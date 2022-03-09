Американцы глупеют из-за бензина

Активное использование этилированного топлива в США сказалось на интеллекте примерно половины местного населения.

Местные СМИ сообщают об исследовании Университета Дьюка, согласно которому на сегодняшний день среднестатистическй американец, родившийся в 1960-х — 1970-х, потерял от 6 до 7 баллов личного IQ — интеллектуального коэффициента.

Дело в том, что до 1996 года в бензине применялась интересная присадка – Тетраэтилсвинец. Фактически, это вещество является серьезным нейротоксином, который крайне вреден для организма – снижает когнитивные функции и вызывает заболевания почек и сердца. Как, к слову, этот «этиловый свинец» попадал в организм людей. Все просто – через выхлопы!

Любопытно, но от этилированного топлива в США отказались в 1996 году. Этот продукт активно применялся и в России: в нашей стране от его использования окончательно отказались в середине двухтысячных годов.