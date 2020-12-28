Албанцы готовятся выпустить свой собственный суперкар?

Нет, это не мем про албанский язык, а вполне себе реальный факт. Один местный энтузиаст действительно захотел выпустить свой суперкар

Его имя – Кендрим Таки. Он дизайнер и любит автомобили, да настолько, что готов создавать свой собственный полноценный продукт. Компания, которая готова к производству есть - его собственная. Машина - тоже. Правда, она пока существует только в виде виртуальной модели.

Новинка получит название Illyrian Pure Sport. Про технические характеристики мы тоже можем говорить, так как Кендрим Таки уже выложил спецификацию своей новинки. Под капотом спорткара расположится двигатель V8 с двумя турбинами. В паре с ним будут работать автомат и система полного привода. К слову, кузов машины обещан из углепластика.