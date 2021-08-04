Alfa Romeo, Lancia и DS станут «зелеными»

Концерн Stellantis раскрыл новые детали своего глобального производственного плана, которые касаются премиальных марок Alfa Romeo, Lancia и DS

Да, именно премиальных марок, так как альянс возложил роль покорителей данного сегмента именно на эти компании. Впрочем, сегодня это не так важно, как факт перевода всех машин данных компаний на электрические рельсы. Французский премиум-бренд DS с 2024-го планирует запускать только новые «электрички», но производство прежних моделей с ДВС еще некоторое время будет продолжаться.

Что касается итальянцев, то свои электромобили они будут выпускать, начиная с 2026-2027 года. Важно заметить, что и Lancia, и Alfa Romeo находятся в глубоком кризисе. Причиной тому является очень низкий спрос, он, в свою очередь, вызван крайне скудным модельным рядом. Электрификация, по мнению Stellantis, должна перезапустить бренды.