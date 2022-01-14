Американцы разработали ремень безопасности для сумок

Всех наверняка раздражает ситуация, когда закладываешь вираж, а сумки и пакеты разлетаются по всему салону. Теперь эта проблема решена.

Житель Атланты Дэн Стивенсон решил бороться с опрокидыванием пакетов и сумок радикальным способом: он придумал для них отдельный «ремень безопасности». Конструкция представляет собой специальный трос, один конец которого крепится на внутреннюю часть дверцы бардачка, а другой – с металлической прищепкой – прикрепляется к багажу, который стоит на полу

Стоимость такого «ремня безопасности» составляет 22 доллара или около 1,7 тысячи в пересчете на рубли. К покупателям, оформившим заказ заранее, первые BAGO отправятся в мае, а остальным придется ждать свои ремни до июня.