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6 авг 2025

Amazon использовал изображение Lada Vesta в рекламе сервиса продажи автомобилей с пробегом

Amazon использовал изображение Lada Vesta в рекламе сервиса продажи автомобилей с пробегом
Автор фото: amazon

Американский онлайн-гигант Amazon представил новый сервис Amazon Autos, ориентированный на продажу сертифицированных подержанных автомобилей. На старте платформа работает в сотрудничестве с дилерами Hyundai и доступна пока лишь на территории Лос-Анджелеса. Однако в рекламной кампании нового проекта неожиданно появился российский универсал Lada Vesta SW Cross

Снимок с Вестой был размещен на одной из официальных промо-иллюстраций Amazon Autos. Почему выбор пал именно на эту машину, остается загадкой. Lada никогда официально не поставлялась в США, а у бренда нет дилерской сети в Северной Америке. Впрочем, это не единственное странное решение в визуальной части. На другом рекламном баннере фигурирует пикап Ram 1500, но без фирменных логотипов.

Можно предположить, что компания нашла изображение российского автомобиля в бесплатных фотобанках. В любом случае представительство Amazon решило не комментировать данную ситуацию.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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