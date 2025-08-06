Американский онлайн-гигант Amazon представил новый сервис Amazon Autos, ориентированный на продажу сертифицированных подержанных автомобилей. На старте платформа работает в сотрудничестве с дилерами Hyundai и доступна пока лишь на территории Лос-Анджелеса. Однако в рекламной кампании нового проекта неожиданно появился российский универсал Lada Vesta SW Cross

Снимок с Вестой был размещен на одной из официальных промо-иллюстраций Amazon Autos. Почему выбор пал именно на эту машину, остается загадкой. Lada никогда официально не поставлялась в США, а у бренда нет дилерской сети в Северной Америке. Впрочем, это не единственное странное решение в визуальной части. На другом рекламном баннере фигурирует пикап Ram 1500, но без фирменных логотипов.

Можно предположить, что компания нашла изображение российского автомобиля в бесплатных фотобанках. В любом случае представительство Amazon решило не комментировать данную ситуацию.