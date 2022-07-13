Американцы готовы окончательно пересесть на электромобили

Социологи США совместно с Национальной ассоциацией автомобилистов и институтом безопасности дорожного движение провели опрос среди сограждан на предмет их пожеланий в отношении собственного транспорта. Результаты получились интересными.

Оказалось, что четверть опрошенных готова пересесть на электрокары и отказаться от машины с двигателем внутреннего сгорания. Подобное решение возникло не на пустом месте – серьезное влияние здесь оказало повышение цен на топливо – в июне оно подскочило до рекордных значений - 5,02 доллара за галлон или 1,33 доллара за литр (более 77 рублей).

Впрочем, тотальному переходу на электрокары мешает несколько важных факторов. Во-первых, их стоимость остается достаточно высокой, к тому же слабая инфраструктура не позволяет использовать электрокар в качестве машины на все случае жизни.