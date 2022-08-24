Автомобильный портал Motorpage
24 авг 2022

Американцы протестуют против "Форсажа"

Американцы протестуют против "Форсажа"

Казалось бы это кинофраншиза сделала огромную славу для уличных гонок в США. Скажем больше - этот фильм создал новый код общественной культуры.

К сожалению, несмотря на все великолепие, у фильмов есть и противники. Скажем, не так давно жители Анджелино Хайтс, одного из районов Лос-Анджелеса, намерены на этой неделе устроить акцию протеста против съёмок десятой части культовой франшизы «Форсаж». Как пишут местные СМИ, одну из сцен фильма планируют снимать непосредственно в этом районе.

Впрочем, на первый взгляд гнев жителей объяснить сложно, ведь кино снимают каждый день и повсюду.  Оказывается, один из домов в этом районе использовался в роли места жительства главного героя "Форсажа", Доменика Торетто. По словам местных жителей, в итоге этот район стал местом паломничества для поклонников киносаги, причём ведут они себя здесь отнюдь не мирно - шум, уличные гонки - все это мешает общественному покою.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Taycan

Взгляните на Porsche Taycan, который побывал в 14 странах

24 августа 2022

Китайские автомобили захватывают каршеринг

24 августа 2022

АвтоВАЗ начал оснащать Lada Granta подушками безопасности на постоянной основе

24 августа 2022
Volkswagen Golf R (2021) вид сзади

Volkswagen Golf R установил рекорд на знаменитой трассе

24 августа 2022

Иран захватывает российский рынок автомобилей

23 августа 2022

Chery может привезти в Россию седан бизнес-класса

23 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам
Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 0 5