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20 дек 2021

Альберт Бирманн уходит на пенсию

Альберт Бирманн уходит на пенсию

Знаменитый инженер Альберт Бирманн, который более тридцати лет возглавлял спортивные подразделения различных автомобильных брендов, объявил об уходе на пенсию.

Бирманн человек известный. Во-первых, он долгое время  работал в компании BMW, занимаясь, разработкой заряженных автомобилей семейства М. В концерне же Hyundai специалист проработал более шести с половиной лет, курируя все значимые проекты от развития суббренда Hyundai N до разработки электрической платформы E-GMP.

Сам же Бирманн заявил, что очень гордится своей работой в Hyundai, а инжиниринговый центр назвал одним из самых совершенных в мире.  Руководство же корейского концерна также высоко отозвалось о профессионализме своего уже бывшего сотрудника.

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