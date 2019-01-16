Америка отказывается от лимузинов

Для страны, где лимузин является чуть ли не национальным символом, это заявление звучит так, будто мать бросает своего ребенка, однако это не шутки и американские власти действительно выступают за запрет подобных автомобилей, так как они угрожают безопасности дорожного движения

Чтобы понять такую мотивацию, надо вернуться в осень прошлого года, когда в Нью-Йорке произошла серьезная авария - водитель лимузина нарушил правила, в результате чего машину вынесло на обочину, где она врезалась в легковушку. Тогда погибло 20 человек, и власти штата всерьез озаботились этим вопросом и пришли к выводу, что лимузины надо жестко контролировать.

Дабы избежать подобных происшествий в будущем, будут введены ограничения на вождение длинных лимузинов и внедорожников. В частности, речь идет о машинах, рассчитанных на восемь человек и более. Их владельцам предстоит получать особые права на вождение транспортных средств коммерческого назначения. За нарушение запретов и ограничений в данной сфере вводятся штрафы до $25 тыс. Интересно, что губернатор Нью-Йорка рекомендовал полностью перестать регистрировать новые длинные лимузины и запретить их вождение на территории всего штата.