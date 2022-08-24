Американцы протестуют против "Форсажа"

Казалось бы это кинофраншиза сделала огромную славу для уличных гонок в США. Скажем больше - этот фильм создал новый код общественной культуры.

К сожалению, несмотря на все великолепие, у фильмов есть и противники. Скажем, не так давно жители Анджелино Хайтс, одного из районов Лос-Анджелеса, намерены на этой неделе устроить акцию протеста против съёмок десятой части культовой франшизы «Форсаж». Как пишут местные СМИ, одну из сцен фильма планируют снимать непосредственно в этом районе.

Впрочем, на первый взгляд гнев жителей объяснить сложно, ведь кино снимают каждый день и повсюду. Оказывается, один из домов в этом районе использовался в роли места жительства главного героя "Форсажа", Доменика Торетто. По словам местных жителей, в итоге этот район стал местом паломничества для поклонников киносаги, причём ведут они себя здесь отнюдь не мирно - шум, уличные гонки - все это мешает общественному покою.