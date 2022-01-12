Американцы не желают покупать электромобили и гибриды.

Казалось бы, Европа и Америка – передовые регионы в области экологии и развития электрического транспорта. Однако, есть прецеденты полагать, что на самом деле все обстоит иным образом.

Консалтинговая компания Deloitte исследовала отношение потребителей в разных странах и регионах к электрифицированным автомобилям. Выяснилось, что большинство, или 69 процентов американцев не расценивают электрокар или гибрид в качестве своей следующей машины. В чем причина – неужели работает принцип Triple F?

На самом деле причины прозаичны – электромобили не обладают достаточным запасом хода, да и инфраструктура оставляет желать лучшего. Любопытно, что в Азии исследователи столкнулись с той же ситуацией – более половины опрошенных выступают за сохранение ДВС.