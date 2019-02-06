Совсем недавно японское новостное агентство Nikkei сообщило о том, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовится заключить соглашение с компанией Waymo, дочерней структурой корпорации Alphabet (экс-Google), которая занимается разработкой беспилотного транспорта

Указывается, что обе стороны будут заниматься разработкой беспилотных такси и автомобилей социальных служб на базе автомобилей Nissan, а также некой системой бронирования и оплаты поездок. Представители альянса отказались комментировать эту информацию. Однако, есть предположение, что о сотрудничестве будет объявлено уже этой весной.

Есть ряд косвенных фактов, указывающих на то, что сотрудничество состоится. Дело в том, что Nissan крайне заинтересован в нем. Автопроизводитель планировал запустить фирменную сеть беспилотных такси уже в 2022 году, но BMW и Ford пообещали внедрить подобные сервисы на год раньше. Так что, по всей вероятности, в Nissan не хотят отставать от европейских коллег.