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28 фев 2023

Alfa Romeo демонстрирует силу бренда

Alfa Romeo демонстрирует силу бренда

Компания Alfa Romeo уже принимает заказы на новый суперкар, известный внутри компании под обозначением 6C. Причем квота раскуплена практически полностью

Самое интересное заключается в том, что новинку никто в глаза не видел. Более того – проект находится в такой стадии разработки, что еще даже не получил одобрения у высшего руководства концерна Stellantis. Впрочем, представители марки говорят, что это произойдет уже в апреле нынешнего года.

По предварительным данным, Alfa Romeo готовит к дебюту среднемоторное купе с ДВС, хотя активно работает над электрификацией своей линейки. Следствием этой стратегии может стать появление гибридной модификации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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