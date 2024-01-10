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10 янв 2024

Американцы показали спортивную версию электрического Mullen Five

Американцы показали спортивную версию электрического Mullen Five
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mullen представила спортивную версию полноприводного внедорожника под названием Five RS. Автомобиль выйдет на рынок только в следующем году

Электрический внедорожник Mullen Five дебютировал в 2021 году и привлек внимание автолюбителей не только своими внушительными динамическими показателями - разгон до “сотни” занимает 3,2 с., но так же и достаточно невысоким ценником в 55 000 долларов (примерно 5 миллионов рублей). Это являлось его ключевым преимуществом перед главным конкурентом Tesla Model Y.

Модификация RS отличается более брутальным дизайном с крупными спортивными бамперами, наличием небольшой решетки радиатора, L-образными светодиодными фарами и крупным спойлером над дверью багажника. Отмечается, что его электрическая силовая установка способна развивать до 1000 л.с., что позволит набрать первую “сотню” менее, чем за 2 с. Максимальная скорость - 322 км/ч. RS комплектуется батареей емкостью 100 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 483 км. Автомобиль поддерживают 800-вольтовую систему быстрой зарядки, позволяющей зарядить аккумулятор с 0 до 80% за 20 минут.

Цены на данную модификацию пока не раскрываются, но согласно заявлению генерального директора Mullen Дэвида Мичери во время пресс-конференции на CES 2024, стоимость может начинаться от 295 000 долларов (примерно 26 700 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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