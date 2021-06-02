Американцы создали ответ Bugatti Chiron

Калифорнийская компания Czinger представила серийную версию своего купе 21С. Автомобиль получил улучшенную аэродинамику

Но начнем мы, пожалуй, не с нее, а с силовой установкой, которая не поменялась от слова совсем. Итак, 21С обладает тремя моторами - два расположены на передней оси (электрические) и один бензиновый V8 с турбонаддувом. Общая мощность -1250 лошадиных сил. Правда, производитель заявляет, что отдачу можно повысить до 1350 лошадиных сил. Самые интересные параметры раскрываются, когда узнаешь технические характеристики. Так разгон до сотни занимает всего две секунды.

При этом до до 300 км/ч машина разгоняется как среднестатистический легковой автомобиль - за 13,8 секунды, а 400 км/ч спорткар наберёт за 21,3 секунды. Заявленная для концепта максималка составляет 452 км/ч.