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12 янв 2022

Американцы не желают покупать электромобили и гибриды.

Американцы не желают покупать электромобили и гибриды.

Казалось бы,  Европа и Америка – передовые регионы в  области экологии и развития электрического транспорта. Однако, есть прецеденты полагать, что на самом деле все обстоит иным образом.

Консалтинговая компания Deloitte исследовала отношение потребителей в разных странах и регионах к электрифицированным автомобилям. Выяснилось, что большинство, или 69 процентов американцев не расценивают электрокар или гибрид в качестве своей следующей машины. В чем причина – неужели работает принцип Triple F?

На самом деле причины прозаичны – электромобили не обладают достаточным запасом хода, да и инфраструктура оставляет желать лучшего.  Любопытно, что в Азии исследователи столкнулись с той же ситуацией – более половины опрошенных выступают за сохранение ДВС.

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