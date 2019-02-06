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6 фев 2019

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi разработает беспилотное такси

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi разработает беспилотное такси

Совсем недавно японское новостное агентство Nikkei сообщило о том, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовится заключить соглашение с компанией Waymo, дочерней структурой корпорации Alphabet (экс-Google), которая занимается разработкой беспилотного транспорта

Указывается, что обе стороны будут заниматься разработкой беспилотных такси и автомобилей социальных служб на базе автомобилей Nissan, а также некой системой бронирования и оплаты поездок. Представители альянса отказались комментировать эту информацию. Однако, есть предположение, что о сотрудничестве будет объявлено уже этой весной.

Есть ряд косвенных фактов, указывающих на то, что  сотрудничество  состоится. Дело в том, что Nissan крайне заинтересован в нем. Автопроизводитель планировал запустить фирменную сеть беспилотных такси уже  в 2022 году, но BMW и Ford пообещали внедрить подобные сервисы  на год раньше. Так что, по всей вероятности, в Nissan не хотят отставать от европейских коллег.

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При написании новости использовалась информация:
Авто.ру, iXBT

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