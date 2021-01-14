Alpine подвергнется электрификации

В рамках глобальной стратегии развития Renault собирается перевести бренд Alpine на электрические рельсы. План предполагает выпустить три новых электромобиля.

Первый из них станет компактным городским автомобилем. Вторым станет некий кроссовер. Технические характеристики не озвучиваются, только у первой новинки рассекречен запас хода – 200 километров. Также известно, что обе машины будут построены на платформе CMF. На ней сейчас базируются практически все модели Renault-Nissan, например, Renault Laguna.

Что касается третьего автомобиля, им станет электрический спорткар, который станет идеологическим преемником модели A110. В его разработке примут участие специалисты из Lotus. Все модели будут выпущены до 2025 года.