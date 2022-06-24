Американцы готовы ездить за машинами далеко

В России принято вещи не покупать, а "доставать". Машин это тоже касается - люди, порой готовы сорваться в другой регион, лишь бы добыть автомобиль в нужной комплектации, либо по низкой цене. А как обстоят дела за границей?

Компания Subaru провела необычное исследование в США и пришла к выводу, что заокеанские водители тоже не прочь мотаться по стране в поисках нужной машины. Так, к примеру, жители Аляски готовы проезжать по тысяче километров в поиске машины. Наименьшее желание выезжать далеко от дома выразили в Вермонте, где готовы проехать в среднем 460 километров.

Если люди готовы на такие большие пробеги, значит их не смущают цены на топливо, которые недавно обновили исторический максимум - стоимость одного галлона перевалила за пять долларов (примерно 268,25 рубля за галлон, или 70,9 рубля за литр). Для сравнения, год назад за галлон просили около трех долларов.