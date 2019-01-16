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16 янв 2019

Америка отказывается от лимузинов

Америка отказывается от лимузинов

Для страны, где лимузин является чуть ли не национальным символом, это заявление звучит так, будто мать бросает своего ребенка, однако это не шутки и американские власти действительно выступают за запрет подобных автомобилей, так как они угрожают безопасности дорожного движения

Чтобы понять такую мотивацию, надо вернуться в осень прошлого года, когда в Нью-Йорке произошла серьезная авария - водитель лимузина нарушил правила, в результате чего машину вынесло на обочину, где она врезалась в легковушку. Тогда погибло 20 человек, и власти штата всерьез озаботились этим вопросом и пришли к выводу, что лимузины надо жестко контролировать.

Дабы избежать подобных происшествий в будущем, будут введены ограничения на вождение длинных лимузинов и внедорожников. В частности, речь идет о машинах, рассчитанных на восемь человек и более. Их владельцам предстоит получать особые права на вождение транспортных средств коммерческого назначения. За нарушение запретов и ограничений в данной сфере вводятся штрафы до $25 тыс. Интересно, что губернатор Нью-Йорка рекомендовал полностью перестать регистрировать новые длинные лимузины и запретить их вождение на территории всего штата.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, ТАСС

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