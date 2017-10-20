Автомобильный портал Motorpage
20 окт 2017

Американцы назвали самые надежные автомобили

Американцы назвали самые надежные автомобили

Авторитетное независимое американское издание Consumer Choice опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобильных марок. Несмотря на сохранение общего статус-кво, в этом году есть и ряд сюрпризов.

Американское издание Consumer Report, славящееся своей неподкупностью и независимостью, опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобильных марок. В лидерах все те же, но в рейтинге есть и изменения.

Естественно, на первом месте оказались автомобили Toyota, которая набрала 80 баллов. Самой надежной моделью японской компании является купе GT86, а больше всего нареканий вызывает Tacoma. На втором месте премиальное отделение Toyota, марка Lexus с 77 баллами. Лучшей у нее стал седан ES, а худшим — внедорожник GX. На третье место, и это сюрприз, улучшив свое положение на две позиции, поднялась корейская Kia. Проблем меньше всего с кроссоверами Kia Niro, а больше всего автовладельцы жалуются на Kia Sportage. Любопытно, что Hyundai, в состав которого входит Kia, опустился в рейтинге на три позиции: марка занимает 10 место. У нее лучшей стала Elantra, а худшей моделью Tucson.

Впервые в рейтинге оказалась компания Audi, представленная на американском рынке семью моделями. С результатом в 68 баллов ей удалось занять четвертое место. Самое беспроблемной у марки считается кроссовер Audi Q3, а самой ломучей — Audi A7 Sportback. Пятерку замыкает BMW, которая улучшила свою позицию на четыре места. Чаще всего владельцы жалуются на электромобиль BMW i3, а самым надежным называют BMW 2-й серии.

В Consumer Report отметили заметное улучшение позиции марки Chrysler, которая обычно плелась в хвосте рейтинга: Ей удалось поднять на 10 позиций, на 17 место. Также улучшили надежность своих моделей Volkswagen и Subaru, а вот качество Acura, Mazda и Cadillac упало.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Consumer Report

Комментарии к новости

Последние новости

...
Holden

Австралия осталась без собственного автопрома

20 октября 2017
Apple

Apple начала тесты новой системы автономного вождения

20 октября 2017
ГИБДД

ГИБДД может перестать выезжать на оформление ДТП

20 октября 2017
Audi A7 Sportback

Audi представила новую А7 Sportback

20 октября 2017
Changan

Китайский Changan полностью перейдет на производство электромобилей

20 октября 2017
Mercedes-Benz G65 AMG

Mercedes-Benz G65 AMG получил «прощальную» версию

20 октября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Juke - nissan juke 2017 уйти, чтобы вернуться Тест драйв
20 октября 2017

Nissan Juke
"Уйти, чтобы вернуться"
BMW 5 series - bmw 520d xdrive 2017 красная угроза
Тест драйв
18 октября 2017

BMW 5 series
"Красная угроза"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"
Audi SQ5 - audi sq5 3.0 tfsi 2018 сила – в спокойствии
Тест драйв
16 октября 2017

Audi SQ5
"Сила – в спокойствии"

Написано новостей:

1 9 9 5 5