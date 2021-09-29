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29 сен 2021

Alfa Romeo Giulia возродили

Alfa Romeo Giulia возродили

Предупреждаем сразу – перед нами проект сторонней фирмы, которая к марке не имеет никакого отношения.

Сейчас мы говорим о компании Totem Automobili, которая занимается постройкой реплик знаменитых «Альф». Первым проектом компании был GT Electric – электрический рестомод Alfa Romeo Giulia.  Новый проект  Totem GT Super является практически тем же самым автомобилем за исключением одной маленькой детали – в движение он приводится двигателем внутреннего сгорания.

В роли сердца здесь выступает 2,9-литровый турбированный V6, который развивает около 530 лошадиных сил.  Причем, если клиент пожелает,  инженеры Totem Automobili готовы и увеличить его мощность! Также клиент может выбрать несколько вариантов внешнего обвеса и отделки интерьера.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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