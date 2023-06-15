«Алмаз-Антей» превратит проект E-Neva в целое семейство автомобилей

Сейчас E-Neva существует в виде прототипа электрического кроссовера, но масштабируемая архитектура позволяет создавать на своей основе автомобили с разными типами кузова.

Собственно, помимо электрического SUV концерн собирается вывести на рынок фургон и компактный городской хэтчбек. Любопытный факт – последние две модели будут не чистыми «электрокарами», а гибридами, причем они смогут работать либо на метане, либо на водороде.

К слову, сборка автомобилей будет налажена на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом, который сейчас находится в процессе передачи от ФГУП «НАМИ».