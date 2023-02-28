Alfa Romeo демонстрирует силу бренда

Компания Alfa Romeo уже принимает заказы на новый суперкар, известный внутри компании под обозначением 6C. Причем квота раскуплена практически полностью

Самое интересное заключается в том, что новинку никто в глаза не видел. Более того – проект находится в такой стадии разработки, что еще даже не получил одобрения у высшего руководства концерна Stellantis. Впрочем, представители марки говорят, что это произойдет уже в апреле нынешнего года.

По предварительным данным, Alfa Romeo готовит к дебюту среднемоторное купе с ДВС, хотя активно работает над электрификацией своей линейки. Следствием этой стратегии может стать появление гибридной модификации.