для лихачей, постоянно нарушающих ПДД, предлагается ввести новый коэффициент, который бы делал ОСАГО дороже.

Кроме того, Минфин считает необходимым изменить тарификацию ОСАГО, привязав основные коэффициенты не к автомобилю, а к водителю.

Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил ввести дополнительные коэффициенты, которые делают ОСАГО дороже для водителей злостно нарушающих ПДД. Информацию о нарушителях страховые компании намерены получать из базы ГИБДД. При этом, в число нарушений, влияющих на стоимость ОСАГО, может войти, например, превышение допустимой скорости, но не войти нарушение правил стоянки и остановки.

Предполагается, что новые предложения Госдума рассмотрит уже в осеннюю сессию.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС, РСА

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