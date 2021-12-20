Альберт Бирманн уходит на пенсию

Знаменитый инженер Альберт Бирманн, который более тридцати лет возглавлял спортивные подразделения различных автомобильных брендов, объявил об уходе на пенсию.

Бирманн человек известный. Во-первых, он долгое время работал в компании BMW, занимаясь, разработкой заряженных автомобилей семейства М. В концерне же Hyundai специалист проработал более шести с половиной лет, курируя все значимые проекты от развития суббренда Hyundai N до разработки электрической платформы E-GMP.

Сам же Бирманн заявил, что очень гордится своей работой в Hyundai, а инжиниринговый центр назвал одним из самых совершенных в мире. Руководство же корейского концерна также высоко отозвалось о профессионализме своего уже бывшего сотрудника.